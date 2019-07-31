Пластырь из сала. Лечение генетических украинцев «медиками» от Зеленского

Несколько лет назад украинцы потешались над министром культуры России Владимиром Мединским, который нашел у русского народа одну лишнюю хромосому, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

Именно ее наличием чиновник объяснил тот факт, что Россия сохранилась и развивается «после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой». На самом деле наличие лишней хромосомы (всего их в должно быть 46) – это геномная патология, более известная как синдром Дауна. Люди с таким синдромом, как правило, безобидные, чего не скажешь о русском народе.

Зато украинцам теперь есть чем ответить на этот гениальный прорыв в деле нациеобразования. Так, советник президента Зеленского, без пяти минут нардеп Михаил Радуцкий заявил, что международные протоколы лечения украинцам не подходят.

«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными», – отметил Радуцкий.

Никто бы не удивился, если бы автором этого изречения был кто-то из новоизбранных слуг народа, у которых кроме школы никакого образования-то и нет (а таких почти полтора десятка). Но о генетических различиях в течении болезней заявил основатель сети медицинских клиник «Борис» Михаил Радуцкий, которого называют одним из главных претендентов на кресло министра здравоохранения.

Воображение так и рисует, как новая команда Минздрава разрабатывает новые, сугубо украинские методы лечения, рассчитанные только на украинские гены. Судя по высказыванию Михаила Радуцкого, должна быть особая украинская раса.

Во всем мире, правда, нация – понятие сугубо политическое, да и ученые вообще в последнее время говорят, что конкретные расы выделить невозможно, но кто на такие мелочи внимание обращает. Раз у украинцев особое течение болезней, то и медицинская помощь им требуется особая. К примеру, лечение пластырями из сала, дезинфекция самогонкой или борщевая диета.

Не очень понятно, правда, почему во всем мире симптомы, например, кори и пневмонии одинаковы и лечат эти болезни одинаково что в Руанде, что в США, но у нас свой путь и какой-то там международный опыт нам вовсе не указ. Не очень понятно, правда, как действуют на генетических украинцев лекарства, сделанные за границей, а многие заболевания у нас лечат только ими.

Вопрос также в том, подойдут ли украинские протоколы для лечения представителей нацменшинств, а также всяких иностранных туристов, если им вдруг вздумается заболеть в Украине. Справедливости ради стоит отметить, что идея адаптировать протоколы к украинским реалиям на самом деле не лишена смысла, вот только речь должна идти об изменениях, связанных с техническим оснащением больниц, а не генетическими особенностями украинцев.

А может, течение болезней и вправду зависит от генов – что европейцу хорошо, то азиату – верная смерть? Не мог же человек, которого прочат в министры здравоохранения, дезинформировать вверенное ему население! Загвоздка в том, что Радуцкий скорее предприниматель от медицины, чем медик – высшего профильного образования у него нет.

В молодости он окончил Киевское медучилище №2, несколько лет проработал фельдшером в бригаде скорой помощи – поговаривают, именно в то время ему пришла в голову мысль, что за вызов неотложки можно брать деньги.

А потом судьба занесла Радуцкого в «Киевконцерт», где он работал заместителем директора, а заодно сколотил капитал для основания клиники «Борис». Сперва клиника занималась тем, что отправляла пациентов на лечение в Израиль, а после начала и сама предоставлять медуслуги.

Она же стала пионером в вопросе предоставления платной скорой помощи. Лишь в середине 2000-х Радуцкий получил документ о высшем образовании – диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности «физическая реабилитация».

В таком свете пассаж о различном лечении для представителей различных рас уже вызывает не ужас, а понимание. Ну, не знаком чиновник со всякими узкими медтерминами, так у него для этого врачи есть. Главное, что он деньгами распоряжаться умеет – раз сеть частных клиник построил, то и в Минздраве порядок наведет.

На самом деле заявление Радуцкого о расах – не единственное, вызывающее недоумение. В последнее время он очень критически отзывается о медреформе, у истоков которой стоял лично. Ульяна Супрун даже посвятила отдельный пост претензиям Михаила Радуцкого к реформированию системы отечественного здравоохранения.

Пока никто не берется прогнозировать, что ждет украинские больницы после формирования нового Кабмина и принятия бюджета на следующий год. В команде Зеленского реформу хоть и критикуют, но при этом отмечают, что не все в ней так уж и плохо, вот только ревизию провести не помешало бы.

Пока это похоже на попытку остановить для техосмотра паровоз, несущийся из точки А в точку Б на всех парах. Насколько успешной будет такая попытка и не превратится ли паровоз после техосмотра в пароход – вопрос риторический. Впрочем, пластырей из сала у нас на всех хватит.