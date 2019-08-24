С Днем рождения, Украиной! Какие поводы гордиться страной есть у украинцев?

24 августа 2109 года независимой Украине исполняется 28 лет. Рассмотрим самые знаковые события, которые произошли в стране за эти годы.

Сегодня 24 августа в Киеве проходил Марш защитников Украины. Мероприятие было организовано в связи с тем, что президент Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проводится в День Независимости Украины. На шествие пришли не менее 15 тысяч человек. Это стало одним из знаковых событий этого года, пишет на страницах «Деловой Столицы» журналист Марина Ситник.

Маршрут шествия: парк Шевченко – бульвар Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.

Марш защитников Украины. Марш защитников Украины. Марш защитников Украины. Марш защитников Украины. Пред 1 из 4 След

Перед Маршем на Майдане Независимости состоялись официальные мероприятия, они были меньше по численности, чем Марш защитников.

Мероприятиям предшествовала минута молчания по погибшим героям Небесной сотни. Ее объявил президент Владимир Зеленский.

1991 год. Независимость и первый президент

Событием, которое спровоцировало подписание Акта о независимости Украины, была попытка государственного переворота в Москве 19 августа 1991 года и приход к власти ГКЧП. В тот же день по всей стране прокатилась волна протестов против действий инициаторов переворота, а уже 24 августа Верховная Рада Украины приняла документ, который провозгласил независимость Украины и создание суверенного государства.

Для того, чтобы документ был подтвержден решением народа, 1 декабря был проведен Всеукраинский референдум, на котором более 90 % украинцев поддержали независимость.

В этот же день, 1 декабря, в Украине были проведены выборы президента. По результатам голосования первым в истории независимой Украины главой государства стал Леонид Кравчук.

Примечательно, что Кравчук возглавлял страну самый короткий срок среди всех украинских президентов – всего 32 месяца. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993 года привела к досрочным выборам президента, которые состоялись летом 1994 года. Страну возглавил Леонид Кучма, который единственный из шести украинских президентов руководил государством два срока (1994-2005).

1992 год. Флаг, первая миротворческая миссия, членство в МВФ и возрождение «Киево-Могилянской Академии»

28 января Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного – полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов.

Украина стала постоянным участником военных подразделений в операциях ООН. По данным Министерства обороны, всего за период независимости в международных операциях по поддержанию мира и безопасности приняло участие около 45 000 украинских военнослужащих, из которых 55 погибло. Сейчас ВС Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

3 сентября Украина стала членом Международного валютного фонда, в состав которого входят 188 стран мира.

Возрождение в исторических стенах Национального университета «Киево-Могилянская академия» произошло ровно через год после получения Украиной независимости. 24 августа 1992-го НаУКМА открыла свои двери для первых студентов.

1993 год. Первая мобильная связь и первые спортивные достижения

25 лет – не так уж и много, а представить свою жизнь без мобильных устройств сейчас просто невозможно. 16 июня 1993 года первым абонентом украинской мобильной связи стал Президент Украины Леонид Кравчук. Первый звонок он совершил украинскому послу в Германии.

Украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров. Его рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещения – 6,15 м – сумел побить только в 2014-м французский спортсмен Рено Лавиллени. Он показал результат в 6,16 метра.

1994 год. Первое участие в Олимпиаде

Олимпийская история Украины началась в 1994 году с зимней Олимпиады в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде нашу страну представляли 37 спортсменов в 10 видах спорта. Первую медаль стране принесла биатлонистка Валентина Цербе, которая завоевала бронзу, а первое золото Украине принесла фигуристка Оксана Баюл.

1995 год. Членство в Совете Европы

О своем желании вступить в Совет Европы Украина заявила еще в 1992-м, тогда страна получил статус «специально приглашенного гостя» в Парламентской ассамблее СЕ. Однако процедура принятия в члены СЕ длилась три года, и 9 ноября 1995-го состоялась церемония, на которой Украину приняли в ряды Совета Европы.

