В Польшу пригласили капелланов ВСУ от РПЦ. Московский патриархат снова в украинской армии?

Осталось сказать, что Россия больше не страна-агрессор.

В редакцию портала «Cerkvarium» основанного общественной организации «Центр религиозной безопасности», попали эксклюзивные документы о проведении совместных религиозных мероприятий между Православным Ординариатом Войска польского и УПЦ МП с привлечением Министерства обороны Украины, сообщается на страницах портала.

В адрес Министерства обороны Украины поступило письмо от Бюро Атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Украине с просьбой передать «адресату» приглашение на паломничество в Польшу военнослужащих ВСУ и военных капелланов в количестве 8 человек. Паломничество организовано православным ординарием Войска Польского, архиепископом Вроцлавским и Щецинская Георгием.

Согласно приложению к этому письму, «адресатом» является председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины УПЦ МП митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин Маркевич.

В ответ Департамент военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины направил своим структурным подразделениям информационного письма с целью содействия и организации паломничества. Автором письма выступил председатель этого департамента генерал-майор М. Садовский. До 25 июля должны быть составлены списки желающих принять участие в паломничестве.

Фактически это переписка между государственными структурами двух стран, которые вовлечены в качестве посредников проведения негосударственного религиозного мероприятия с участием Московского патриархата.

В связи с этим возникает несколько вопросов.

1. Почему для проведения исключительно церковной акции Ординариата Войска Польского Польское посольство привлекает Министерство обороны Украины? Ведь найти 8 военнослужащих и капелланов, которые согласились присоединиться к паломничеству в свое свободное время (например, во время отпусков) митрополиту Августину без помощи Минобороны не было бы проблемой.

2. Не означает ли положительный ответ должностных лиц Минобороны началом публичного восстановления деятельности УПЦ МП в Вооруженных силах Украины?

3. Было такое обращение к соответствующему Синодального управления военного духовенства ПЦУ? Если Ординариат в данном случае выступает представителем Польского государства, то военные капелланы ПЦУ тоже является частью военной структуры ВСУ. Не является ли такая избранность дискриминацией или подчеркнутым пренебрежением других православных юрисдикций?

4. Наконец, на каком основании представители церковной юрисдикции, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре, законодательно считаются военными капелланами, которых Министерство обороны может привлекать к определенным межгосударственных акций?

Напомним, что после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс появились законодательные ограничения для деятельности представителей УПЦ МП в духовной опеке украинских военных. Это связано с многочисленными фактами поддержки духовенства этой церкви российской агрессии против Украины.

Так, пунктом 19 Положения о службе военного духовенства (капелланской службы) в Национальной гвардии Украины, утвержденного приказом МВД от 24.03.2016 г. № 205, устанавливает, что командование воинской части не привлекает (ограничивает деятельность) к работе с личным составом священников тех религиозных организаций, центры которых находятся на территории страны-агрессора. В то же время аналогичного документа о Вооруженных сил Украины не было.

Такая норма предусмотрена в проекте Закона о военном капелланстве (№ 10244-1 от 23.04.2019 г.), Но прошлый созыв Верховной Рады успело принять его только в первом чтении.

Итак, законодательная перспектива этого законопроекта пока неизвестна. Российскую Федерацию признано государством-агрессором соответствии с Законом № 1207-VII от 1207-VII г.

В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла Закон № 2662-VIII о переименовании религиозных организаций, центры которых находятся в стране-агрессору. В переходных положениях этого закона (пункт 5) содержится запрет представителям таких религиозных организаций быть капелланами в Вооруженных силах и других воинских формированиях Украины.

Перечень таких религиозных организаций в соответствии с вышеуказанным законом было установлено экспертизой Минкульта Украины и обнародован в соответствии с приказом от 25.01.2019 г. № 37. Все религиозные организации, юридически принадлежащие Московскому патриархату, было занесено в этот перечень.

Однако Московский патриархат в Украине подал иск против Министерства культуры Украины за публикацию приказа. Причем для обеспечения иска Окружной административный суд. Киева приостановил действие нормативного документа на решении дела в суде.

По информации юридического отдела УПЦ МП, приостановление действия продлено согласно постановлению Шестого апелляционного административного суда от 22 июля 2019 по делу №640 / 4748/19. Таким образом, фактически временно приостановили действие и самого приказа об установлении перечня религиозных организаций, центры которых находятся в стране-агрессоре, и соответственно пункт 5 переходных положений Закона № 2662-VIII.

Вероятно, что именно этой ситуацией и воспользовались в УПЦ МП для того, чтобы согласованно с Польской церковью пригласить украинских военных в паломничество.