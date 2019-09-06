Цемах преткновения. Фатальный выбор капитуляции Зеленским

Украина включила свидетеля по делу MH17 Цемаха в списки на обмен пленных. В качестве оправдания такому шагу приводят израильский опыт.

13 лет назад палестинские боевики напали на армейский пост, подбили танк, убили трех членов экипажа, а четвертого, которым и был капрал израильской армии Гилад Шалит, через тоннель увели в Газу. Почти сразу, после того, как было установлено, что он жив, начались переговоры об освобождении, точнее обмене, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.

Террористы требовали освободить несколько тысяч своих сообщников, Израиль настаивал на меньшем количестве. Несколько раз сделка срывалась, несколько раз Израиль освобождал небольшие группы палестинцев в обмен на доказательства, что Шалит жив. И вот после титанических усилий, в октябре 2011-го в обмен на 1027 человек, половина из которых были убийцами, Гилад Шалит вернулся домой.

«Отношение к этой сделке было крайне неоднозначным. Многие израильтяне, особенно родственники жертв террористов, требовали ее аннулировать, считая, что это лишь породит новые захваты. Но правительство на сделку пошло. Были прецеденты, когда огромное количество террористов отпускали и в обмен на тела погибших военных», – пишет писатель.

Общая философия здесь такая, ее сформулировал бывший президент Израиля Шимон Перес: «Государство несет ответственность за своих солдат и обязано вернуть их домой. Любой ценой, но вернуть».

«Я начал с краткой исторической справки о самом известном обмене в истории Израиля, и вот почему», – подчеркнул Валетов.

Сегодня украинское общество обсуждает решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи одного из ключевых свидетелей по делу рейса МН-17 Владимира Цемаха.

«Цемах попал в руки к украинскому правосудию в результате операции наших спецслужб: был захвачен на территории ДНР и вывезен в Украину. Это он, якобы, был основным действующим лицом в операции по вывозу того самого БУКа, с помощью которого россияне сбили голландский лайнер. Именно его очень хотели видеть на суде представители голландской стороны, полагая, что его показания могут стать ключевыми для определения виновных в гибели пассажиров и экипажа лайнера», – отмечает Валетов.

И именно Цемах был камнем преткновения для осуществления обмена с россиянами. Путин требовал включения его в списки обмена. Или Цемах, или никто.

«Наши, судя по всему, приняли решение отдать Цемаха. Зрада или перемога?», – подчеркивает Валетов.

Любое решение новой власти вызовет полярную реакцию общества.

«Хейтеры будут хейтить Зеленского и винить его во всех грехах. Фанатики будут фанатеть и говорить, что все сделано правильно», – отмечает Валетов.

Единства в украинском социуме не было, и нет. Ни по какому вопросу. Почему вопрос обмена пленными должен быть исключением?

«Я не знаю, как надо было поступить. А вы знаете? Как правильно поступить. Потому что тут не может быть общего «правильно», – подчеркнул Валетов.

Для жен, матерей, детей тех, кто находится в плену у сепаратистов и россиян, – одно «правильно».

Для тех, кто сейчас стоит на линии разделения – другое.

«Я точно знаю, что это было тяжелое решение. И люди, которые его принимали, очень хорошо обдумали свой выбор. Я уверен, что Цемаха перед обменом выпотрошили и не раз, что его показания документированы. То, что он не попадет в руки голландского правосудия, несомненно, будет проблемой для суда по делу о гибели МН-17, но цена за проблему – свобода, здоровье и жизнь наших граждан», – подчеркивает Валетов.

Валетова не удивляет решение включить Цемаха в список обмена.

«Меня удивляет решение суда, отпустившего его на свободу. Меня давно и постоянно удивляют решения наших судов», – подчеркивает Валетов.

Обмен террориста на наших солдат и политзаключенных – это политическое решение, а освободить террориста – это решение судебное. И какие основания были для вынесения подобного решения – это уже совсем другой разговор.

«Я бы хотел, чтобы кричащая о зраде часть нашего общества задумалась. А что если бы ваш брат, отец, сын, жена или муж сейчас сидели бы в российской тюрьме? Или в подвале у сепаратистов? Что бы вы думали и говорили в этом случае? Так ли важно было вам не отдавать Цемаха? Просто задумались и вспомнили историю капрала Гилада Шалита и его освобождения. 1027 террористов и убийц за одного солдата. 1027 человек, которые с кровью достались израильским спецслужбам, были отпущены на свободу и снова начали убивать. И их пришлось ловить заново, расходуя деньги и жизни, но капрал Шалит вернулся из плена», – подчеркнул Валетов.

Государство несет ответственность за своих солдат и обязано вернуть их домой. Любой ценой, но вернуть!