Медийные атаки на сознание. Влияния масс-медиа на политические пристрастия в обществе

На этот вопрос решили ответить в Массачусетском технологическом институте и провели очень интересное исследование, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Опубликовали это исследование под полным интриги заголовком: «Убеждая врага: оценка влияния убедительности политически мотивированных медиа с помощью насаждения желаемого выбора и проектирования» (оригинал — Persuading the Enemy: Estimating the Persuasive Effects of Partisan Media with the Preference-Incorporating Choice and Assignment Design).

«Людей разбили на различные группы и показывали им новости политически мотивированных медиа (partisan media), то есть тех, миссия которых четко понятна, и продвигающие нарративы конкретных политических сил», – пишет постоянный представитель Украины в ЕС.

Для понимания, в Украине такими partisan media являются фактически все ведущие телеканалы, ведь они качают за какую-то конкретную политическую силу.

Итак, ключевые выводы исследования:

• медиа оказывают сильное влияние на политические предпочтения человека;

• большинство людей не хочет смотреть новости;

• когда таким неподготовленным людям дают смотреть новости политически мотивированных медиа, то они имеют на них большее влияние чем на людей, которые сознательно выбирают такие медиа.

«В сухом остатке исследование подтверждает один из тезисов книги «Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ»: медиа серьезно влияют на формирование представлений человека о реальности», – подчеркивает Кулеба.

В то же время сила этого влияния отличается в зависимости от группы, которой она адресована. Уменьшать влияние таких медиа можно, если человек хотя бы в общих чертах будет ориентироваться в медиапространстве (речь идет о медиаграмотности), понимать миссию СМИ, которое он просматривает, и будет хотя бы поверхностный контакт с политическими новостями.

Медіа формують сприйняття людьми реальності та поляризують їх чи лише відображають реальність, в яку вірять люди і їхню… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Maandag 12 augustus 2019

«В переводе на человеческий язык: жить совсем без новостей, вне политического медиапространства, плохо. Ибо если с ними неизбежно столкнешься, твой мозг будет более уязвим для политически мотивированных новостей и тебе будет легче незаметно навязать нужную кому-то реальность. Это что-то вроде прививки: чтобы защититься от болезни, нужно сначала дозировано впрыснуть ее в организм», – резюмирует Кулеба.