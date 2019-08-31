Сорвавшийся обмен пленными. Как предатель Ежов Кабмин посетил

Слава богу, немножко спала истерия со сливами информации об обмене пленными. Денисенко надеться, что «вчерашний день стал уроком для любителей простых одноходовок и сотен лайков».

Вопрос обмена осужденных в Украине за преступления против национальной безопасности и территориальной целостности страны россиян на украинских военнопленных моряков и политузников незаконно удерживаемых в России – взбудоражил общество ложными надеждами. Ситуация стала весьма показательной, с точки зрения отсутствия простых решений в отношений с государством-агрессора и отношения к обмениваемый лицам в России и Украине, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Но, по-моему, есть еще одна проблема, о которой все молчат: ожидая обмена, Сенцов, Карпюк и другие наши узники Кремля сидят в СИЗО, а Ежов, Вышинский и Ко свободно гуляют по улице», – пишет экс-нардеп.

Более того, «как говорят, тот же Ежов, который записывал и передавал россиянам переговоры премьера с иностранными лидерами, зашел спокойненько в Кабмин, забрал трудовую, и не удивлюсь, что получил расчет за плодотворную работу на благо государства».

«То, что я пишу, – это не зрада и не желание уколоть кого-то. Это уроки, которые мы должны изучить, чтобы не делать детских ошибок», – резюмирует Денисенко.

Напомним, ранее Денисенко констатировал проигрыш Украиной очередного раунда информационной войны с Россией в вопросе обмена пленными.