1996 год. Принятие Конституции, введение гривны и антарктическая станция

28 июня на 5-й сессии Верховной Рады второго созыва была принята и сразу же вступила в действие Конституция Украины. Основной Закон, состоящий из 15 разделов, изменялся за историю независимости несколько раз.

Самые знаковые изменения были внесены в декабре 2004-го вследствие Оранжевой революции, но при Викторе Януковиче (в 2010 году) Конституционным Судом закон о внесении изменений был признан неконституционным. При Януковиче Конституция претерпевала изменения еще дважды – в 2011 и 2013 гг. В 2014-м после трагических событий на Майдане и побега Януковича в Россию, Конституции снова вернули прежний вид, оставив первоначальный текст 1996 года с изменениями 2004, 2011 и 2013 годов.

Второй украинский президент Леонид Кучма издал Указ «О денежной реформе», которая проводилась со 2 по 16 сентября того же года. По сути, страна за две недели сумела полностью перейти на новую валюту, которая унаследовала название денежной единицы времен Киевской Руси – гривна.

Вначале национальная валюта Украины печаталась за рубежом – собственного производства необходимой мощности в Украине не было. Купюры номиналом от 1 до 20 гривен доставляли из Канады, а от 20 и выше – из Великобритании.

Начала работу украинская антарктическая станция «Академик Вернадский». Станцию передала Украине Британская Антарктическая служба за символическую цену в один фунт стерлингов – в 92-м Россия объявила себя правопреемницей всех антарктических станций СССР, и Украина осталась ни с чем. Изначально станция носила название «Фарадей», теперь такое же название носит бар на «Академике Вернадском». Это самый южный бар на Земле и единственный в Антарктиде.

1997 год. Полет в космос

Первым космонавтом независимой Украины, стал Леонид Каденюк.

Он отправился в полет в составе команды на американском шатле «Колумбия» и пробыл в космосе 15 дней.

1998 год. Первый «Герой Украины»

23 августа – Указом Президента Украины Леонида Кучмы что государственной наградой Украины – высшей степенью отличия Украины является звание «Герой Украины» (с вручением ордена «Золотая Звезда» или ордена Державы). Первым удостоенным новой награды за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, стал президента Национальной академии наук Украины, Борис Евгеньевич Патон.

2001 год. Визит Папы Римского в Украину

В Украину впервые прибыл понтифик Римско-католической церкви. Визит Иоанна Павла ІІ длился 5 дней. 81-летний Папа Римский совершил два массовых богослужения в Киеве и Львове.

Во Львове мессу по римско-католическому обряду посетило более 400 тыс. человек, а по византийскому – 1,5 млн прихожан.

2002 год. Победа на чемпионате мира по шахматам

Девятнадцатилетний украинец Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.

2004 год. Оранжевая революция, победа на Евровидение и «Золотой мяч»

Осенью 2004-го люди вышли на Майдан защищать свои права и свободы, недовольные масштабными фальсификациями на выборах президента. Около 100 тысяч людей ежедневно попеременно митинговали на главной площади столицы.

После долгого противостояния Верховный суд признал нарушение во время проведения второго тура выборов и назначил повторное голосование на 26 декабря. На них Виктор Ющенко получил 51,99% голосов, Янукович взял 44,20%.

Певица Руслана победила на конкурсе «Евровидение», который проходил в Стамбуле. Песня Wild Dances получила 280 баллов и сделала из Русланы звезду первой величины в Украине.

Футболист Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, получив «Золотой мяч». За годы независимости он пока единственный украинский футболист, получивший этот трофей.

2008 год. Самый высокий ВВП и танк «Оплот»

Украина наработала самый большой с 1992 г. валовой внутренний продукт (ВВП) – $154 млрд, скорректированный на уровень инфляции (данные Всемирного банка в ценах 2010 г.).

