Грех Независимости: история обретения и восстановления украинской государственности

24 августа Украина отпразднует очередную годовщину Независимости. Однако, это дата является не днем обретения независимости, а днем ее восстановления, после десятилетий борьбы с оккупацией.

История украинской независимости началась более ста лет назад – 22 января 1918. С 1921 года, когда Украина оказалась под оккупацией большевистской России, началась история борьбы против оккупации и восстановления пишет на своей странице в Facebook священник Православной церкви Украины, глава правления миссии общественного служения «Eleos-Ukraine» Сергей Дмитриев.

«Празднуя День Независимости (в этом году – двадцать восьмой годовщину), мы постоянно говорим о получении этой независимости 24 августа 1991 года», – пишет священник.

«И именно в этом, по моему мнению, сильно грешим. Почему? Ведь на самом деле независимое украинское государство – УНР – появилась 101 год назад – 22 января 1918 года», – подчеркнул он.

Украинская Народная Республика была признана более 20 странами мира. Имела все атрибуты государственности – правительство, армия, дипломатический корпус, денежную единицу, флаг, сотрудничала с украинской церковью.

Да, ключевые строители государства были незрелыми и не могли найти взаимопонимание, часто менялась власть (Центральная Рада, Гетьмана, Директория), но Украина была, развивалась и отстаивала свою соборность и суверенитет. Но, к сожалению, исторические реалии сложились так, что 1921 Украина таки оказалась под полной оккупацией большевистской России.

«Вся дальнейшая наша история – борьба против этой оккупации и за восстановление независимости», – отмечает Дмитриев.

«Самопожертвование Холодноярских атаманов и походы Якова Гальчевского, многочисленные крестьянские восстания конца 20-х годов и времен Голодомора, деятельность ОУН и освободительная миссия УПА, движение диссидентов-шестидесятников – все это не локальные эпизоды, а последовательные этапы борьбы нации против оккупанта», – добавляет он.

В это же время на мировой арене интересы порабощенной Украины представлял Правительство УНР в изгнании, глава которого – Президент Николай Плавьюк и вручил 24 августа 1992 Президенту Украины Леониду Кравчуку государственные клейноды УНР. Итак, история, которую стремился до сих пор стремится уничтожить или скрыть наш северный враг, все поставила на свои места.

«Вывод таков: сегодня после Закона о декоммунизации должен быть принят значительно жестче Закон о деоккупации. А 24 августа мы должны отмечать День восстановления, а не день обретения независимости, как это происходит в Польше, странах Балтии и др», – подчеркнул Дмитриев.

«Понимаю, что это сложный вопрос и требует общественной дискуссии. Но страна находится в состоянии войны с оккупантом – и уже настоящей, а не скрытой. Но некоторые до сих пор нам тычет пальцем в сторону арки Дружбы народов, которую киевляне еще при установлении метко назвали «игом», – добавил он.

Именно оккупационное ярмо, а не дружбу испытывали на себе украинцы, когда кровожадный «старший брат» бросал их миллионами в горнило голодного геноцида, репрессий и войн – от Второй мировой до афганской, а сегодня навязал еще одну – не менее страшную.

Гріх НезалежностіСвяткуючи День Незалежності (цього року – 28-у річницю), ми постійно говоримо про здобуття цієї… Geplaatst door Serhiy Dmytriyev op Maandag 12 augustus 2019

«Поэтому, как гражданин и священник, я хочу сегодня обратиться к нашим политикам и общественным деятелям с призывом нормировать ситуацию по празднованию Дня независимости и таким образом смыть с себя запущен грех большой исторической лжи», – резюмирует Дмитриев.