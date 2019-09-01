Гуманитарная аура

«Солнечные детки». Инфантилизм украинского общества

Украинцам давно следует повзрослеть и избавится от вредных иллюзий, в противном случае придется заплатить страшную цену.

Украина оказалась в заложниках инфантилизма собственных граждан. Цена такого общественного поведения может очень дорого обойтись украинскому государству и обществу, пишет на своей странице в Facebook украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович.

«В ранних типах общества, человек, чтобы стать равноценным его членом, должен был пройти инициацию – испытание или систему испытаний, в ходе которых, столкнувшись с трудностями и болью, мальчик или девочка получали послание о том, что больше не смогут вернуться домой прежними», – пишет эксперт.

Посвящение обычно включало тройное откровение: священного, смерти и сексуальности.

«Психологическая смерть, переживаемая при посвящении одновременно означала конец детства, неведения и состояния непосвящённости, принятие на себя воли и ответственности», – отмечает Арестович.

Просвещение и просвещенческие программы перестройки социума, где-то с конца 18 века, начали медленно разрушать традиционный мир.

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«Формы и способы разрушения перетекали одну в другую; сегодня они преимущественно сосредоточены на разрушении маскулинности и комплексе связанных с ней традиций», – подчеркивает Арестович.

Разрушение маскулинности это не что иное, как инициация в обратном направлении – возвращение в мир, который женщины создают для детей: мир неведения, безответственности, асексуальности, отсутствия священного, мир неспособности встретиться со смертью.

«Технически инициированность проявляется в способности совершать необратимые поступки», – отмечает Арестович.

«Посмотрите: кто является основным культовым героем Голливуда? Киллер. Человек, способный к необратимому поступку, решающий лично – чему (кому) быть, а чему (кому) не бывать.», – добавил он.

Современный мир, кроме карго-культа киллеров, переполнен карго (имитационными) культами маскулинности и имитациями инициаций:

▪ экстремальными видами спорта,

▪ путешествиями,

▪ корпоративными конфликтами,

▪ культом спецназов, спецслужб и криминальной культуры,

▪ кино– и литературной и игровой мифологии.

«Специфика карго-культов заключается в том, что принятие безвозвратных решений там преимущественно (не всегда) ритуализировано и/или бюрократизированно, и позволяет избежать полного личного (!) принятия ответственности за таковое», – отмечает Арестович.

Революция и война породили в Украине резкое деление: на тех, кого они инициировали, и тех, кто предпочёл остаться детьми.

«При всех крайностях и недостатках принявших ответственность и начавших совершать необратимые поступки, при всей (часто) прогрессивности тех, кто остался на внутреннем диване, стоящем на большой детской площадке, и хочет государства в смартфоне, главная проблема никуда не девается: к власти пришли неинициированные дети, поддержанные огромным морем неинициированных детей», – отмечает Арестович.

Их основная стратегия: сознательное неведение и подсознательное вытеснение – священного, реального и смерти.

«Солнечные детки. Посмотрите на стилистику официальной части Дня Независимости», – подчеркнул Арестович.

Солнечные детки устроили крупный внешнеполитический провал с «обменом заложниками»: их обмануть несложно, они и сами рады.

«Солнечные детки внезапно поняли, что из злого и темного дома на Банковой не удасться так просто переехать в большой и веселый «Украинский дом», – отмечает Арестович.

«Вы знаете, что с психологической точки зрения означает программа «Государство в смартфоне»?», – добавил он.

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ. – В ранних типах общества, человек, чтобы стать равноценным его членом, должен был пройти инициацию -…

Geplaatst door Олексій Арестович op Zondag 1 september 2019

Желание вытеснить государственные дела за пределы игрового пространства. И встречаться с ними как можно реже.

«Они обаятельны, как дети. И хочется, хочется, хочется!!! чтобы все у нас получилось», – подчеркивает Арестович.

По стране бродят и во власти заседлают миллионы детей, больше всего на свете желающие, чтобы их признали взрослыми и не принимать никаких необратимых решений лично.

«Что же. Инициация миллионов – процесс чрезвычайно интересный и поучительный. Посмотрим, в какую цену и какими путями пойдёт», – резюмирует Арестович.

Автор Алексей Арестович
Источник Facebook
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