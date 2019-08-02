Стеб над журналистами. У Зеленского протроллили СМИ «отставкой» Богдана

В Украине в главе «Постправда» книги «21 урок для XXI века» израильского писателя Юваля Ноя Харари все может быть проиллюстрирована примером «увольнения» главы Офиса президента Андрея Богдана. У Зеленского талантливо срежиссировали и талантливо отыграли троллинг СМИ, «поимев» всех журналистов и все общество оптом, пишет на страницах «Нового Времени» журналист издания Кристина Бердынских.

Демонстрация командой Зеленского, что никому нельзя верить, только официальному Телеграму и Инстаграму. Постправда в чистом ее проявлении

«Как я провела вчерашний вечер», – пишет журналистка.

В 16.30 к нам в редакцию пришла 14-летняя девочка, мечтающая стать журналистом-расследователем. Полтора часа она допрашивала Кристину Бердынских и ее коллегу Ивана Верстюка о журналистской работе. О проверке информации, этических моментах и общении с источниками. Кому можно доверять, а кому нет и как понять, что «источники тебя просто используют».

«Мы с Ваней, умудренные многолетним журналистским опытом, учили школьницу жизни», – пишет Бердынских.

После встречи с молодым дарованием, Бердынских вернулась к работе. Около 20.00, перед выходом из редакции, журналистку остановила замечательная ведущая «Радiо НВ» с вопросом, знаю ли ей что-то про отставку Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины (ОПУ).

«Я ничего об этом не слышала. Мои глаза сразу округлились от удивления. Аня ссылалась на новость, опубликованную в информационном агентстве «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в ОПУ», – отмечает Бердынских.

Бердынских ответила, что «Интерфакс», конечно, очень уважает, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. Забыв о кино, журналистка осталась в редакции и сразу же написала два сообщения: одно – Андрею Богдану, второе – в президентский офис.

«Андрей Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой «его уволить по собственному желанию с момента желания». Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица», – отметила Бердынских.

Она просит не спрашивать ее, кто был этим источником, все равно Бердынских его не выдаст. Напомню, что я ходила на допрос в Генпрокуратуру в управление по особо важным делам, а потом 9 месяцев судилась с ГПУ за право не раскрывать свои источники информации.

Источники журналиста – священная корова. Их нельзя выдавать даже правоохранительным органам. И, кстати, суд у Генпрокуратуры, после 9 месяцев, «Новое Время» выиграло.

«Но вернемся к новости вечера. Получив фото заявления от официального лица, а также отказ Богдана давать комментарий, мы все же сделали новость, после чего я пошла в кино», – продолжает Бердынских.

«Я смотрела фильм с абсолютной уверенностью, что до финальных титров появится официальный комментарий Богдана, Офиса президента или самого президента. И если это кто-то неудачно пошутил, то срочно выйдет опровержение», – добавила она.

Фильм досмотреть не удалось даже до половины. Открыв новости, Бердынских обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко.

«И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты», – подчеркивает журналистка.

Но до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации. Все молчат.

«Что это было – проверка реакции общества? Троллинг? Или после того, как команда президента «Зробили їх ще раз» на парламентских выборах, теперь пришла очередь «зробити ще раз» все украинские СМИ? Но зачем? Кто вам мешает продолжать давать интервью Тесле, постить в Инстаграм и Фейсбук? Зачем подрывать доверие к традиционным СМИ? В чем прикол?», – задает вопросы Бердынских.

У самой журналистки нет какого-то предвзятого отношения к новой команде. Ее подход такой же, как и во все предыдущие годы. Когда что-то делается хорошо, писать – это хорошо. Когда идет что-то не так, писать, что что-то пошло не так. Вот и все. Простое правило.

«Мне все равно, что Фейсбук издевается над школой «Слуг народа» в Трускавце. Я там была и не увидела никакой зрады, о чем и написала в репортаже. Пусть это даже непопулярное заключение для Фейсбука. Наоборот, я там увидела огромное желание изменений», – подчеркивает Бердынских.

С ситуацией же с Богданом, его отставкой или не отставкой, очевидно, что нет ничего хорошего. Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему Телеграму и Инстаграму. Постправда в чистом ее проявлении.

«Хорошо. Продолжайте общаться с Теслой и постить фотожабы, если сейчас это официальная политика. Только СМИ все равно будут о вас писать, контролировать и делать расследования, нравится вам это или нет», – подчеркивает Бердынских.

При Януковиче, когда СМИ критиковали президента, их обзывали агентами Запада. При Порошенко руками Москвы. Переживем как-то и эту новую виртуальную реальность. И поверьте, со временем разберемся, как отличать официальную информацию от официального фейка.