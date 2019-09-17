Олигархическое воспитание Украины: какой урок должны извлечь из поджога дома Гонтаревой?

Поджог дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все остальные невзгоды, которые обрушились на нее и ее семью в последние месяцы – это просто воспитательный процесс.

Так олигархические кланы после недолгих пяти лет относительной свободы вновь возвращают украинское общество к привычному ему состоянию олигархического рабства, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Гонтарева во время своего пребывания в Нацбанке пошла на санацию банковской системы не от хорошей жизни, а по требованию Запада. Без этой санации, без национализации «Привата» просто не было бы западной финансовой помощи. И без этой помощи украинская экономика просто погибла бы – и это в первую очередь сказалось бы на интересах тех самых «маленьких украинцев», которые потом привели к власти тех, кто ненавидит Гонтареву за то, что она сделала», – пишет публицист.

Но дело не только в Гонтаревой. Всеми этими поджогами всем остальным чиновникам просто сигнализируют: слушать нужно не Запад, слушать нужно нас.

«И принимать такие решения, которые не ущемляют наши интересы. Даже в ущерб любым договорённостям с Западом. Даже в ущерб национальным интересам. Если стоит выбор между нашими деньгами и экономикой – плюньте на экономику. Если стоит выбор между нашим желанием зарабатывать в России и Украиной – плюньте на Украину. Украина – ничто. Деньги – все», – подчеркивает Портников.

«Я не сомневаюсь, что большая часть украинских чиновников – этих профессиональных приспособленцев – урок усвоит, как не усвоить», – добавил он.

Далее публицист отмечает, что тех, кто окажется не способен усвоить – просто выгонят. Ну или их будет ждать судьба Гонтаревой – хотя отнюдь не у каждого украинского чиновника есть способности и возможности найти работу в Лондоне.

А с «маленькими украинцами» поработает телевидение. Чтобы они не думали, что их в очередной раз обманули, им покажут какой-нибудь очередной телевизионный сериал.

Ну или заменят исполнителя главной роли на Банковой – проблем-то! Теперь роль президента сможет исполнить каждый. Единственное обязательное условие – понимать роль олигархов в экономике. И заниматься деолигархизацией так, чтобы никого не обидеть.

А некоторым даже дать возможность приумножить капитал. Благо, скоро будет земля и новые заводы. Не хотелось бы, чтобы у украинцев были иллюзии насчет того, кто все это купит.

«Но иллюзии будут, я не сомневаюсь. Крепостной, у которого есть вера в то, что он сам решает свою судьбу, гораздо удобнее для «хозяев жизни», чем крепостной, который понимает свое рабское положение», – подчеркивает Портников.

«Ведь у такого крепостного может хотя бы появиться желание обрести свободу», – подытожил он.