Борьба против евроинтеграции в Одессе. Почему уволили Ройтбурда?

Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции.

Одесский облсовет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. В целом «за» проголосовал 51 депутат, «против»– трое, воздержалось – двое, не голосовало – 17. Ситуацию с увольнением Ройтбурд прокомментировал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Известно, что в повестку дня вопрос об увольнение директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда внесли по предложению депутата от «ОПЗЖ» Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Против увольнения выступала ВРИО председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат «Европейской Солидарности» Юрий Басюк.

В проекте решения указано, что Ройтбурд нарушил правила внутреннего трудового распорядка, проводил на территории мероприятия, которые якобы противоречат статуту музея, а также осуществлял внеплановые ремонтные работы и «другие многочисленные нарушения, зафиксированные депутатами».

«С Александром Ройтбурдом я лично не знаком. И хотя он огромный талант, я даже не фанат его таланта, если честно», – пишет вице-премьер.

Но то, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское – и мировое – культурное пространство.

«Мы должны помнить простую вещь: евроинтеграция – это не абстракция, а очень конкретные стандарты качества нашей жизни в политике, экономике, культуре, способах парковки, сортировке мусора и далее по списку», – подчеркнул Кулеба.

З Олександром Ройтбурдом я особисто незнайомий. І хоча він величезний талант, я навіть не фанат його таланту, якщо… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Woensdag 4 september 2019

Битва за евроинтеграцию происходит везде – от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись.

«Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты», – подчеркнул Кулеба.

В этом случае – сделать крутой европейский музей в Одессе.

«И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», – резюмирует Кулеба.