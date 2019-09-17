«Мальчик» Богдан играет во власть. Психологический портрет «тени» Зеленского

Из недавнего интервью главы президентского Офиса журналистам Би-би-си мы узнали многое. Например, что он занимает бывший кабинет Леонида Кучмы – тот самый, который с диваном, под которым прятал свой диктофон майор Мельниченко, пишет на страницах «Фокуса» политический психолог Светлана Чунихина.

«Что глупое пари президента с мэром Днепра Филатовым по поводу моста – это богдановская импровизация», – пишет политический психолог.

Богдан так же подчеркивает, что большинство Зе-команды не является частью его «круга общения» и для него там есть вполне определенные «мы» и «они». Что «мы» вот уже больше года признают право президента на самостоятельное принятие решений.

«Что Богдан не умеет говорить обиняками и его с детства просят успокоиться, а он все никак. Что Богдан почему-то очень хочет стать будущим мэром Киева, хотя считает это понижением в должности», – подчеркивает Чунихина.

«Что… В общем, много чего мы узнали из этого интервью», – добавляет она.

Несмотря на внушительный профессиональный бэкграунд (кандидатская степень, звание Заслуженного юриста Украины, высокий ранг госслужбы и статус «не первого, но и не второго» лица в стране) Андрей Богдан выглядит и звучит молодо даже для своих ничтожных по бюрократическим меркам 42 лет.

«На самом деле биологический возраст и психологическая зрелость связаны очень относительно. Как говорится в известной шутке, иногда возраст приходит один. Далеко не факт, кстати, что предшественники Андрея Богдана на этой должности и в этом качестве были более зрелыми людьми. Просто так случилось, что именно нынешняя команда в силу понятных причин дает поводы по-настоящему (возможно вообще впервые) задуматься о том, что такое «зрелый» и «компетентный» политик», – отмечает Чунихина.

Абрахам Маслоу, первый психолог, рискнувший дать определение психической нормы, а не только охотиться за бесконечными невротическими безумствами, как раз и считал критерии зрелости синонимами нормального состояния личности. Вот некоторые из них:

– адекватное восприятие реальности, свободное от влияния текущих потребностей и предрассудков;

– устойчивость к фрустрации (невозможности моментально удовлетворить потребность);

– готовность учиться у других;

– четкие внутренние моральные ориентиры, где цель всегда важнее средства;

– умение смеяться, но не насмехаться, над жизнью, собой, людьми и ситуациями.

«В общем, понятно, что этот кастинг не пройдет много украинских политиков всех поколений», – отмечает Чунихина.

Андрей Богдан, конечно, гораздо свободнее от традиционно свойственных нашему политическому классу стереотипов и предрассудков, но он далеко не свободен от влияния текущих потребностей на отношение к политической реальности.

«Мотив соревновательности – с предшественниками ли в эффективности, с Кличко – в популярности, с журналистами – в ценности слов и так далее – определяет существенную часть политической повестки главы Офиса президента. По крайней мере ту, в которой он проявляет себя импульсивно, как в ситуации с днепровским пари или сливом заявления про отставку. Для Богдана политика – это что-то скорее очень личное, нежели общественно значимое», – подчеркивает Чунихина.

Относительно готовности учиться или избегать обесценивания больших целей неразборчивостью в средствах по их достижению пока тоже нельзя сказать ничего утешительного. Андрей Богдан выглядит классическим новобранцем украинской власти: мы лучше знаем как лучше, поэтому будем делать, что хотим.

«В отношении к другим, как соратникам, так и противникам, у главы президентского Офиса тоже все предельно узнаваемо: несогласные должны идти в сад, они какие-то психически больные, и это вообще люди? Зе-команда, пожалуй, более трепетно, чем все предшественники, относится к общественному мнению. Для них это и кольцо всевластия, и кощеева игла одновременно. Но если разобраться, кто конкретно стоит за общественным мнением, получается как в цитате из «Дня выборов»: «народ у нас прекрасный, только люди говно», – отмечает Чунихина.

Журналисты, которые искаженно доносят информацию, дипломаты, которые часами говорят ни о чем, граждане, которые глупые и не понимают рынка земли, политические противники, которые все прос..ли, политические союзники, у которых не все в порядке с головой – список исключений из священного сообщества под названием «общественное мнение» может оказаться столь обширным, что в итоге там не окажется совсем никого.

«Нынешняя власть действительно феноменально популярна – больше 70% граждан одобряют все, чтобы она ни сделала. Но дело в том, что власть и общество – это абстрактные конструкты, а отношения одобрения или неодобрения возникают у конкретных людей по отношению к конкретным людям в связи с конкретными поступками и решениями», – подчеркивает Чунихина.

Нельзя сказать, что интересоваться реакцией общества на те или иные шаги власти бессмысленно. Наоборот, это очень важно. Но не менее важно при этом сохранять за политикой больших цифр человеческое измерение. В этом смысле Бурдье был прав: общественного мнения не существует, но существуют люди со своими потребностями, мнениями и опасениями, такими схожими и разными одновременно.

«Культ общественного мнения, привнесенный Зе-командой в политический дискурс, возможно, сократит катастрофически разросшуюся дистанцию между элитами и обществом. Но он точно не избавляет Украину от политики исключения. Пропорция 70/30 (70% поддерживают, остальные в сад) в качестве морального основания для политических решений ничем не лучше, не демократичнее, не паритетнее, чем деление на три сорта или два берега», – отмечает Чунихина.

Это тот же самый политический инфантилизм и пацанство, связанный с невозможностью выполнить наконец последний в списке, и главный критерий личностной зрелости в политике – чувство безусловной сопричастности к обществу, к которому принадлежишь в качестве одного из ста процентов.

«Пока этого нет (а этого нет), заверения Андрея Богдана в том, что у новой власти для страны есть далеко идущие планы будут вызывать подозрения, что это не более, чем бизнес-планы», – резумирует Чунихина.