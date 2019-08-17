Обмануть полиграф. Чего ожидать Порошенко от проверки на ложность показаний?

Часто политики предлагают протестировать их на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к тем или иным преступным действиям при власти. Мы поговорили с полиграфологом о том, можно ли обмануть этот аппарат.

Напомним, что ГБР хочет провести допрос пятого президента Украины с помощью полиграфа. Издательство «Depo.Власть» решили узнать, можно ли обмануть полиграф и как именно, если это возможно. С этой целью они побеседовали с экспертом-полиграфологом Александром Роиной.

Сам Порошенко соглашается с проверкой только в прямом эфире телеканала «Прямой». Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявлял, что против пятого президента Украины Петра Порошенко возбуждено 11 производств.

Полиграф – это многоканальная контрольно-измерительная система, которая фиксирует динамику изменения физиологических показателей организма человека. Прибор измеряет динамику дыхания в области груди, дыхание в брюшной области (диафрагма), электропроводность кожи, наполнение крови в периферических сосудах, сердечный ритм, артериальное давление, и тому подобное. Что касается точности полиграфа, то обычно говорят о 80%, однако часто этот показатель значительно выше.

О том, возможно ли вообще обмануть полиграф, о противодействии машине и интересных историях из практики читайте далее.

– Расскажите о специфике вопросов, которые задают человеку, которого проверяют. Должен ли стоять вопрос так, чтобы ответ на него был однозначный – да или нет?

– Да. Но есть определенные нюансы. Например, расследуется какое-то преступление. И мы задаем вопрос подозреваемому. Если ему неизвестны определенные обстоятельства этого дела, то человек в принципе может ответить «не знаю». Но мы следим за теми реакциями, которые у него возникают, и определяем достоверность этих ответов.

– Могут ли сами «подозреваемые» сомневаться в своей невиновности, поскольку верят в миф о высокой эффективности полиграфа?

– Ну, смотрите, полиграф работает с памятью человека. И если человеку известна какая-то информация об определенных обстоятельствах, событиях, то он не может это забыть. Эти вопросы больше касаются «знаю/не знаю». Человек или знает определенную информацию, или нет.

– Если человек виновен в чем-то, но свято верит в свою невиновность, что покажет полиграф?

Вопрос никогда не ставится так: виноваты вы или не виноваты. Если проводится исследование по уголовному делу, или, даже, если в частном порядке обращаются для проверки человека, например, на причастность к краже, мошенничеству, сливу информации, то этому человеку задается порядка 150-200 вопросов. И все эти вопросы касаются как раз обстоятельств дела.

Сначала заказчик, который обращается с просьбой провести такое тестирование, рассказывает полиграфологу об обстоятельствах происшествия. То есть что произошло, когда произошло, как именно, при каких обстоятельствах. В этом случае полиграфолог собирает максимальное количество информации. И чем подробнее будет эта информация, тем лучше будет для подготовки вопросов. Желательно, чтобы о подробностях дела знал как можно более узкий круг лиц.

И, например, если человека проверяют на причастность к краже, то мы не задаем вопросов типа, «виноваты ли вы в этой краже»/ «причастны ли вы к этой краже»? Задаются вопросы по типу «знаете ли вы, кто взял эти деньги?», «знаете ли вы, кем работает человек, который взял эти деньги», «вы знаете, как зовут человека, который взял деньги?». Вопросов задается очень много, и все они касаются одного дела, но звучат по-разному.

Такое большое количество вопросов нам необходимо для того, чтобы в конце у этого лица мы видели систематические реакции. То есть, например, если мы задаем человеку, который действительно виноват или что-то знает, 15-20 вопросов, касающихся определенных обстоятельствах этого дела, то у него, например, на 12 – 15 вопросов будет соответствующая реакция. И чем больше человек пытается скрыть определенную информацию, тем выше будут реакции.

– Как часто к вам обращается бизнес? На ваш взгляд, целесообразно ли применять полиграф с целью отбора персонала?

– Очень целесообразно. Сейчас, не смотря на широкую распространенность проверки на полиграфе, многие граждане еще не знают, не понимают, что это такое и зачем это нужно. Сейчас достаточно активно сотрудничаем с компаниями по подбору персонала. Также компании заказывают периодические проверки тех сотрудников, которые уже работают.

Среди наших клиентов есть не только отечественные, но и иностранные компании. Мы проводим тестирование на украинском, английском и русском языках.

Основные вопросы, которые выносятся на исследование во время скрининговых проверок, это: установление истинных причин трудоустройства (то есть, человек идет за опытом, зарплатой, бонусами, или он идет в компанию за взятками, откатами, завладением конфиденциальной информацией); сокрытие своих анкетных данных; разглашение на предыдущих местах работы конфиденциальной и/или иной закрытой информации; работа на конкурентов; нанесение ущерба предприятию и тому подобное.

По нашим исследованиям, когда мы принимали тесты на полиграфе за 2-3 года, в тех компаниях, которые проводили периодические проверки своего персонала, убытки от краж или умышленного нанесения ущерба компании уменьшались более чем на 70%. То есть в этом случае полиграф выступает сильным профилактическим средством. Если проверки регулярные, это может предотвратить определенные махинации. Работник будет думать, что для него важнее – раз что-то взять, и потерять работу, или дальше нормально работать.

Во время скринингов в моей практике было достаточно много случаев, когда мы выявляли не слишком хорошие факты. В частности, это домашний персонал: няни, уборщики/цы, охранники, водители.

