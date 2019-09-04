Причины популизма в Украине: бедности и некритичность мышления большинства украинцев

Центр экономической стратегии опубликовал исследование популистских обещаний и то как к ним относятся украинцы. Оно основанное на результатах опроса «Kantar TNS», рассказывают на страницах портала Цента авторы исследования: экономист Дария Михайлишина, заместитель директора Центра Дмитрий Яблоновский, советник Центра Павел Ильяшенко.

Рассмотрим все самые интересные цифры и факты полученные в результате исследования. Так же рассмотрим, чем опасен популизм и как с ним бороться.

В Украине полно популизма

Согласно исследованию, в последние годы популистские движения приобретают все большую популярность в мире. Украина не является исключением: в среднем 84% населения поддерживают популистскую политику, а 52% населения не только поддерживают, но и еще считают ее реалистичной.

Предсказуемо, что экономически уязвимые слои населения, то есть люди, которые не имеют возможность получать качественное образование и работу, наиболее склонны поддерживать популистов. Немного меньше, но тоже разделяют такие идеи люди, которые не проявляют критического мышления в повседневной жизни.

Хотя авторы исследования утверждают, что с популизмом возможно бороться, некоторые аргументы слишком глубоко засели в головах украинцев. Сложнее всего спорить о вопросе государственного регулирования цен: сторонники этой политики не способны воспринимать критику. В других случаях точку зрения человека изменить гораздо проще.

Если поставить человека перед выбором между двумя политиками, то вероятность выбора политической идеи тут же снижается: в среднем с 84% до 54%.

В чем суть исследования

Авторы опросили две тысячи украинцев. Они предложили им восемь тезисов и попросили поддержать или опровергнуть мысль:

Вот эти восемь предложений:

1. Нужно ввести государственное регулирование цен на лекарства и продукты;

2. Повысить минимальную пенсию до 5 тыс грн;

3. Газ, добытый в Украине, направить на нужды населения;

4. Снижение цены на газ в два раза;

5. Гарантированное государством трудоустройство всем гражданам;

6. Государство должно приказать работодателям увеличить зарплату до $1 тыс;

7. Снижение пенсионного возраста, потому что многие не доживают к пенсии;

8. Максимальная зарплата должна быть не болей, чем в 5 раз выше минимальной.

В среднем 84% респондентов считают популистские предложения положительными для благосостояния, а 52% – и положительными, и реалистичными. 59% украинцев поддерживает все 8 предложений, и лишь менее 1% не поддерживают ни одной.

Почему это плохо

Рост поддержки популистских партий и политиков может привести к негативным последствиям. Во-первых, придя к власти, популисты начинают воплощать в жизнь обещанную ими политику, которая может иметь только краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе дает отрицательный результат. Такая политика негативно влияет на экономику, замедляя ее рост и оставляя тех, кто голосовал за популистов, в худшем материальном положении, чем они были раньше.

На мировом уровне появление политиков популистов способствует изменению дискурса на политической арене. Вместо глубокой, аргументированной дискуссии популисты прибегают к манипуляциям, чрезмерного упрощения проблем и предлагают слишком простые решения для сложных проблем.

Как бороться с популизмом

Авторы исследования советуют государству предпринять несколько шагов, чтобы уменьшить уровень политических настроений в обществе.

Во-первых, надо уделять особое внимание уязвимым группам населения. То есть повышать уровень образования и создавать рабочие места в регионах. Людям также надо предлагать альтернативы популизма, так как наличие выбора существенно снижает возможность выбора в пользу популистов.

Аргументы должны быть адаптированы под каждую отдельную целевую аудиторию, так они работают лучше. Не стоит злоупотреблять эмоционально окрашенной риторикой – она ​​не дает эффект, если используется чрезмерно.

Нужно помнить, что люди с высоким уровнем критического мышления в повседневной жизни менее склонны поддерживать популизм и в сфере экономики. Это логично: критическое мышление помогает понять, что долгосрочные последствия популистской политики будут отрицательными.

Для уменьшения поддержки популизма государство должно уделить внимание развитию критического мышления с детства. Например, путем внесения изменений в школьную программу, в которой больше времени уделялось бы анализа и критическому мышлению вместо запоминания фактов, а также использование опыта других стран по проведению информационных кампаний.