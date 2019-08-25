Украинский Пантеон героев. Станет ли Зеленский националистом?

Целый ряд решений нового президента свидетельствует о том, что он не намерен отступать от политики в сфере национальной памяти, которая проводилась при его предшественнике.

Один из ключевых тезисов, который использовали оппоненты Владимира Зеленского во время предвыборной кампании, – он далек от украинской национальной идеи, потому не будет продолжать гуманитарную политику предшественника. Однако первые сто дней правления нового главы государства не дают оснований заподозрить его в предпочтениях «русскому миру», пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Что, возможно, разочаровывает ту часть его избирателей, которая очень рассчитывала на пересмотр закона о государственном статусе украинского языка, языковых квот и так далее. И, судя по составу фракции «Слуги народа» в парламенте, приверженцев отказа от проукраинской гуманитарной политики прежней власти там не так уж и много.

Пока остается на своем посту и ненавидимый пророссийскими силами главный декоммунизатор страны, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. А ко Дню независимости на Крещатике покажут проект института «Фактор свободы», рассказывающий о Мазепе, Петлюре и Бандере. Авторы попытались представить, как бы выглядели профили этих исторических личностей в «Фейсбуке».

Да и сам Зеленский вчера во время торжественного поднятия государственного флага присвоил почетные наименования восьми подразделениям Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Среди них, например, 28-я отдельная механизированная бригада, получившая наименование Рыцарей зимнего похода в честь бойцов армии УНР, которая героически прошла по тылам красных в 1919-21 годах. Возможно Зеленский недостаточно осведомлен о тех событиях и их роли в украинской истории, но уже тот факт, что он не остановил начатую Порошенко политику изживания советской символики из наших силовых структур, вселяет осторожный оптимизм.

На самом деле нациоцентричная гуманитарная политика способна принести новой власти огромный позитив. К примеру, уже давно обсуждается идея создания в Киеве Национального Пантеона. В январе 2015 г. Верховная Рада приняла постановление «Об увековечении памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины». Документом предусмотрено «создание в центральной части столицы Украины городе-герое Киеве Украинского национального пантеона (Мемориального комплекса)». Петр Порошенко по этому поводу издал соответствующий указ.

«Это должно быть сооружение, содержащее и памятники, и могилы, а эпицентром его должна была быть могила неизвестного воина нынешней войны за независимость Украины. Кроме того, там надо перезахоронить украинцев со всего мира», – рассказывал Владимир Вятрович.

Власти занялись поиском земельного участка для мемориала, в частности, рассматривался вариант Лукьяновского кладбища. Но дальше разговоров дело не пошло. В январе 2017-го тема Пантеона опять стала актуальной после того, как в Праге принудительно эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся.

В прессе начали обсуждать, кого из знаменитых украинцев надо перезахоронить в Мемориальном комплексе. Список оказался довольно длинным – Иван Мазепа, Павел Скоропадский, Степан Бандера, Симон Петлюра, Нестор Махно, Владимир Винниченко, Евгений Коновалец, Михаил Драгоманов, Александр Довженко, Марко Вовчок, Иван Багряный, Петр Дорошенко, Серж Лифарь… Пообсуждали и снова все отложили в длинный ящик.

Сегодня же идею Пантеона можно воскресить не только чтобы поговорить, но и начать ее осуществлять. Лучшую возможность для Зеленского окончательно избавиться от ярлыка «малоросса» сложно придумать. Более того, реализовав подобный проект, он войдет в историю как президент, поставивший точку в исторических спорах о героях и злодеях.

Это куда круче, чем проводить Олимпиаду, о которой Зеленский говорил месяц назад. Вот только если идея Пантеона будет поддержана на Банковой, но в процессе реализации превратится в долгострой или коррупционный проект, то лучше и не начинать…