Информационная повестка Украины при Зеленском превратилась в «Сватов-2»

Задача журналистики – производить смыслы, порождать общественную дискуссию, а не заниматься «сливами» и хайпом.

События разв6ернувшиеся вокруг «отставки» Андрея Богдана и обсуждение этого события наглядно демонстрируют уровень падения общественной дискусии. Украинская информационная повестка, характеризовавшаяся последние пять лет обсуждением значимы для страны вопросов стремительно деградирует до уровня подзаборного трепа, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Это то, о чем я говорил. Уничтожение смыслов. Превращение реального общественного договора в е##ный сериал. Обнищание нарративов», – пишет журналист.

«Какие в украинской информационной повестке нарративы были при Порохе?», – отмечает он.

Война, победа, Керченский пролив, санкции, международное право, ПАСЕ, язык, армия, независимость, НАТО, Европейское сообщество, автокефалия украинской церкви – событие, вообще лежащее во временном отрезке нескольких веков.

«То есть это были стратегической значимости вещи», – подчеркнул Бабченко.

Какой главный нарратив в украинской информационной повестке последней недели – если не месяца, или даже месяцев?

«Подписывал Богдан бумажку, которой можно вытереть жопу, или нет. Ну вот подписывал – и что? Или не подписывал – и что?», – задает вопросы Бабченко.

«Ну вот что дальше-то? Как это повлияет на жизнь страны? Да абсолютно никак», – добавил он.

Есть только два факта, которые можно обсуждать, указывает далее журналист:

а) Богдан уволен;

б) Богдан не уволен.

«Все. Но нет…», – отмечает Бабченко.

И вот уже третий день информационный взрыв по поводу «какой-то совершенно десятистепенной важности х##ни».

«А вот он дал мне слив, а вот я подтвердил, а вот этот источник, а вот тот источник, бла-бла-бла», – пишет Бабчекнко.

«У меня полное дежа-вю. Потому что я себя чувствую абсолютно в российском информационном поле, где точно так же обсуждалась всякая ничего не значащая хуйня, вместо важных вещей. Дообсуждались…», – добавляет он.

Теперь журналист чувствует этот процесс в украинском медиа-поле. Когда смыслы уровня реальности воюющей страны постепенно перетекают в смыслы уровня «Сватов». С Богданом на велосипеде.

«Нет, для офиса президента, да вообще для любой власти в любой стране в мире, нет более удачной ситуации, когда общество неделями, годами – лучше вообще всегда – причмокивая обсасывает какую-нибудь хуйню про бумажку, и знать забыло про действительно важные вещи. Это для любой власти – просто праздник какой-то! Но вам-то что от этого, братцы?», – отмечает Бабченко.

Если бы Бабченко принесли эту бумажку – он бы реально вытер ей задницу и бросил в корзину. Руководитель ОП написал заявление об увольнении? Отлично. Значит, завтра об этом будет объявлено официально – вот тогда и поговорим, что это значит для страны.

Если об этом не будет объявлено официально – продолжим говорить о том, что значит для страны существующее положение вещей.

«Все! А со своими подковерными сливами идите в жопу. И больше мне не звоните», – отмечает Бабченко.

Других принципов журналистики подчеркивает Бабченко – он не знает, не понимает, не хочет знать и не хочет понимать.

«И это – пиздец профессии. Коллеги», – подчеркивает Бабченко.

Это то, о чем я говорил. Уничтожение смыслов. Превращение реального общественного договора в ебаный сериал. Обнищание… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Zaterdag 3 augustus 2019

Журналистика – это прежде всего думать. Да, добывать информацию, иметь источники и опубликовывать узнанное – важно. Но в первую очередь – думать.

«Не сливать. А – думать. Производить смыслы. Производить общественную дискуссию», – подчеркивает Бабченко.

А когда смыслом дискуссии становится бумажка, которую все обсасывают третий день, а реальные, по-настоящему жизненноважные вопросы уже как-то и не существуют – это «пи##ц журналистики, как профессии».

«Не опускайтесь до уровня незыгарщины, братцы. Не делайте так», – резюмирует Бабченко.