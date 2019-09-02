Украинские столпы достоинства. Переосмысление жизненно важных вопросов

Пришло время, когда недостаточно ни коктейлей Молотова, ни жалоб на власть, ни 5 гривен на армию. Наше достоинство требует переосмысления.

Пожалуй, нет в Украине более известного учебного стартапа, чем Украинский Католический Университет. Зародившись на почве бедного гуманитарного заведения, сегодня университет без преувеличений является жемчужиной Львова и Украины. Тот смысл, заложенный еще в начале, превратился в форму, которую мы сегодня видим: современный подход к учебному процессу, активная среда и приятная архитектура, пишет на страницах «Нового Времени» публицист Андрей Сабинич.

«Впрочем, секрет успеха подобных проектов заключается не в академической составляющей или объемах инвестиций. Ключевым стержнем всего, что происходит внутри, является этос – набор декларируемых ценностей, на которых строится заведение. И если бы можно было описать ценностное направление УКУ одним словом, это было бы слово «достоинство», – пишет публицист.

Иронично, что сегодня оно вытекает не столько как упоминание о героях Майдана или войны с Россией, сколько как иронический упрек нынешнему украинскому обществу. Все чаще поднимается дискурс отчаяния и вопросов, на которые нам еще предстоит найти ответы.

«Чем является это украинское достоинство? Насколько мы готовы к нему?», – задает вопросы Сабинич.

Стоит сказать, что достоинство является универсальным понятием, поэтому украинское достоинство ничем не отличается от греческого, японского или перуанского. Хотя и достоинство чаще всего трактуется в христианском контексте, его определение было известным еще раньше – всем известно гостеприимство и доброта восточных народов к путешественникам, больным или нищим.

«Итак, достоинство можно сформулировать как «личное отношение к другому человеку». В контексте этого необходимо обратить внимание на три категории «других» людей, к которым наше общество до сих пор относится с отвращением – наркозависимые, заключенные и люди с инвалидностью. В отношении к ним кроется наше собственное, украинское достоинство», – подчеркивает Сабинич.

Корни осторожного и предвзятого отношения к таким людям лежат в нашем тоталитарном наследстве. Так человека, который попадает в паутину наркомании, готовы клеймить «пропащим» и приписывать ему преступления. Мы признаем наркоманию болезнью, но не готовы заботиться о наркомане как о больном. Нам легче и спокойнее «поставить крест» на таком человеке, маргинализировать его.

«Мировая практика реабилитации наркомании основывается прежде всего не на современных препаратах или методиках, а на простом человеческом отношении. Худшее, что можно сделать для наркозависимого человека – это отправить ее на обочину, за забор. Оставить его вне общества, вне общения, вне нормального мира. Оставив его один на один с проблемами, которые он не в состоянии преодолеть», – отметил Сабинич.

Не меньшее недоверие в украинском обществе вызывают и люди, которые являются или были заключенными. Советская власть создала крупнейшую в мире уголовную культуру, сослав за решетку миллионы людей. Чтобы сделать наказание несогласных еще мощнее, компартия воспитала в гражданах абсолютное отвращение к заключенным. Человек, который попадал за решетку, навсегда терял свою важность в глазах других.

«В отношении к заключенным кроется еще один столб украинского достоинства. Несмотря на все искажения пенитенциарной системы и популяризации уголовного эстетики, наше достоинство измеряется и нашим отношением к «зэкам». На примере апартаментов норвежского террориста Брейвика прослеживаются христианские корни истинного суда: ненавидеть грех, а не грешника. Заключенные уже ответили за свой поступок, но не перестали быть людьми», – подчеркнул Сабинич.

Справедливости ради надо признать, что отношение к людям с инвалидностью или особенностями развития в Украине улучшилось. Инклюзивные проекты распространяются городами, а неосторожные слова в сторону человека на коляске стоят репутации целым компаниям. На НВ есть замечательный материал об украинских предприятиях, в культуре которых «зашито» трудоустройства людей с особыми потребностями.

«Государственные дотации лицам с инвалидностью являются мизерными, а городское самоуправление явно не ставит инклюзивность в приоритет. Некоторым до сих пор трудно осознать, что человеком нас делает не количество рабочих мышц или безупречная кредитная история. Отсюда неискренняя жалость к людям с инвалидностью, свидетельствующая лишь о нашем непонимании и пофигизме», – подчеркнул Сабинич.

Сегодня Украина стоит перед совершенно новыми вызовами. Без преувеличений, настало время, когда недостаточно ни коктейлей Молотова, ни жалоб на власть, ни 5 гривен на армию. Наше достоинство требует переосмысления в ключе наших отношений с другими. Не нужно много усилий, чтобы высмеивать Зеленского, ненавидеть боевиков из РФ или жаловаться на глупость собственного народа. Это – очень удобные позиции, к которым мы можем прирасти навсегда.

«Каждый день, месяц и год будет ставить перед нами новые вызовы, которые можно преодолеть только вместе. Но на примере тоталитарных стран мы видим, к чему приводит холодное и прагматичное отношение. Украинская форма как никогда нуждается в содержании. А оно родится только из ежедневной работы над самими собой: в поведении за рулем, на улице и в собственном доме. Чудес не будет. Чудотворца тоже. Лишь тихий неутомимый труд каждого из нас», – резюмирует Сабинич.