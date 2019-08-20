Метаморфозы информпространства Украины. Портнов перешел в атаку на журналистов

Меня удивляет скорость, с которой меняются акценты в информационном пространстве и понимание того, какие ценности и стандарты новая власть отстаивает, а какие осуждает.

Сегодня к пестрой компании открытых нелюбителей «Нового Времени» добавился бывший замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. До этого в острой нелюбви к «Нового Времени» признались депутаты от «Слуги народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский, пишет на страницах издания главный редактор журнала Виталий Сыч.

«Вообще, нужно сказать, что если все эти три персонажа одновременно раздражены «Новым Временем», то это, конечно, комплимент и знак качества», – пишет главред «Нового Времени».

С другой стороны, удивляет скорость, с которой меняются акценты в информационном пространстве и понимание того, какие ценности и стандарты новая власть отстаивает, а какие осуждает.

«Дубинский уже давно не забывает оскорбить «Новое Временя» почти в каждом своем блоге, а вот Бужанский присоединился к нему лишь на днях. Он назвал журнал одиозным, а нашего редактора отдела «Люди» Ольгу Духнич «тупой овцой», – отмечает Сыч.

Причем, острую реакцию члена парламента вызвало не оскорбление журналиста в его адрес, а вопрос в интервью главе партии Дмитрию Разумкову о том, готов ли он разделить репутацию партии с ностальгирующим по СССР и временам Януковича Бужанским. Вопрос этот был основан на публичных постах Бужанского и на него Разумков вполне спокойно в интервью ответил. То есть оскорблением там и не пахло.

«Кстати, для справки. «Тупая овца» Ольга Духнич преподавала психологию и политологию в Таврическом университете Симферополя и была вынуждена перебраться в Киев после того, как на нее объявила охоту т.н. самооборона Крыма за ее проукраинскую позицию. Если «тупая» – она, то…», – подчеркнул Сыч.

Сегодня же в своем телеграм-канале также одиозным «НовоеВремя» назвал Портнов, добавив, что вместе с Радио Свобода и Громадським все они представляют из себя «совокупную говорящую помойную яму». Давно известно, что главный инструмент пропагандиста – обвинить оппонента в том, чем сам являешься. Кстати, Портнов расшаривает фотографии Бужанского и Дубинского с постами на эту тему, то есть командная работа налицо.

«Меня несколько беспокоит, кто у нас теперь является одиозным – все медиа, которые вообще позволяют себе задавать вопросы, или человек, который работал высшим чиновником при президенте, расстрелявшем 106 человек в центре столицы, а затем героически сбежавший со своим шефом в столицу страны-агрессора, Россию?», – подчеркивает главред «Нового Времени».

Партия «Слуга народа» могла ответить на этот вопрос однозначно, но ответила уклончиво. Сегодня партия выдала заявление, где осудила оскорбление Бужанского и принесла извинения журналистке. До этого сам Разумков звонил Ольге и тоже принес свои извинения. За это, конечно, спасибо.

«Но еще больше места в своем заявлении партия посвятила оправданию реакции Бужанского, которую назвала «достаточно понятной» и призвала СМИ – внимание – воздержаться от подобного рода оценочных суждений и публикации их на страницах уважаемых изданий», – подчеркивает Сыч.

«Ну что я могу сказать? У нас в стране свобода слова», – добавил он.

Медиа имеют право на оценочные суждения, тем более, что данное суждение содержалось в вопросе и было основано на публичных постах депутата и выражено было в приличной, а не оскорбительной форме.

«Как редактор я могу принять претензию к фактам, изложенным в публикации, но не к самому факту публикации. На него мне дает право Конституция Украины. Поменяйте Конституцию, и тогда оценочные суждения журналистов будут вне закона», – подчеркнул Сыч.

А пока «Новое Время» продолжим высказывать оценочные суждения, задавать вопросы и проводить расследования. Нравится это кому-то или нет. Будь то БПП, «Слуга народа» или кто-то еще.

«Спасибо всем, кто нас читает», – благодарит читателей Сыч.