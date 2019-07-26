По пути проторенному Путиным. Что будет с Украиной при Зеленский?

В России в свое время тоже все весело начиналось.

Уникальная нация уникально проголосовала всем назло, пишет Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.

«Теперь мы начинаем жить в стране, где более не существует системы сдерживаний и противовесов. И власть единолично переходит к одной политической силе, в которую на хайп собрали всех, кто вовремя оказался под ногами», – пишет Казанжи.

Конечно, там оказались и те, кто хотел в политику и кто использовал шанс социального лифта. Но, как никогда, в парламент попало довольно много странных людей, у которых никогда не было шансов получить стремительную карьеру, если бы не сериал Слуга народа.

Украина оказалась таки страной неограниченных возможностей. Страной, которая, в сочетании с полной безответственностью голосующих, станет интересным экспериментом для тех, кто анализирует политические системы.

«Я знаю, что есть много людей, которых веселят слова «реванш» и «диктатура». Такие люди утверждают, что это все «фобии порохоботов», сгущающих краски», – подчеркивает Казанжи.

В России в свое время тоже все весело начиналось. И приход к власти после «дряхлых стариков» молодого, спортивного, немецкоязычного гебиста воспринимался как знак основательного изменения системы. «Хочу ребёнка от Путина» – кричали там и на полном серьезе возлагали надежды на закомплексованного, с болезненным воображением и серьезными фобиями человека.

«Если вы почитаете комментарии большого количества фанов нового президента, то там примерно те же месседжи, переполненные обожанием и огромной любовью. А любовь, как известно, зла. Она слепа и всепрощающая», – отмечает Казанжи.

И Россия, обладавшая прекрасной публицистикой, толстыми литературными журналами, значительным количеством интеллектуалов, либеральным каналом НТВ, – всего за несколько лет заползла под плинтус, затаилась, научилась маршировать в ногу, стала нетерпимой к чему-либо, выходящему за пределы «партийной линии», уничтожила оппозицию и вольнодумство.

«Вдумайтесь, за время правления Путина успело родиться, вырастить и уже впервые проголосовать целое поколение россиян. 20 лет на главной политической арене Кремля – Путин. Больше, чем Брежнев – тот был 16 лет. И конца края правлению Путина не видно. Такое впечатление, что он будет править вечно. Хоть с пересаженной головой, если технологии позволят», – подчеркивает Казанжи.

Располагая сильнейшими институтами, многочисленным сообществом либерально настроенных писателей, журналистов, людей искусства и так далее, Россия довольно быстро впала в состояние анабиоза и страха.

«Мы утверждаем, что украинцам свойственна совершенно иная природа отношения к власти. Самозабвенно ее меняют, безумно приветствуют новую, недолго эту новую обожают, потом проклинают и выносят на вилах. Успокаиваем себя, что власть для нас потеряла тот сакральный смысл, который присутствовал еще недавно», – отмечает Казанжи.

Все это, конечно же, так, но не совсем.

«Вчера включаю телеканал 1+1. Делаю так каждый вечер на 10−20 минут. Тренды же отслеживать надо. Там вместо бесконечных Сватов, просматриваю какой-то фильм, где главные роли играют президент Украины Владимир Зеленский и российская певица Вера Брежнева. Эдакое легкое кино, с симпатичными людьми, с домиком и зеленой лужайкой, с двумя умными детьми, со смешными и нелепыми ситуациями, в которые попадают герои нашего президента и российской певицы», – подчеркнула Казанжи.

«И вот, знаете, о чем я подумала? Все эти телевизионные инъекции в мозг так и будут продолжаться. У канала 1+1 одно из масштабных покрытий территории в Украине и самая высокая доля аудитории. И это достаточно удобно и не так уж дорого, чтобы удерживать в нужном состоянии большую часть страны. Здесь, в наших реалиях, может происходить что угодно. Но аудитория, вернувшись домой после работы, привычно включит телевизор и увидит человека, который в свободное от сериалов время, руководит по-государственному. И увидит, что человек этот – «наш Вова», он прост и понятен, без вот этого вашего разумного выпендрежа, без вашей вшивой интеллигентности и сложных материй. Он такой, каким хотел бы быть тот, кто смотрит это кино, он такой, как брат, сват, сын и так далее. Свой. И еще – он герой. Он постоянно преодолевает препятствия и побеждает! Гигант, глыба, спаситель!», – добавила она.

Унікальна нація унікально проголосувала всім назло.Тепер ми починаємо жити в країні, де не існує більше системи… Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Donderdag 25 juli 2019

«А вы там что-то болтаете? И просто завидуете и мешаете! Ставите палки в колеса. А Вова разгребает все от предыдущей власти. Тарифы? Так разве он может их изменить?», – подчеркивает Казанжи.

К сериальности еще надо добавить аресты. К счастью для действующей власти, суды сдались первыми. Но у нас, рядовых граждан, и не было надежды на то, что они хотя бы начнут делать вид, что независимые. Поэтому раз в месяц аресты, а по вечерам надо кино – и можно не заморачиваться с народом.

А уже потом – тотально зачистить территорию. Как в первой серии британского сериала Годы. Кто не видел, стоит посмотреть. Чтобы понимать, как оно может быть лет через 5.