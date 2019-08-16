Реванш «рыгов» в Одессе. О попытке увольнения директора художественного музея Ройтбурда

«Оппоблоковцы» не хотят видеть Ройтбурда во главе Одесского художественного музея. В защиту директора музея лучше всего скажут результаты которых достиг музей за последнее время.

Группа депутатов Одесского областного совета в очередной раз будет пытаться уволить художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Вопрос о расторжении контракта с директором музея и его увольнении включен первым пунктом в проект повестки дня заседания облсовета, которое состоится в пятницу, 16 августа, пишет на своей странице в Facebook Анна Филимонова.

«Пару недель назад я писала, что Ройтбурда уволят. завтра ждите новостей. у меня сейчас чертова температура и простуда, но завтра в 8:30 я поеду поддерживать Сашу к ОГА. последний раз у меня такая мотивация была только когда Януковича свергали», – пишет автор.

Работу Александра Ройтбурда на должности директора Одесского художественного музея лучше все могут охарактеризовать те результаты которых добился музей за последние полтора года. Лучше всего об этом скажут сухие цифры статистики отчетов, хотя конечно дело далеко не только в них.

«Как и раньше, я хочу говорить языком цифр и показателей (всегда приятно говорить так, когда показатели действительно отличные)», – подчеркивает Филимонова.

Как уже говорилось Ройтбурд и команда были в музее полтора года, для начала финансы:

√ в 2016 году музей заработал на билетах, экскурсиях и сувенирах 551 тыс грн, в 2017 – 742 тыс грн. в 2018 – 1 760 975 грн. видим, что за год управления музеем новой командой, музей вырос на 1 млн гривен.

√ начиная с 2019 года музей уже заработал больше миллиона и к концу этого года планирует перевалить за два миллиона;

√ за 2018 выиграли 4 гранта на 586 221 грн;

√ за 2019 выиграли 3 гранта на 1 262 695 грн;

√ открыли несколько меценатских программ, которых раньше в музее не было. давайте сравним: в 2016 музею пожертвовали 5200 грн, в 2017 – 15,4 тыс грн, а в 2018 мы смогли собрать 1 224 465 грн (сюда входят программы меценатства, программы «Подари картине раму», «Подари картине музейное стекло», благотворительный фонд «Друзья музея”). в 2019 открыли Маразли клаб и собрали 1,4 млн грн.

Теперь те дела, которым вы действительно можете доверять:

√ провели полную сверку фондов специальной комиссией, которая состояла из научных сотрудников музея, главного хранителя Одесского историко-краеведческого музея и представителя управления культуры. результаты работы комиссии предоставляем вместе с этим письмом. в музее в наличии все экспонаты;

√ приобрели 34 рамы, которые достойны картин музея;

√ приобрели 51 стекло для картин (нужно, чтобы защищать работы и упрощать их созерцание);

√ обновили иконный зал;

√ обновили Серебряковский зал (тот самый, где крыша протекала последние 10 лет);

Серебряковский зал до реставрации. Серебряковский зал сегодня. Пред 1 из 2 След

√ открыли детскую программу музея. ее посетили 600 детей;

√ отреставрировали 3 больших картины (впервые в истории и за деньги меценатов);

√ сделали один день в месяц бесплатным. в среднем, в такой день в музей приходит 1000 человек;

√ пополнили коллекцию музея новыми экспонатами стоимостью в 6 млн грн;

√ провели лекции и выступления известных культурных деятелей: Дмитрия Быкова, Марата Гельмана, Сергея Жадана, Андрея Орлова, Андрея Федорова, Бориса Херсонского, Бориса Бурды и многих других;

√ купили билетный принтер (сделали это первыми среди украинских музеев);

√ провели персональные выставки Влады Ралко, Владимира Наумца, а также выставки «Спецфонд» (7000 посетителей), «Terrible Kissers», «Эксгумация», «Тарасова коллекция в воображаемом музее»;

√ обеспечили музей современным техническим оборудованием: ноутбуками, колонками, микшерным пультом, проектором, экранами, климатическим оборудованием (необходимо для сохранения картин);

√ обустроили два зала хранилища фондов оборудованием для достойного сохранения экспонатов декоративно-прикладного искусства;

√ начали курсы украинского и английского языка для сотрудников музея;

√ открыли разваленную в 90-х реставрационную мастерскую, нашли реставратора, восстановили ее. открытие на следующей неделе.

