Печать Иуды: оклеветавший Сенцова отсидит в России полный срок

Чирний, на основание показаний которого были осуждены Сенцов и Кольченко, – единственный, кто отсидит свой срок в России до конца.

Фигурант сфабрикованного дела Олега Сенцова, Алексей Чирний, который давал показания против него, не отказался от них и рассчитывал выйти из тюрьмы на 13 лет раньше режиссера, пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Павел Казарин рассказывая о нюансах дела «крымских террористов».

Теперь же он будет отбывать максимальное наказание из четырех политических заключенных Кремля, задержанных оккупантами по данному делу.

«По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием», – пишет он.

В результате Чирний получил семь лет тюрьмы и должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

«В итоге Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве. А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора. Морали не будет», – подытожил Казарин.

По делу Сенцова было четверо задержанныхСам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях… Geplaatst door Павел Казарин op Dinsdag 10 september 2019

Напомним, что все дело «крымских террористов» было изначально построено на основании показаний одного лица – Алексея Чирния. Именно с его задержания и первых его показаний началось дело в отношении Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые сейчас объявили голодовку в российских тюрьмах, писал на страницах «POLITua» в мае прошлого года публицист Олег Шро.

ФСБ от и до срежиссировала не только ход расследования дела «крымских диверсантов» Кольченка и Сенцова, но и сам преступный умысел — сделав ключевую ставку в своем шоу на «неустановленную группу лиц».

К такому выводу можно прийти, прочитав материалы «уголовного дела» Алексея Чирния – ключевого свидетеля обвинения по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фотокопии материалов следственного дела Алексея Чирния оказались в распоряжении редакции «POLITua».

По сценарию ФСБ, эта «группа лиц», в составе которой оказались позже Сенцов и Кольченко, должна была отождествлять собой «радикальное украинское подполье» в Крыму.

Из этих материалов становится понятным, что следственные действия в отношении Алексея Чирния ФСБ начало проводить еще 9 мая 2014 года – в половине шестого утра и ни минутой позже. И предметом доследственной проверки стали действия, якобы осуществлявшиеся им начиная с 11 апреля 2014 года.

Будущего ключевого свидетеля обвинили в подготовке к подрыву памятника Ленину в Симферополе, который он должен был произвести «по заданию «Правого сектора» – членом этой организации ФСБ объявило самого Чирния. Для осуществления своего замысла, как повествует ФСБ, он обратился к своему другу студенту-химику Александру Пирогову, который и должен был изготовить взрывное устройство. Пирогов же вместо этого донес о разговоре с другом в ФСБ, после чего и была начата «доследственная проверка», закончившаяся «оперативным экспериментом» с закладкой в тайник муляжей взрывных устройств.

Для изготовления взрывных устройств Алексей Чирний передал Пирогову 200 грн на приобретение необходимых компонентов. В тот период в материалах следственного дела он числится как «участник неустановленной группы лиц».

Впервые имена Олега Сенцова и Геннадия Афанасьева появляются в уголовном деле, возбужденном против Алексея Чирния, только 13 мая 2014 года. Об этом свидетельствует рапорт следователя по особо важным делам Следственного отдела УФСБ К Селиванова.

Сенцову и Афанасьеву в «деле» Чирния отводилась роль руководителей и спонсоров террористического акта. Второе взрывное устройство предназначалось для мемориала «Вечный огонь» в симферопольском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

В документах от 13 мая 2014 года упоминается и поджог 14 апреля 2014 года офиса штаба «Русской общины Крыма». В документах от 9 мая 2014 года, когда были задержаны Чирний и Афанасьев, упоминаний о данном акте нет. Более того, в них нет упоминаний о Геннадии Афанасьеве, якобы задержанном вместе с Чирнием. Не говоря уже об Олеге Сенцове. В этот же период уголовные дела против Чирния, Сенцова и Кольченко были объедены в единое производство.

По свидетельствам Олега Сенцова и Александра Кольченко, в первые сутки после задержания они оба подверглись пыткам – из них выбивали признательные показания. Можно предположить, что Алексей Чирний также подвергся пыткам, что вынудило его сразу дать признательные показания на Геннадия Афанасьева и Олега Сенцова как на организаторов планируемых подрывов. Косвенным доказательством применения пыток является его заявление об отказе от услуг адвоката.

17 мая дело было передано в Москву в связи со «значительным общественным резонансом», а 21 мая там было добавлено и дело о поджоге офиса «Русской общины Крыма».

В протоколе допроса от 9 мая, который состоялся через 5 часов после возбуждения дела, он впервые упоминает имена «Геннадия» и «Олега», не называя их по фамилиям, но дает их внешнее «среднестатистическое описание» без особых примет. 10 мая Алексей Чирний указывает, на то, что названные лица давали ему указания на подготовку подрывов памятников.

Несмотря на признание вины, отсутствие фактов самих подрывов Алексей Чирний 21 апреля 2015 года, спустя немногим меньше года после своего задержания и ареста, получил 7 лет колонии строго режима. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор. Необъяснимым образом сотрудничество со «следствием» и сдача всего и вся никак не смягчило его участи.

Из курьезного следует отметить, что в материалах дела имеется запрос об определении гражданства подследственных. Ответ российской миграционной службы говорит о наличии сохраненного украинского гражданства у одного Алексея Чирния, который обращался в российскую миграционную службу с соответствующим заявлением.

Оказывается, украинского гражданства подследственные крымчане были лишены российской миграционной службой, так как вовремя не подали туда заявления о том, что они граждане Украины!