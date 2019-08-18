Символы Украины. Что объединяет украинцев в соборную нацию?

Что нас, украинцев, объединяет? Территория, язык, вера, историческая память, ценности? И да, и нет.

Украинец по крови и по паспорту Александр Захарченко стал фронтменом так называемой «ДНР». Украинец Вадим Колесниченко долгие годы боролся против реального государственного статуса украинского языка, пишет на страницах «Нового Времени» главный редактор проекта «Iсторична правда» Вахтанг Кипиани.

Украинец митрополит Онуфрий (Березовский) возглавляет митрополию русского православия, якобы независимую от Москвы УПЦ. Украинец Виктор Медведчук возложил на себя миссию представлять в Украине интересы военного преступника Путина. И таких примеров можно привести сотни.

Стало быть, не всегда то, что для многих наций является незыблемой святыней, имеет такое же значение для нескольких десятков миллионов людей. И поэтому стоит бережно относиться к тому, что на самом деле нас идентифицирует, представляет перед миром, отличает от других, в частности, соседних наций.

Флаг, герб, гимн. Кому‑то может показаться, что здесь и говорить не о чем, ведь существует сложившийся за годы независимости определенный национальный консенсус в отношении символов государства. Но, как выяснилось, это не так.

Особенно достается сине-желтому стягу. Даже невооруженным глазом можно увидеть, как ряд общественных и политических движений и лидеров сознательно переворачивают флаг, делая его желто-синим.

Одни подводят под это квазиисторические аргументы, разбитые в пух и прах крупнейшим специалистом по геральдике Андрием Гречило. Другие пытаются трактовать расположение цветов по фэншую и прочим практикам, не имеющим отношения ни к украинцам как к народу, ни к конкретному символу.

До поры до времени игры в «переворачивание флага» были уделом маргиналов. Но недавно об этом вновь заговорили. Целая дискуссия развернулась под публикацией соучредителя Украинского института будущего (близкого к нынешней власти) Анатолия Амелина, где он предложил реформировать флаг, гимн, герб и даже дату Дня независимости.

И призыв был не только подискутировать, но и сделать это: «С монобольшинством открылось хоть и короткое, но еще одно окно возможностей, воспользуемся ли?» Далее смайлик. Мол, почему бы и нет, раз голосов в парламенте достаточно для принятия закона, то почему бы – еще одна цитата – «не привести символы государственности в порядок».

Поскольку у нас не только безработные кухарки обоих полов, кавээнщики и свадебные фотографы стали властью, им может показаться, что до их прихода на Банковую и Грушевского в стране ничего не делалось, а если и делалось, то неправильно. Суперкороткий экскурс в историю.

В ХХ веке государство Украина было создано дважды. В 1918‑м и в 1991‑м. И сто один год назад, и четверть века назад были приняты в принципе аналогичные законы в отношении госсимволики. Желто-синего или «жовто-блакитного» флага как государственного не существовало никогда. Был только сине-желтый.

И он сопровождал самые яркие – героические и трагические – картины нашего недавнего прошлого. Да и Карпатская Украина – уникальное государственное образование, «однодневная держава», также своим символом в 1939 году избрала стяг, идентичный современному. Что тут реформировать?

Да, есть примеры, когда государства меняют свои гимны, флаги или гербы. Но гораздо больше тех, которые не делают этого, даже понимая архаичность слов или изображений. Австрия, к примеру, спокойно строит капитализм с серпом и молотом на национальном гербе. Великобритания сохраняет монархию со всеми ее средневековыми церемониалами и Ее Величеством на троне.

А Канада, де-факто независимое государство, признает королеву из Лондона де-юре главой государства. И все эти развитые общества не выкидывают «старые» символы, потому что государство – это долго и ответственно. И не нам менять то, за что не мы проливали кровь. Логика примерно такая.

Предложение заменить первую строку гимна «Ще не вмерла України…» на «Процвітає Україна» считаю оскорбительным стебом. Произведение Павла Чубинского и Михайла Вербицкого уже больше ста лет воспринимается как национальная песнь.

И она точно не старее и не современнее, как минимум, польского гимна – «Марш, марш Домбровский, из Италии в Польшу! Польшу возродим! Нам примером Бонапарт!». Польша давно возрождена, Бонапарт вряд ли может считаться героем нашего времени, но поляки от мала до велика любят свой гимн, и никому в голову не приходит его менять.

Символы Украины – это дар не только минувшего, это то, что нас делает действительно уникальным народом. Не каждый сможет отличить флаг Сербии, Словении и Словакии с первого взгляда, а наш уникален. И трезубец есть только у Барбадоса, но наш не от Посейдона, а от князя Владимира, исторической Руси с центром в Киеве.

У власти есть масса проблем – начиная с войны и мира. И тратить свой ресурс и нацио­нальное согласие на необязательные игрища с цветами стяга нельзя.