«Увольнять эффективных людей из-за личной неприязни – это удивительный реликт советской эпохи, который хорошо бы там и оставить. Саша может не нравиться как художник, может быть, он даже вам лично где-то не налил вина. а может он вас просто иррационально бесит. Все это не повод увольнять человека, который спасает музей от забвения, обвалов крыши и полнейшего прозябания. все, что он сделал и, надеюсь, сделает для музея в перспективе для нас всех – благая весть», – подчеркивает Филимонова.

Потому что пока 600 детей видят перед носом не только вывеску «космолот» и быкующих депутатов, у граждан, у жителей Одессы – есть шанс.

«Чтобы не забывать, кому мы благодарны за очередную попытку уволить Сашу, перечисляю еще раз: Виталий Саутенков, Виктор Баранский, Роман Сеник, Владислав Финик», – особо подчеркивает Филимонова.

Отметим, что докладчиком по вопросу увольнения указан член фракции «Оппозиционного блока» в облсовете Роман Сеник. Фотокопию документа опубликовал заместитель председатель областной государственной администрации Виталий Свичинский на своей странице в Facebook вечером в четверг.

«К сожалению, в повестке дня вновь стоит вопрос увольнении директора Одесского художественного музея, известного художника Ройтбурда Александра Анатольевича. В ходе небольших баталий депутаты решили вынести это позорное вопрос в сессионный зал», – возмутился замглавы ОГА.

По его словам, на увольнении Ройтбурда настаивает фракция «Оппозиционного блока» (члены которой переориентировались на «Оппозиционную платформу – «За жизнь»). Их готовы поддержать представители «Блока Петра Порошенко» и «Видродження» в обмен на избрание Юрия Басюка из БПП председателем облсовета, а Виталия Саутенкова из «Оппоблока» и Игоря Недозимованного из «Видродження» его заместителями.

«Я знаю большое количество депутатов, которые будут делать все, чтобы этого позора не произошло! Завтра будет тяжелый день, но мы победим», – выразил надежду Свичинский.

Знаходжусь на погоджувальній раді Одеської обласної ради, на жаль в порядку денному знов стоїть пиття звільнення… Geplaatst door Віталій Свічинський op Donderdag 15 augustus 2019

Резко негативно оценил инициативу депутатов и глава ОГА Максим Степанов. Он напомнил, что за год на должности директора Ройтбурд добился увеличения в посещаемости музея в три раза и организовал ремонт двух выставочных залов.

«Боже, ну придумайте уже что-то новое, фракция «Оппоблока» в облсовете. Очень хочется пиара на всемирно известном фамилии?.. Ройтбурд почему крутой? Потому что он – талантливый художник и классный менеджер… А что полезного сделали вы, Роман Сеник? Вопрос риторический, можете не отвечать», – написал Степанов в Facebook.

Боже, ну вигадайте вже щось нове, фракція Опоблоку в облраді 🙄Дуже хочеться піару на всесвітньо відомому прізвищі? Та… Geplaatst door Maksym Stepanov op Donderdag 15 augustus 2019

Он заявил, что «ни разу не пожалел» о назначении Ройтбурда и поблагодарил его за все, что он делает во главе художественного музея.

«Завтра на сессии областного совета состоится очередная попытка уже известных «героев» уволить Ройтбурда. Очень надеюсь, что и на этот раз здравый смысл победит», – подытожил глава ОГА.

В декабре 2017 года Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако комиссия облсовета по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма отказалась утверждать его результаты. Директором музея Ройтбурда назначил глава облгосадминистрации Максим Степанов. С новым руководителем заключили пятилетний контракт.

штош.пару недель назад я писала, что Ройтбурда уволят. завтра ждите новостей. у меня сейчас чертова температура и… Geplaatst door Anna Filimonova op Donderdag 15 augustus 2019

В заключение Филимонова просит помочь в распространение информации и не допустить увольнения со своего поста Александра Ройтбурда.