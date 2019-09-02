Огородится от «тупых овец». Почему Зеленский избегает общения с прессой?

Зеленский явно избегает общения с прессой, по всей видимости у него нет ответов на прямые и очень неприятные вопросы журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 100 дней у власти дал интервью телеканалу «1+1», выступая в программе «100 дней президента Украины». При этом Зеленский предпочел срежиссированный формат шоу организованного медиа-ресурсом олигарха Игоря Коломойского общепринятым форматам общения главы государства с журналистами, пишет на страницах «Фокуса» блогер и журналист Виктория Светлова.

«Итак, по случаю 100 дней на президентском посту Владимир Зеленский дал интервью актеру 95 квартала. Не провел большую пресс-конференцию, как это было принято «попередниками». Не провел маленькую пресс-конференцию для двух-трех избранных телеведущих, как это делали «попередники», когда хотели избежать неудобных вопросов, но пытались сохранить видимость уважения к прессе. Просто записал беседу с представителем своей же компании и отправил ее в эфир», – пишет блогер.

Похоже, в своих взаимоотношениях со СМИ наш Зеленский идет по стопам другого политика-шоумена – президента США Дональда Трампа. Впрочем, даже Трамп не игнорирует традиционные медиа полностью, хоть и демонстрирует неуважение к ним.

Медиа в США все еще сильны, имеют огромную аудиторию, которая прислушивается к их оценкам. В Украине СМИ слабы. Все больше уступают позиции соцсетям, все меньше читатель видит разницу между ценностью информации от СМИ и от блогера в Facebook или анонимного телеграм-канала.

«Этим и пользуется команда Зе, которая по сути лишила медиа их традиционного права задавать вопросы первому лицу. Общество относится к этому спокойно. Замена пресс-конференций видео блогами из Теслы или беседой с квартальщиком не кажется избирателям чем-то неправильным», – отмечает Светлова.

Однако тут главное осознать причину, по которой Зеленский избегает общения один на один с журналистами на больших пресс-конференциях, где сложно отфильтровать все вопросы и срежиссировать происходящее. Как раз потому, что он не готов к экспромтам вне сцены Квартала. Потому что на какие-то острые вопросы ответов, видимо, нет.

«И потому, что журналисты – это не друг-актер и не объектив гоу-про. Они могут поставить в тупик, могут подпортить так тщательно созданный образ. И вот это должно общество насторожить. СМИ не зря называют четвертой властью. И эта четвертая власть обществу нужна, чтобы первые три не борзели», – резюмирует Светлова.