Недавно был интересный случай. Мои знакомые, достаточно известные люди, взяли к себе водителя-охранника. Как-то речь зашла о том, проверяли ли они его. Знакомые сослались на рекомендательные письма с предыдущего места работы, а я им закинул идею о скрининге на полиграфе. Наконец им стало интересно.

Когда приехал этот охранник на проверку, мне бросилось в глаза то, что у него был относительно большой промежуток между его предыдущим местом работы и тем, где он работал сейчас.

Когда я его начал спрашивать про этот промежуток, он замялся. Начал оправдываться тем, что ухаживал за больными родственниками. Утверждал, что жил это время на сбережения.

Во время тестирования оказалось, что в эти 7 месяцев промежутка он работал у других людей, и его оттуда выгнали потому, что он сливал информацию о своих работодателях в желтую прессу. Когда они узнали, то выгнали его, не афишируя событие, и без рекомендаций.

Из недавних – проверяли в одной компании топ-менеджера. Его, по словам директора, забрали от конкурентов, при чем у них там была серьезная борьба за этого работника. Через полгода его работы обратился ко мне директор компании и поделился своими подозрениями.

Оказалось, что они разрабатывают определенный продукт, проводят работы по запуску его на рынок, а их конкуренты где-то за 10-15 дней до этого момента запускали аналогичный продукт. Это было раз, потом второй, и потом директора заинтересовали эти обстоятельства. А к выпуску продукта был непосредственно причастен этот менеджер.

После теста на полиграфе выяснилось, что на тех конкурентов этот сотрудник и работал. Они его туда всунули, и он сливал информацию. В результате, из-за нежелания сразу проверить такого сотрудника, компания понесла значительные финансовые убытки. Но хуже всего, что в таких случаях может пострадать репутация и имидж компании.

– Кто обращается за помощью полиграфа, кроме правоохранительных органов? Кто приходит чаще – гражданские или правоохранители?

– Правоохранители обращаются не так часто. Есть определенные ограничения. Если обращаются к нам в частном порядке или адвокаты, или сами участники уголовного процесса, то мы, частные полиграфологи, проводим исследование на полиграфе, по результатам которого предоставляем заключение полиграфолога.

Этот вывод может привлекаться к материалам дела на усмотрение следователя или судьи. Другой случай, когда следователь, или судья, назначает проведение психофизиологической экспертизы. В этом случае частные полиграфологи экспертизу по уголовным делам проводить не имеют права.

В таких случаях их проводят только работники государственных специализированных учреждений. То есть это такие учреждения, как, например, бюро судебных экспертиз, научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Во всех других случаях – проводим исследования без проблем.

– С какими проблемами чаще всего приходят люди?

– Часто проверяют на измену. Кроме этого, очень много запросов на установление причастности к кражам. Это тоже довольно часто – когда пропадает определенная сумма средств, есть подозрение, что это сделал кто-то из родственников.

– Можете назвать самые причудливые случаи проверок?

– Был довольно интересный случай. Девушки-студентки вдвоем жили на квартире, познакомились с ребятами, начали встречаться. Они приглашали ребят домой и после очередного такого случая исчезла определенная сумма денег. Девушки привели своих друзей на тестирование. Один из них сразу согласился на проверку и вызвался идти первым. Другой немного мялся.

Когда я начал его тестировать, то оказалось, что он подготовился к противодействию полиграфной проверке: перед тестированием употреблял успокоительные средства. К тому же, принял их довольно много, потому что практически никаких реакций у него не прослеживалось.

– Можно ли таким образом обмануть полиграф?

– Нет, таким образом обмануть нельзя, ведь полиграфолог это сразу видит. Там есть определенная совокупность действий, которые обязательно проводятся перед тестированием. Обязательно мы проводим стимулирующие тесты, чтобы увидеть, как человек реагирует на те или иные вопросы.

Самый простой стимулирующий тест – на имя. Например, вас зовут Наташа? Нет. Если человек в этом случае говорит неправду, мы видим соответствующую реакцию.

В обязательном порядке даются тесты на выявление подготовки к противодействию полиграфу. Самые распространеные такие способы – фармакологический, если люди принимают препараты, влияющие на состояние центральной нервной системы. Второй способ – механический.

Если во время тестирования человек или движется, или сжимает-разжимает мышцы. Это все тоже очень хорошо видно, ведь есть датчик тремора. Он показывает, что человек двигался. Третий – психологический метод противодействия. Когда человек сидит и пытается медитировать. Однако полиграфолог все это обнаруживает.

В сети Интернет я встречал много способов противодействия полиграфной проверке. Но много таких «специалистов» описывают способы противодействия, основываясь, в лучшем случае, на просмотре кинофильмов. Наверное, многие из вас слышали про кнопку в обуви. Однако никто из этих «специалистов» даже понятия не имеет, что же с этой кнопкой потом делать.

У меня еще не было таких людей, которые приходили, и, базируясь на тех интернетных знаниях, смогли обмануть. Была ситуация с употреблением успокоительных, когда, как следствие, я видел, что у человека отсутствует реакция на стимулирующие вопросы.

Я его отправил домой, до завтрашнего дня. Когда он пришел на следующий день, то было видно, что и доза лекарств еще сказывается, но реакции уже были, и по ним можно было сделать определенные выводы. В конце полиграф показал, что он причастен к краже, о чем я предоставил заказчику соответствующий вывод.

На следующий день этот мужчина начал забрасывать меня сообщениями о своей невиновности. «Как вы могли такое сделать?», «Вы обвиняете невиновного человека!». Сказал, что будет проходить тестирование у других полиграфологов.