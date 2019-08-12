Раскол, которого нет. Что происходит с церковью?

Книга «Homecomings», изданная Колумбийским университетом и попавшаяся недавно на глаза – не про Японию, а про Украину, пишет на своей странице в Facebook профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007-2009 годах Кирилл Говорун.

«В ней о японских солдатах, которые продолжали воевать даже после окончания Второй мировой войны. Некоторых из них вылавливали в джунглях даже 30 лет после войны. Тэруо Накамура, например, жил один, голый, но с ружьем. Когда в 1974 году в индонезийских джунглях спасатели нашли его и решили спасти, он готов был сопротивляться до последнего. Выманить из его хижины его удалось только японским императорским гимном», – пишет эксперт в церковном праве.

Так и для многих в УПЦ раскол в Украине все еще не закончился. Живут в своей хижине в джунглях и готовы сопротивляться до последнего. Все их обступили и думают, как их спасти от самих себя так, чтобы они при этом не навредили ни себе, ни другим людям. Но в их сознании, как и в сознании Накамуры, обступившие спасатели – подлые враги.

«Кажется, для многих в УПЦ раскол стал альтер эго, без которого теряется смысл собственного существования. Даже когда кто-то приходит и уврачевывает раскол, они тут же придумывают новый. Потому что если нет раскола, зачем существовать?», – подчеркивает Говорун.

Еще несколько месяцев спикерам от УПЦ остается рассказывать про непризнание ПЦУ другими Поместными церквами. Однако они молчат, что ни одна Поместная церковь не признала наличие раскола в Украине или в глобальном православии.

«По сути, они грубо манипулируют, подменяя признанием церковной структуры признание раскола, которого в Украине нет с октября 2018 года», – резюмирует Говорун.