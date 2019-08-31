Гуманитарная аура

Сорвавшийся обмен пленными. Как предатель Ежов Кабмин посетил

Слава богу, немножко спала истерия со сливами информации об обмене пленными. Денисенко надеться, что «вчерашний день стал уроком для любителей простых одноходовок и сотен лайков».

Вопрос обмена осужденных в Украине за преступления против национальной безопасности и территориальной целостности страны россиян на украинских военнопленных моряков и политузников незаконно удерживаемых в России – взбудоражил общество ложными надеждами. Ситуация стала весьма показательной, с точки зрения отсутствия простых решений в отношений с государством-агрессора и отношения к обмениваемый лицам в России и Украине, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Но, по-моему, есть еще одна проблема, о которой все молчат: ожидая обмена, Сенцов, Карпюк и другие наши узники Кремля сидят в СИЗО, а Ежов, Вышинский и Ко свободно гуляют по улице», – пишет экс-нардеп.

Более того, «как говорят, тот же Ежов, который записывал и передавал россиянам переговоры премьера с иностранными лидерами, зашел спокойненько в Кабмин, забрал трудовую, и не удивлюсь, что получил расчет за плодотворную работу на благо государства».

«То, что я пишу, – это не зрада и не желание уколоть кого-то. Это уроки, которые мы должны изучить, чтобы не делать детских ошибок», – резюмирует Денисенко.

Напомним, ранее Денисенко констатировал проигрыш Украиной очередного раунда информационной войны с Россией в вопросе обмена пленными.

Автор Вадим Денисенко
Источник Facebook
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