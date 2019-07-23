Проза депутатской жизни. Наставления будущим зеленным парламентариям

Лайфхак для будущих депутатов от пока еще действующего депутата: какие проблемы ожидают новую Верховную Раду.

Еще действующий депутат Алексей Мушак Верховной Рады VIII созыва дает советы будущим парламентариям, которые вскоре впервые зайдут в Раду. Такие советы вы не найдете в книгах и не услышите от модных YouTube-блоггеров, их можно найти только на страницах «Левого Берега», где опубликован оригинал и на «POLITua».

В представлении большинства людей народный депутат – это некий лысоватый Пузанов, с пачками долларов в карманах, автомобилем Mercedes и домом где-то в Конча-Заспе.

«По своему опыту могу сказать вам, что на самом деле делеко не все депутаты такие. Вообще жизнь парламентария далеко не радужна, как может показаться на первый взгляд. Это довольно неблагодарная, сложная и сравнительно малооплачиваемая работа», – пишет народный избранник.

Самое чувствительное в этой работе то, что народный депутат постоянно живет, как под микроскопом. Его проверяет общество, мониторят общественные организации, и что не менее важно – депутат постоянно находится под контролем правоохранительных и антикоррупционных органов.

«В этой колонке я в первую очередь обращаюсь к кандидатам в депутаты, которые до этого не работали в парламенте», – подчеркивает Мушак.

Жизнь народного избранника в Украине обязательно станет похожей на кинофильм «Жизнь других» – это фильм о Штази, которое следило за каждым шагом немецких граждан до падения Берлинской стены.

«Чтобы вам избежать разочарований и депрессии, хочу дать совет», – отмечает Мушак.

Как бы это цинично ни звучало, но первое, что обязательно должен сделать народный депутат перед заходом в парламент – привести в порядок свои финансы.

«Не успеете вы принять присягу, как к вам сразу возникнут вопросы у финансовых учреждений», – подчеркнул действующий депутат.

Хотя это не является требованием закона, но следует выйти из состава учредителей (основателей) бизнеса, благотворительных фондов и различных общественных организаций.

«С момента прихода в Раду вы автоматически станете PEP – politically exposed person. По-украински это называется публичная личность», – подчеркнул Мушак.

Далее пока еще действующий депутат объясняет, что это на самом деле означает.

«Что это значит? Любая ваша транзакция, любой счет в банке подпадает подлежит дополнительной проверке происхождения ваших денег. Эту проблему, кстати, уже почувствовали в Офисе Президента», – подчеркивает Мушак.

Далее приводится живой пример из интервью Сергея Шефира, первого помощника действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Банки не хотят иметь дела с PЕРами. Нам сказали: «Забирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество», – жаловался на тяжкую судьбу первый помощник Президента в интервью «Левому Берегу».

Каждые полгода народному избраннику придется заносить в банки справки и подтверждать легальность полученных им доходов.

«Будьте готовы, что ваши родные также как и вы попадут под полный финконтроль», – подчеркивает Мушак.

Далее Мушак приведит конкретные примеры, по сути очень идиотских ситуаций, в которые попадают народные избранники и их родственники. Один из случаев, приключившийся с мамой самого нардепа, весьма поучителен.

«Моей маме банк заблокировал пенсионную карточку из-за того, что ее сын – PEP. И пока мама не занесла в банк свои декларации, не могла снять свою заслуженную пенсию», – поделился опытом депутат.

Еще один пример, который он приводит – то, с чем пришлось столкнутся его жене.

«Недавно моя жена покупала в кредит автомобиль. Знаете, что кредиторы ей сказали? «Вы лицо, связанное с публичным лицом, у вас повышенный риск». Поэтому вместо 50% от первого взноса, у жены попросили 60%. И это еще повезло. Потом мужу моей коллеги-депутатки, который работает в американской компании, кредит на покупку авто не дали. Причем решение принимал председатель правления крупного банка. Просто банк не захотел дополнительных хлопот», – отмечает Мушак.

В парламенте новоизбранный депутат легко может потерять даже своих друзей-приятелей, с которыми хоть когда-нибудь имел финансовые дела.

«Десять лет назад мы с друзьями основали благотворительный фонд «Украина! Я за тебя!». Во время обострения боевых действий на Востоке в 2014 году мы волонтерили и собрали 2 млн долларов для украинской армии. Став депутатом, я решил, что не стоит выходить из этого фонда, ведь это неприбыльная организация» – пишет Мушак.

«Какой же я был наивный. Однажды всем соучредителям фонда заблокировали счета в банках с требованием показать документы, подтверждающие их доходы. Повторюсь, это не члены моей семьи, не политики – просто мы являемся соучредителями благотворительного фонда», – добавил он.

И из этого можно сделать вывод, что жизнь депутата – далеко не сахар. Мущак призывает поверить ему на слово.

«Мало того, что тебя проверяют все кому не лень, у тебя случаются постоянные недоразумения в семье – так еще и друзей можно потерять», – отмечает народный избранник.

«Депутатство вообще странная вещь. Пять лет работаешь до поздней ночи, и доброго слова в свою сторону не слышишь… Но зачем вам об этом заранее рассказывать? Скоро сами убедитесь», – добавил он в заключение.