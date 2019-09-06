Фильм «Иловайск-2014. Батальон Донбасс». Рассказ о непобежденной Украине

Казанжи поделилась впечатлениями от просмотра нового фильма «Иловайск-2014. Батальон Донбасс», посвященного трагедии Иловайского котла. Она подчеркивает, что «боюсь таких фильмов, из-за обычного обилия пафоса и лжи, но в этом фильме все иначе…».

В первый день проката, 29 августа, Зоя Казанжи с друзьями решили пойти посмотреть фильм Ивана Тимченко «Иловайск-2014. Батальон Донбасс». Над сценарием фильма работал Михаил Брыных. Он более двух лет создавал его на основе многочисленных материалов в прессе и реальных историй ветеранов-добровольцев, принимавших участие в операции по освобождению Иловайска, пишет Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.

«В зале одесского кинотеатра было человек 20. Конечно, это была качественная аудитория – те, кто знали, куда и зачем они идут. Поэтому аудитория сидела, затаив дыхание, и не жевала попкорн», – пишет Казанжи.

На вопрос о малом количестве зрителей работник кинотеатра ответил: «Да это время и день такие».

«Да, 18 вечера, будний день. Еще один сеанс из двух, выделенных на этот фильм, был в 12. Со временем этому фильму точно не повезло. Как и фильму «Заборонений», который сейчас демонстрируется в Одессе. Время – 12.00 и 18.30», – отмечает Казанжи.

В прокате практически всем фильмам, особенно патриотического, проукраинского направления очень не везет ни со временем, ни с промо.

«Кстати, на съемки было израсходовано 33 миллиона гривен исключительно частных денег. Поддержки от Госкино не получили. Возможно, и хорошо. Говорят, не было давления со стороны чиновников. Но я бы хотела, чтобы мои налоги на это уходили, а не на откаты», – подчеркивает Казанжи.

Иловайск – одна из самых трагических и черных страниц российско-украинской войны. К созданию фильма присоединился и сыграл одну из главных ролей Тарас Костанчук (Бишут), боец батальона Донбасс. В фильме также снимались участники боев за Иловайск. Видимо, все это вызывало ощущение реальности событий.

«Я боюсь таких фильмов. Я жду их, потому что они должны быть, их надо снимать, фиксировать историю, смотреть, обсуждать. Жду и боюсь. Там может быть много пафоса. Или лжи. Или преувеличений. Потому что после фильмов такого рода меня всегда преследуют тупик и ярость, безнадежность и черная печаль», – отмечает Казанжи.

«Здесь все было иначе. Тоже сжимались кулаки и текли слезы. И интонации фильма были совершенно иными. В конце концов я смотрела фильм о нас, непобежденных даже после смерти. О нас, которые защищают свою землю и знают цену этой обороны. И украинский флаг в конце фильма», – подчеркнула она.

В перший день прокату, 29 серпня, ми з друзями пішли дивитися фільм Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас». … Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Donderdag 5 september 2019

Реалистичные события, реалистичные герои, неплохо прописаны диалоги – это все заставляет сидеть в напряжении все два часа.

Трагедия Иловайска до сих пор не расследована. Именно поэтому и надо держать ее в фокусе. Это не вернет мертвых. Но станет моментом истины и справедливости в отношении к погибшим.