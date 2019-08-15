«Просветительская» роль Разумкова. Как заставить «слуг народа» говорить по-украински

Без пяти минут спикер Рады Дмитрий Разумков неожиданно выступил в защиту государственного языка, принудив «оппоплатформовца» Вадима Рабиновича изъясняться на украинском, но получится ли это у большинства депутатов президентской партии – неизвестно.

Закончившаяся весьма неожиданным образом перепалка началась с того, что на подготовительном заседании парламента «оппоплатформовец» Вадим Рабинович начал выступать на русском языке, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

В ответ избранная депутатом от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко призвала его выступать на украинском, поскольку вступил в силу закон о государственном языке. Разумков, председательствовавший на заседании, поддержал Геращенко и сослался на пункт регламента Верховной Рады, согласно которому языком выступлений должен быть государственный.

Естественно, умудренный специфическим жизненным опытом Вадим Зиновьевич нашел что возразить главному «слуге народа», немало повеселив коллег предложением пригласить в Раду переводчика, но во всем эпизоде показательной была реакция именно главы президентской партии.

Дело в том, что раньше Разумков, который в эфирах телеканалов говорит исключительно на русском, утверждал, что «пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь «защищать». Кроме того, он выступал за метод «пряника, а не кнута» в защите украинского, по сути отвергая все, что было принято законодателями предыдущего созыва в фундаментальном законе о государственном языке.

Теперь же Разумков надеется убедить русскоязычных депутатов выступать только на украинском языке как минимум в официальной обстановке в стенах Верховной Рады. Вот так недавний защитник «русскоязычных украинцев» неожиданно перевоплотился в защитника государственного языка.

На самом деле ничего слишком странного в такой метаморфозе нет – лавирование между языками вполне вкладывается в концепцию некоего «серединного пути» «Слуги народа», чтобы понравиться и избирателям с «русскоязычной челюстью», и их более национально сознательным соотечественникам.

Пикантности ситуации добавляет то, что проблемы с использованием государственного языка на работе, скорее всего, будут в первую очередь как раз во фракции Разумкова, ведь такие депутаты, как бывший ватный блогер Макс Бужанский или украинско-израильский гражданин и тоже блогер Александр Куницкий вряд ли когда-нибудь пользовались государственным языком.

В огромной фракции «Слуги народа» явно найдется еще много народных избранников, у которых могут возникнуть серьезные проблемы с использованием государственного языка. Как их заставить говорить на украинском, неизвестно, но есть несколько вариантов, которыми могли бы воспользоваться в «Слуге народа», чтобы решить языковой вопрос по крайней мере в президентской фракции.

Первый путь – «учиться, учиться и еще раз учиться», как рекомендовал один запрещенный законом о декоммунизации деятель прошлого. По сути, обучение уже успел анонсировать тот же Разумков, заявив, что «если пока где-то не хватает знаний, депутаты их подтянут».

Естественно, обычные курсы, на которых «слуг народа» украинскому обучал бы какой-нибудь профессор Пономарев, им не подойдут. Здесь приходит на ум только хардкор – вариант уровня трускавецкого «университета», который недавно успешно закончили депутаты президентской партии. Качество обучения в таких условиях, конечно, может быть не идеальным, но фору «кровосисям» свежие народные депутаты все-таки дадут.

Второй вариант прост и немножко попахивает авторитаризмом, но зато не требует ни временных, ни материальных затрат. Не разводя демократии, право на выступления от «Слуги народа» Разумков может делегировать нескольким депутатам, которые станут постоянными спикерами фракции, остальным же могут просто запретить выступать, а тем более общаться с прессой.

Примечательно, что у президента Зеленского сейчас в почете стиль «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко, поэтому против такого развития он точно не будет. С другой стороны, заставить молчать того же Бужанского будет непросто даже авторитарному руководителю фракции.

В любом случае тема может быть поводом для очередного хайпа «Слуги народа», ведь без него не обходится ни одна инициатива президентской команды. А украинцев, как известно, хлебом не корми, но со зрелищами и скандалами проблем быть не должно, и у Зеленского это отлично понимают.