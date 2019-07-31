Борьба за умы?! Провальная идея Зеленского по созданию «русскоязычного телеканала»

Нет никакой борьбы за умы. Ее просто нет, и все.

Советский Союз развалился совсем не из-за того, что на него транслировались «Голос Америки», «Би-Би-Си» и «Радио «Свобода». Те, кто их слушали, и так все понимали. Советский Союз развалился из-за того, что нефть стала по двенадцать долларов, а вся туалетная бумага ушла на производство колбасы, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Только и исключительно из-за этого. Не упади нефть – «Голос Америки» до сих пор бы боролся за умы граждан СССР – с нулевым результатом. Потом было десять лет свободы. Вражеское «Би-Би-Си» – слушай не хочу. Каков результат? Избрали себе в цари полковника КГБ. Вот и все влияние на умы», – пишет журналист.

Нет, конечно, сам по себе русскоязычный канал, вещающий на Россию – идея, ну не то, чтобы неплохая, скорее – ни в плюс, ни в минус. Если деньги некуда девать – почему бы и нет. Ну вот вещало «БиБиСи» из-за глушилок десятилетиями – ну и тут пусть будет.

«Эффекта, правда, это не даст никакого, потому что для эффекта нужно обращаться к низменным чувствам – ненависти, агрессии, мочевому пузырю, гениталиям – а не к разуму. Что, кстати, отлично показывает нынешняя избирательная компания и в самой Украине. Но для этого нужна такая пропаганда, что распятый мальчик в трусиках заплачет. Кто будет этим заниматься? Я – нет. Казарин? Ганапольский? Муждабаев?», – подчеркивает Бабченко.

Вот тут сразу и будет видно падение качества контента.

«Вот засирать мозги пролетариату – да, телевидение может на ура. Только в путь. А прочищать…», – отмечает Бабченко.

Но тем не менее. Путь будет, – говорит Бабченко, и приводит в пример, что когда-то Довлатов вещал. Почему бы не повещать, ну, скажем например – Орлуше. Вот его Бабченко бы обязательно на такой канал позвал, ведь это действительно было бы приобретение.

«Правда, и так есть интернет и русскоязычной информации – хоть пруд пруди, но ок, пусть будет. В сферическом вакууме – почему бы и нет», – отмечает Бабченко.

«Есть только несколько «но», – подчеркивает он.

Во-первых, совершенно непонятно, как это будет технически. «НТВ+» включит в свой пакет украинский пропагандистский канал? «Россия 24» поделится с ним эфирным временем? Минсвязь выделит частоту? Или дядя Вася из деревни Лошки Брянской области будет ловить его ночами на свою тарелку «Триколор-ТВ»? Чисто технически как вещание будет проходить?

«Да никак не будет», – подчеркивает Бабченко.

Остается небольшая зона покрытия около границ Украины. Крым, Донбасс, может, будет добивать куда-то до того же Брянска, скажем.

«И вот вам вторая проблема», – отмечает Бабченко.

«Ну вот посмотрит дядя Вася из деревни Лошки этот канал, поймет, что к чему – и? Что дальше то? Путина свергнет? Просветлевшие ихтамнеты сядут на свои танки и уедут в Бурятию? Руководитель МГБ Донецка расплачется и откроет подвалы? Или что? На какой эффект вы рассчитываете-то, друзья мои?», – добавляет он

Российский народ – не субъектен. Совершенно плевать, что он думает. Верит ли он Путину. Не верит ли. Слушает ли он «Би-Би-Си». Не слушает ли. От него ничего не зависит. Вообще. Совсем.

«Все зависит только от цен на колбасу. И народ Донбасса не субъектен. Вот и вся правда жизни», – подчеркнул Бабченко.

Единственный смысл, который остается – не бросать своих. Вот Бабченко на «АТР» ведет свой «Запоребрик». Так вот звонки в студию идут постоянно. Знаете, откуда больше всего? Крым, Беларусь, Россия, и дальше по всему миру. И люди говорят, что им это необходимо. Как глоток разума посреди психушки.

«Вот это – да, имеет смысл», – отмечает Бабченко.

Но аудитория – и так наши люди. За их умы не надо бороться. В четырнадцатом это было необходимо, да. А сейчас… Все уже все понимают. Просто каждый принял уже свою сторону. Ни один прозревший ватник мне еще ни разу не позвонил.

«Еще остается мировое вещание. Ну, тут да. Ту, возможно, тоже имеет смысл. Вещать на те страны, где граждане являются субъектами. Просвещать, условно, вату Франции и Германии. Но я совершенно не представляю, какие гигантские бюджеты нужны, чтобы конкурировать на этом поле с Раша Тудей», – подчеркивает Бабченко.

Потому что для конкуренции нужен контент. Нужен уровень примерно «Первого канала». Самые лучшие мировые премьеры, Голливуд, «Лига чемпионов», Формула-1, мировые спортивные события, звезды шоу-биза и пр. и пр. и пр.

«Чтобы это заработало – не знаю, половину ВВП Украины надо вбухать», – отметил Бабченко.

В итоге в реальном мире остается одна схема. Всемирный русскоязычный канал будет вещать на территории Украины – как оккупированной, так и не оккупированной.

А значит, реальный отрицательный результат перевешивает сферический положительный.

В моем представлении, победа Украины – когда Донбасс заговорит на украинском.

«А если часть Украины опять заговорит на русском… Ну вот чья это будет победа?», – резюмирует Бабченко.