Беспощадная борьба Facebook c троллями. В соцсети удалили страницы изданий Znaj.ua и Politeka

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации, сообщил изданию «Liga.Tech» глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниель Глейхер, пишет на страницах издания Стас Юрасов.

Идентифицировать обширную кампанию удалось на основе поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания контента.

Серьезные бюджеты

По словам Глейхера, в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством «Pragmatico».

«Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил», – уточнил Глейхер.

В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

И самое интересное: бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн.

«Рассчитывались преимущественно в долларах», – уточняет он.

По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе «Я за Тимошенко – Фан Клуб». Он назывался «Если ты за победу Украины – жми лайк». Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Какие были цели?

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий «Znaj.ua», «Politeka», «Hyser». Теперь они не работают.

Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Пред 1 из 4 След

Он добавляет, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам менеджера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Дополнено 17.09.2019, 12:15. Редакция отправила запрос на адрес, указанный на сайте Znaj.ua, так как телефоны оказались не работающими, а отдел рекламы попросил писать письмо. По данным «SimilarWeb», у десктопной версии Znaj.ua порядка 20% трафика идет из социальных сетей, причем 88% от этого числа – доля Facebook. У Politeka – 12,3% и 84%. У Hyser – около 14% и 93%.

Подобные фирмы Facebook разоблачал в Израиле и Филиппинах. Глейхер подчеркивает, что украинская кампания не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России. Хотя раньше враждебные группы, скоординированные восточным соседом, в Украине удалялись.

Собираем факты по крупинкам

О фирме «Pragmatico» в открытых источниках мало что известно. Сайта найти не удалось. А на Facebook страничке было всего 4 лайка. Но по косвенным признакам можно было понять, что фирма с подобным названием все-таки вела деятельность. Например, на «Work.ua» указано, что в «Pragmatico», которая занимается рекламой, PR, маркетингом, работает от 10 до 50 человек. В некоторых СМИ в конце 2018 года была размещена публикация «PR во время войны», автором которой указывался директор «Pragmatico» Валерий Савчук.

В одном из резюме на «Jobs.ua» соискатель указал, что он до августа 2019 года занимался формированием медийного образа, созданием положительного имиджа и поддержкой репутации заказчика в соцсетях. На страничке в Facebook у самой «Pragmaticо» указано, что она специализируется на защите репутации в социальных сетях, создании и продвижении персональных брендов.

Журналисту «Liga.Tech» удалось пообщаться с девушкой, которая ходила на собеседования в Pragmatico в 2018 году. Она рассказывает, что компания занималась политическим пиаром, раскруткой в FB политиков. На тот момент, по словам, собеседницы, у компании было несколько офисов на Палаце Спорта.

«Рассказывали, что у них большой SMM-отдел», – вспоминает она.

Собеседница дала несколько контактов руководителей, с которыми она познакомилась. Но те, прочитав вопросы редакции, заявили журналисту, что, мол, ни о какой «Pragmatico» ничего не слышали и никогда там не работали.

Фабрика троллей?

Скрытность менеджеров и вообще отсутствие какой-либо публичной информации наталкивает на мысли о том, что агентство работало «по-партизански». Пять опрошенных редакцией PR-специалистов на рынке никогда ничего не слышали о «Pragmatico».

Примечательно, что о работе одноименного агентства в июле написал большой пост одесский блогер Александр Коваленко. Он писал о «Pragmatico», как о фабрике троллей, которые в ходе выборов выполняло заказы по дискредитации кандидатов. В посте блогера идет речь якобы о «заказе» кандидата Игоря Смешко оппонентом.

«…в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен», – писал Коваленко со ссылкой на собственные источники.

Норма дневной смены – 300 комментариев, ночной – 200 комментариев.

По его словам, офис фирмы находился на Подоле.

«На входе в офис – охрана, которая изымает у посторонних людей телефоны и другие средства снятия информации» – уточнял блогер.