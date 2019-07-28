«Шоу маст говен» Зеленского. Дешевый спектакль комика разыгранный для доверчивой публики

Президент Владимир Зеленский отнюдь не забыл своей основной профессии и пользуется шоуменскими приемами для откровенного одурачивания доверчивой публики.

При этом президент использовал тему преследования крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, копируя при этом хозяина Кремля Владимира Путина. Так недавно он продемонстрировал очередной «спектакль», разыгрывая из себя «отца нации» для доверчивой публики и «бросил камень» в сторону пятого президента Петра Порошенко, пишет на своей странице в Facebook Андрей Янковский.

«А помните, я говорил, что сериал «Слуга народа» будет продолжен после выборов, но уже в формате «реалити-шоу»?.. Где преЗедент будет топать ножкой, распекать нерадивых бояр, решать вопросы одной левой и прочее?», – пишет Янковский.

Встречайте, новая серия в стиле «Ленин и печник»! Второй день активно разгоняется по фейсбуку:

«Почему все это фейк и шоу для доверчивых зебилов? Отвечает Дмитро Медведь», – отмечает Янковский.

Далее приводятся факты, свидетельствующие о постановочном характере всего что произошло накануне:

Во-первых, просто так пройти все кольца охраны (а там еще и послы, охрану усилили по любому), подойти к объекту #1 и начать что-то шептать на ухо – это уже настолько явные сказки, что только особо упоротые могут поверить. Дедушку провели специально для создания «кул стори».

Во-вторых, информацию сейчас найти очень легко. Дедушка – крымский татарин, значит, нужно искать у крымских татар. За полчаса я узнал имя дедушки, его место жительства, имена его родных и краткую историю его пребывания в Киеве. Историю очень поучительную как высочайшей степени уважения к старшим, так и столь же высокой степенью самоорганизации и взаимной поддержки у кырымлы.

Дедушка – реальный крымский татарин. Приехал в Киев не 4 года назад, а чуть больше месяца – 21 июня. Пришел за помощью в Меджлис 4 июля. Дата подтверждена постом в фейсбуке и обсуждением.

Он не беженец, и его не преследовали. Живет в Симферополе, есть родственники в Москве. Приехал в Киев, не смог объяснить зачем, пришел в Меджлис, чтобы помогли связаться с детьми, потому что не знает номера телефона. В Меджлисе связались с его детьми и собирались отправить его к ним в Москву. Но, видно, кто-то решил, что неплохо было бы использовать пожилого и не совсем здорового человека в показательном выступлении с президентом и послами.

«Я не даю оценки, я сообщаю факты. Оценки можете давать сами», – подчеркивает Янковский.

Шоу маст говён А помните, я говорил, что сериал "Слуга народа" будет продолжен после выборов, но уже в формате "… Geplaatst door Андрій Янковський op Vrijdag 26 juli 2019

А дедушка – сын Саиде Арифовой, которая в годы войны спасла сотню еврейских детей. Дважды спасла, сначала убедила нацистов, что это татары, потом доказала нквд, что они евреи. Про нее Ахтем Сеитаблаев снял фильм «Чужая молитва». Наверно, это и есть тот самый «пропагандистский фильм».

«И да – это еще цветочки. Пришедшая к власти плесень не имеет никаких моральных ограничителей, так что Путина с «амфорами» и кочующими «рыбаками» переплюнет запросто», – пишет Янковский в заключении.