Марш по граблям сексизма. «Слуга народа» оскандалился в вопросе дискриминации женщин

После опуса Максима Бужанского про овец и отечественные СМИ, его однопартиец Александр Дубинский стал фигурантом сексистского скандала на ровном месте. То, что каждый раз при этом страдает репутация партии, «слуг» мало волнует. Однопартийцы Дубинского и Бужанского решили в очередной раз отмолчаться. Это уже симптом, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Напомню, что после оскорбления журналистки «Нового времени» виноватыми были выставлены журналисты. Не так, мол спрашивали, допускали оценочные суждения. Итак, что же произошло? Все началось с того, что Александр Дубинский опубликовал фото, которое подписал: «Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить». Соцсети тут же возмутились. На что в общем-то и был расчет.

Одни пользователи указали на сексизм и дискриминацию, а другие задумались, чем же будут заниматься такие помощницы. После этого издание «Буквы» попыталось взять комментарий у пресс-службы партии «Слуга народа». А дальше начался цирк. Представитель пресс-службы партии, услышав, что звонит журналист, отключила телефон и больше не отвечала на звонки.

Чуть позже Дубинский извинился. Но как! «В связи с острым возмущением ТО-общественности моим шуточным постом о поиске помощниц ростом выше 175 см – приношу свои глубокие извинения. Для политкорректности приму в помощники: чернокожего, трансгендера, журналиста НВ или Буквы. Рост в этом случае значения не имеет. Для последнего пункта – вообще никаких требований. P.S. Еврея не приглашаю – место занято мной же», – типа пошутил он.

В результате пресс-службе партии «Слуга народа» придется разгребать обвинения в расизме, сексизме и антисемитизме. Надо полагать, что телефон пресс-службы партии еще долго будет выключен. Страшно даже представить, что они будут делать, когда начнутся публичные выступления нардепов.

Менять номер раз в неделю? На самом деле это не первый скандал на почве сексистских оскорблений. Вспомним, как другой депутат от «Слуги народа», чемпиона мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк опубликовал фотографию с завоеванной медалью и написал: «Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов! Всем позитивного воскресенья». Тогда тоже партия предпочла отмолчаться.

Или случай, когда глава партии, бывший тогда советником избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сравнил парламент с девушкой, а возможное нарушение закона при роспуске Рады – с изнасилованием. Да и сам Зеленский не избежал обвинений в сексизме заявив, что женщины являются одним из главных брендов Украины.

В социологии сексизм определяется как позиция или действие, которое принижает, исключает, недооценивает или стереотипизирует людей по признаку пола. Выделяют два вида сексизма: враждебный – унизительный и доброжелательный – то есть такой, который напоминает покровительственный патернализм.

С тех пор как проект Зе появился на политической сцене, мы видели разные формы проявлений сексизма. Но все они носили характер случайностей, обмолвок, пещерного «мужиковедчества» и были скорее проявлением плохого воспитания представителей новопроклюнувшейся политической элиты.

Дубинский и Бужанский вывели искусство нанесения политических оскорблений на новый уровень. Теперь это намеренное действие. Это троллинг господа, насмешка над убогими. А «убогие», значит все мы: и те, кого оскорбляют в специально вброшенных высказываниях, и те, кто пытается вступиться за жертву.

В связи с этим мне вспомнился другой скандал, который случился перед вторым туром президентских выборов. Речь шла о шутке, прозвучавшей в фильме «Слуга народа» из уст персонажа, играемого актером Зеленским.

По этому поводу даже были обращения родителей детей с синдромом Дауна. Все закончилось официальным извинением. Но каким! «Авторы сериала «Слуга народа-3» ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями, их родных и близких. Мы приносим свои извинения тем, кто воспринял это лично», – написали авторы сериала.

А потом добавили: «Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова «олигофрен», «даун», «дебил» используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятии людей с особыми потребностями». Нет. Вам не показалось. Сразу за извинениями было обвинение.

Точно также, как в официальной позиции партии «Слуга народа» на высказывания Бужанского. Интересно, кого пресс-служба партии обвинит на этот раз? После того, как перечисленных в издевательстве групп стало больше. Возможно отечественных юмористов, которые привили стране плохой вкус, а потом перенесли убожество в политическую плоскость?

Не стоит подозревать сексизм там, где имеет место банальная психопатия. Желание самоутвердиться за счет другого, манипулятивные мотивы видны в провокационных высказываниях невооруженным взглядом. У жертвы подобного троллинга выбор всегда небогат. Ей предлагается либо промолчать, сделать вид, что ее не задевают оскорбления, либо возмутиться, призывать обидчика к совести, напирать на мораль.

В первом случае молчание будет расценено, как проявление слабости, и станет поводом для дальнейших нападок. Во втором варианте агрессор и его свора неминуемо покажут, что плевать хотели на моральные нормы, а призывы к совести их только смешат. Так начинается булинг, безнаказанная охота на человека.

Однако основное в любой травле – это зрители. Именно их внимания и одобрения добивается агрессор. Если толпа смеется и поддакивает, шутки стают все более жестокими. Рано или поздно ситуация непременно закончится физическим насилием или нервным срывам.

Но в любой коллективной травле всегда есть тот, ради кого, собственно, и разворачивается жестокий спектакль. Это незримый наблюдатель, первичный агрессор, на кого нападающий стремиться походить и кого он старается впечатлить.

И тут мы подходим к самому главному. Кто тот зритель, ради которого стараются полит-тролли? Кому такое их поведение может понравиться и кто будет смаковать подробности и потешаться вместе с ними над бессилием «тупых» моралистов. Очевидно, что это тот, кого не спешит разочаровывать пресс-служба и нардепы от партии «Слуги народа» своими «поспешными реакциями». Тот, кто заправляет всем этим мстительным балаганом.

Вот только Зеленский ли это? Не факт. Ведь он ни разу не показал, что способен дать отмашку и прекратить травлю. Может быть потому, что не может? Чем дальше, тем больше вся эта ситуация заставляет сомневаться в статусе и субъектности тех, кто не смеет сказать: «Стоп!».