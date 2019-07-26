Учиться никогда не поздно. Кто и как будет учить «слуг народа» управлять государством?

25 июля кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа» встречались с президентом Владимиром Зеленским. На будущей неделе их ожидают встречи с преподавателями Киевской школы экономики, которые в сжатые сроки обучат их необходимым навыкам законотворчества.

О готовности Киевской школы экономики поделиться нужными знаниями с кандидатами в народные депутаты от партии «Слуга народа» сообщил на своей странице в Facebook почетный президент КШЭ Тимофей Милованов. «Фокус» выяснял, чему можно выучиться за неделю и заодно узнал, какая еще политическая партия возьмется за обучение своих представителей в Верховной Раде, пишут на страницах издания Екатерина Мацегора и Роман Гриценко.

Речь идет о неделе интенсивных занятий, в основе которых лежит Гарвардский курс преподавания для взрослых. Преподаватели КШЭ проведут обучение следующим предметам: политическая стабильность, публичная политика, макроэкономика и бюджетный процесс, секторальность (микрорегуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация), законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство), soft-skills и стратегические коммуникации.

В эфире «Громадського» Милованов поделился подробностями. По его словам, будущим парламентариям будет предложен краткий курс политических наук, который состоит из четырех разделов:

• «личностная стратегия», раскрывающая цель ученика-парламентария, которой он планирует достичь спустя год и пять лет, поясняющая пошаговый путь к известности;

• «предложение политики», в котором будет прописано координацию действий на пути к известности;

• «законодательство и законодательная инициатива»;

• «план внедрения», который будет помогать депутатам при создании коалиции, анализировать повестку дня в частности и ситуацию в целом, а также координировать их действия во время рассмотрения законопроектов.

По словам Милованова, стоимость недельного обучения в КЭШ является коммерческой тайной. Но все расходы понесет фонд политической партии «Слуга народа».

Следует отметить, что тренинги для народных депутатов регулярно проводятся в стенах Верховной Рады различными международными организациями. Например, в мае 2018 года в течение двух недель по программе USAID «РАДА» прошел тренинг «Регламент Верховной Рады», а в июне 2019-го, благодаря этой же программе, сотрудники аппарата Верховной Рады и секретариатов парламентских комитетов обучались «Основам гражданского парламентского образования».

Голосуй сердцем

«Фокус» расспрашивает депутата Верховной Рады I созыва и вице-президента Ассоциации народных депутатов Александра Барабаша, обучались ли основам политики парламентарии первых лет независимости Украины.

«О чем вы говорите? Это легенды и мифы. По сей день никто не сформировал в виде документа, каким должен быть народный депутат, с каким образованием. Самое главное качество, которым должен обладать парламентарий, и которое ему необходимо, это моральные качества. Все остальное – технические нюансы, которым можно быстро обучиться», – утверждает Барабаш.

Он сумел вспомнить один-единственный тренинг за все время работы Верховной Рады I созыва, во время которого народных депутатов ознакомили с правилами нажатия кнопки для голосования от разработчиков системы «Рада», а также перед ними выступили с лекциями президент Швейцарской Конфедерации в 1991 году Флавио Котти и экономист Богдан Гаврилишин.

«Никто не знает, что будет через месяц, какие политические вопросы придется решать новым нардепам, какие экономические проблемы будут вынесены на повестку дня. Профессия депутата близка к профессии судьи. Голосуя за законопроекты, он будет делать выводы на основании выводов экспертов, ученых, совести и того, что необходимо народу, а не ему лично», – делится с «Фокусом» своими соображениями Барабаш.

К программам интенсивного обучения вице-президент Ассоциации народных депутатов относится скептически, поскольку ни один парламентарий не может знать досконально особенности реформирования всех сфер жизнедеятельности страны.

«В мое время было много депутатов-рабочих, без высшего образования, но они были эффективными, а от академиков или, например, докторов экономических наук, нулевая польза… Я во многих вопросах ориентировался на коллег, которым доверял», – заключает Барабаш.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Киевская школа экономики отказала «Фокусу» в комментариях относительно учебных курсов для партии «Слуга народа», ссылаясь на корпоративную этику, однако нам удалось узнать, что подобные тренинги планируется провести и для других политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады IX созыва.

Так, кандидат в народные депутаты от партии «Голос» (№27), политический эксперт и руководитель аналитического центра «Политика» на общественных началах Николай Давыдюк рассказывает «Фокусу», что команда «Голоса» занялась соответствующей подготовкой, в частности, по Гарвардской методике, еще в июне – сразу после проведения первого съезда политической партии.

В большей степени внутрипартийные тренинги касались вопросов, связанных с публичными финансами, бюджетной политикой, деталями регламента Верховной Рады, работой в парламентских комитетах.

«Мы делали «прокачку» своими собственными усилиями, при необходимости, привлекали к процессу узкопрофильных специалистов со стороны. Берем кейсы известного спикера, разбирающегося в определенном вопросе, и за несколько часов он доносит максимум информации до аудитории, дает рекомендации, предлагает список сопроводительной литературы. Через пару недель планируем провести типичное портфельное обучение», – говорит эксперт, добавляя, что в «Голосе» все кандидаты в народные депутаты имеют опыт работы в той или иной сфере и для них политические процессы – не новое явление.

Кроме того, Давыдюк обращает внимание Фокуса на то, что речь идет не об обучении с нуля, а о «расширении мировоззрения» будущих народных депутатов.

«Во что глубже вникнуть, что лучше выучить, задать тренды по направлениям, чтобы понимать, как развивается мир. Все хотят быть современными и принимать законы, которые будут делать современной страну, – утверждает эксперт, выводя при этом формулу успеха. – Человек, который думает о прошлом, не создаст будущего. Наша цель – создать концептуальный, интеллектуальный законодательный продукт».

Экспертное мнение

«Конечно, неделя это очень мало, но достаточно простые и элементарные вещи реально изучить… Хотя в парламент попало много новых людей, которые толком ничему не учились, но если правильно организовать процесс, можно дать основу. Остальное можно найти в интернете», – делится с Фокусом своими наблюдениями член наблюдательного совета общественной организации «CASE Украина» экономист Владимир Дубровский.

По его словам, важно искоренить несколько базовых иллюзий, которым подвержены, в том числе, народные избранники. И одна из главных – так называемая «фискальная иллюзия», когда возникает представление, «что у государства где-то припрятан рог изобилия». Экономист также обращает внимание будущих депутатов на необходимость принятия принципов экономики, ведь это не механическая система, а «взаимодействие экономических агентов между собой».

«Думаю, за неделю основы можно изложить… Можно за две минуты рассказать базовые вещи, а можно и за два года не успеть. Главное, чтобы депутаты в принципе посещали эти курсы, потому что есть ощущение, что явка будет не очень высокой», – предупреждает «Фокус» экономист из инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Важно, утверждает Паращий, развеять миф о том, будто можно удовлетворить все слои населения, «не разорвав» при этом государственный бюджет.

«А мы видим такие же вещи в голове Зеленского. Ему кто-то вбил в голову, что налог на выведенный капитал вводить нельзя, потому что это запрещает МВФ, при этом у него есть идеи снизить другие налоги в малом бизнесе», – говорит экономист.