Нет прививки – сиди дома. Отказ от вакцинации – проблема национальной безопасности

В школы и садики не пустят детей без справок о сделанных прививках. А если Украина не сможет справится с заболеванием корью – могут закрыть безвиз.

Уже через две недели в украинских школах прозвенит первый звонок. Но за парты смогут сесть лишь те школьники, которые получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы»: согласно этому плану ребенок должен быть вакцинирован от 10 инфекционных болезней.

Если у ребенка нет каких-либо прививок, школьника к занятиям не допустят. Об этом в среду, 14 августа, заявили главы сразу двух министерств – и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр образования Лилия Гриневич.

Эти ограничения коснутся и детей, которые посещают детсады. Чиновницы отмечают, что подготовка к учебному году – это не столько о покупке карандашей и дневников, сколько о здоровье.

«В коллективе невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. Именно поэтому ежегодно с началом учебного года количество больных инфекционными болезнями резко возрастает», – отметила Супрун. Причем опасности подвергаются не только дети, но и члены их семей, а также работники образовательных учреждений. Поэтому в МОН и МОЗ подчеркивают: без прививок ребенка ни в детсад, ни в школу не пустят.

Впервые письма, в которых шла речь о недопуске невакцинированных детей к занятиям, Минздрав и Минобразования разослали в прошлом году – в документах, адресованных обладминистрациям, ведомства требовали охватить детей вакцинацией и решить вопрос, как обучать не допущенных к учебе из-за отсутствия прививок. Но на самом деле эта норма содержится в Законе «О защите населения от инфекционных болезней», принятом еще в 2000 г.

В 2016-м норму решили оспорить – мол, таким образом невакцинированных детей лишают базового права на получение образования. В прошлом году Верховный Суд принял решение, по которому в случае, когда индивидуальный интерес противопоставляется общим интересам общества, преимущество имеет общее благо.

Гриневич подчеркивает: если родители категорически против прививок, то могут выбрать для своего ребенка альтернативную форму обучения – либо дистанционную, либо обучение на дому. «Государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждому ребенку к школьному образованию», – говорит министр образования.

Но запрет на посещение школы без справки о прививках вряд ли заставит родителей массово вакцинировать детей – скорее всего, они с еще большим энтузиазмом начнут покупать липовые справки, производство которых уже давно поставлено на поток. По запросу «купить справку о прививках» поисковик выдает несколько десятков результатов.

Оформить такой «документ» обещают буквально за день-два, присылают «Новой почтой», стоимость – от 400 грн. Такой бизнес стал особо популярен после вспышки кори в Украине, когда во многих городах местные власти приняли решение запретить невакцинированным детям ходить в школы и детсады.

И хоть организаторам таких «фабрик подделок» грозит до трех лет лишения свободы, количество предложений не уменьшается. Инфекционисты говорят, что из сотни справок о прививках 15-20% – поддельные.

В Минздраве о проблеме знают. Еще в мае Ульяна Супрун отметила, что бороться с фальшивыми справками намерены посредством внедрения электронной медицинской карты. «Все данные о прививках будут внесены в электронную систему, поэтому исчезнет возможность прибегать к манипуляциям», – заявила и. о. главы Минздрава. Но бывают случаи, когда родители уговаривают докторов выдать справку о якобы сделанной прививке, а вакцину «для отчетности» просто выливают.

Создается впечатление, что МОЗ стоит воодушевиться призывами президента Зеленского создать страну в смартфоне и потребовать подтверждать факт прививки, например, видео, на котором снят процесс вакцинации. Кстати, не так давно Ульяна Супрун и Сергей Жадан показательно на камеры сделали прививки от дифтерии и столбняка – если за вакцинацией детей государство еще как-то может следить, то с вакцинацией взрослых ситуация поистине катастрофическая.

Отказ от прививок – общемировой тренд. По классификации Всемирной организации здравоохранения, он входит в топ-10 глобальных угроз человечеству, а Instagram заявил о том, что будет блокировать хештеги, агитирующие против вакцинации. Но в Украине даже у антипрививочного тренда есть свои особенности.

Так, согласно американскому исследованию, в кампании, которая призывала украинцев не делать прививки от кори, отметились российские интернет-тролли и боты. В украинском Минздраве кивают и на советское прошлое – система, которая игнорировала интересы человека, содействовала тотальному недоверию к государству и системе здравоохранения в частности.

Так, по данным исследования Wellcome Global Monitor, почти 80% людей во всем мире считают вакцины безопасными, тогда как в Украине этот показатель не дотягивает и до 30%. Низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для постсоветских Беларуси и России.

Как бы там ни было, поголовный отказ от прививок в Украине уже перестает быть сугубо медицинской проблемой. В 2014-м в стране было вакцинировано менее 40% детей. На протяжении последних шести лет заболеваемость гемофильной инфекцией возросла в 10 раз, коклюшем – в 3,5 раза, дифтерией – в 2,5 раза, столбняком – в два раза.

В прошлом году наша страна стала главным очагом кори в мире. Цифры говорят сами за себя: если в 2015-м в Киеве корью болело пять человек, то за первое полугодие 2019-го количество заболевших составило более 5 тыс.

Коллективный иммунитет, когда болезнь неопасна даже для тех людей, которых нельзя вакцинировать по медицинским причинам, формируется при охвате вакцинацией 95-98% населения. В Минздраве отмечают, что своими силами убедить население вакцинироваться не могут.

Доктор Евгений Комаровский уже несколько лет во всех своих интервью отмечает, что вопрос с прививками нужно срочно рассмотреть на заседании СНБО, поскольку низкий уровень вакцинации создает прямую угрозу безопасности страны. С аналогичным призывом выступает и Ульяна Супрун, но в СНБО вмешиваться в ситуацию упорно не хотят. Так что Минздраву только и остается, что вести информационные кампании в соцсетях да запрещать невакцинированным детям ходить в школу.

Тем временем эксперты отмечают: если Украина не сможет укротить хотя бы корь, мы запросто можем лишиться безвиза. Иностранные государства ставят здоровье своих граждан выше, чем право украинцев покупать липовые справки о прививках.