В текущих ценах долларовый ВВП страны был самым высоким в 2013 г. – $183 млрд.

Начато производство боевого танка «Оплот». Он отличается от других моделей улучшенной защищенностью, боевой мощью и повышенной подвижностью. Украина поставила таких 49 танков в Таиланд. Сегодня «Оплот» модернизуют и завершают программу по импортозамещению деталей российского производства. После этого машина поступит на вооружение украинской армии.

2009 год. Кубок УЕФА

Футбольная команда «Шахтер» стала первым украинским клубом, выигравшим кубок УЕФА.

В финальном матче 20 мая 2009 года в Стамбуле донецкий «Шахтер» на 97-й минуте вырвал победу у немецкого «Вердера» со счетом 2:1.

2011 год. Канны и братья Кличко

Украинская картина впервые получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Картина Марины Вроды «Кросс» стала победителем среди короткометражных фильмов. Ленты Вроды были обладателями множества наград, в 2015-м Марина отказалась от диплома фестиваля «Киношок» в знак поддержки заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Братья Кличко триумфально вошли в историю мирового бокса. 2 июля 2011 года украинские боксеры собрали все пояса чемпионов мира.

2012 год. Чемпионат Европы по футболу

Украина и Польша принимали Евро-2012. В Украине матчи проводились на стадионах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове. В столице на Майдане Независимости на все время проведения чемпионата была разбита зона для болельщиков.

2013-2014 года. Революция Достоинства

Президент Украины Виктор Янукович, целый год кормивший всю страну обещаниями подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в ноябре 2013 года в Вильнюсе так этого и не сделал.

Это стало толчком к акциям протеста на Майдане Независимости в Киеве, которые после кровавого разгона студентов переросли в настоящую революцию. На Революцию Достоинства (тогда Евромайдан) съехалось более 500 тысяч человек с разных регионов Украины.

2014 год. Фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя»

Картина Слабошпицого установила абсолютный рекорд среди отечественных лент, получив на 30 международных фестивалях 50 наград. В Каннах лента завоевала три награды «Недели критики» из четырех, впервые за 53-летнюю историю этой программы.

2015 год. Самолет Ан-178

Украина представила на авиасалоне в Ле Бурже новый многоцелевой транспортный самолет Ан-178, разработанный ГП «Антонов». Презентация украинского самолета стала одним из главных событий выставки. На международной ILA Berlin Air Show-2016 в июне состоялся успешный дебют аппарата в летной программе. В начале августа 2019-го начались испытания самолета, собранного без единой российской детали.

Ан-178 уже намерены закупить для украинских Вооруженных сил, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, самолет победил на тендере, объявленном Перуанской национальной полицией.

2016 год. Вторая победа Украины на «Евровидении»

Вторую победу Украине на песенном конкурсе «Евровидение» принесла певица Джамала.

В Стокгольме (Швеция) она исполнила песню «1944» о депортации крымских татар. В конкурсе принимали участие 42 страны.

2017 год. Безвизовый режим

17 мая было подписано Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. Отмена виз касалась всех стран Шенгенской зоны, за исключением Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы могут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

На данный момент в мировом рейтинге Passport Index 2019 наш паспорт занимает 24 позицию. Украинские граждане могут посетить без визы 133 страны: 91 без визы и 41 – с визой по прибытию в страну. В то же время виза нужна украинским гражданам для поездки в 66 стран.

2018 год. «Золото» по фристайлу и в боксе

Александр Абраменко стал первым украинцем, завоевавшим олимпийское золото по фристайлу и единственным представителем украинской сборной, получившим награду на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане.

Боксер Александр Усик стал первый украинцем, который получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO WBC, IBF, WBA, The Ring.

2019 год. Томос и первое золото юниорской сборной по футболу

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

Юниорская сборная Украины по футболу впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, победив команду Южной Кореи со счетом 3: 1.