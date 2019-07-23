Итоги выборов в Украине. Что стоит за «тихой революцией» из избирательных урн?

Какой предыдущий политический строй или вектор развития страны был свернут, чтобы начать новый?

Результаты украинских выборов и президентских и нынешних парламентских повергают в шок от абсурдности всего происходящего. Возникает вопрос о том против чего на самом деле протестовали украинцы обеспечив победу президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа», пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко

«Вторые сутки читаю про мягкую революцию в Украине. Отовсюду. Ну, ладно, когда я слышу это от европейцев. Я, когда говорю про инфантилизм россиян – я сильно утрирую, конечно. Среднестатистический россиянин по сравнению со среднестатистическим европейцем – просто кладезь житейской мудрости. Европа, к слову, отличный пример того, во что превращаются травоядные в отсутствие хищников. Невероятное доверие друг к другу, открытое общество, отсутствие воровства, минимальный уровень преступлений, и, соответственно – невероятная, прямо-таки детская, наивность», – пишет журналист.

И то, что Европа, закатывая глаза, писала от счастья и восторга, что в «Украине самые демократические выборы», не понимая, что на этих выборах страна – если еще не летит в пропасть, то пододвигается к ее краю – это естественно. И то, что она не понимает происходящего сейчас и по-прежнему хлопает в ладошки от демократичности избрания страной несуществующей партии из телевизора и получением ими чуть не абсолютной власти – тоже.

«Но вот когда я слышу про бархатную революцию от украинцев – я как-то немного зависаю», – подчеркнул Бабченко.

Революции случаются тогда, когда общество не согласно с развитием событий.

Вот в 2014 году общество не согласилось с тем, что Украину развертывают от Европы и вновь тянут в Таежный союз. И произошла революция.

«И вот у меня вопрос», – продолжает Бабченко.

«А если сейчас произошла «мягкая бархатная революция» – с каким развитием событий в данном случае не согласилось украинское общество?», – удивляется журналист.

Надо так понимать, отмечает Бабченко, что – «с тем, что Украина двигалась в Европу, ЕС и НАТО?»

«А теперь, слава богу, произошла бархатная революция, и на проклятом старорежимном курсе «Армия. Мова. Вера» поставлен крест? До основанья, а затем…», – отмечает Бабченко.

По мнению журналиста напрашивается вопрос – «мягкая бархатная революция произошла против демократических выборов, на которой она мягко бархатно победила?».

Вторые сутки читаю про мягкую революцию в Украине. Отовсюду. Ну, ладно ее, кода я слышу это от европейцев. Я, когда… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Maandag 22 juli 2019

«Вы это имеете в виду?», – задает вопрос Бабченко.

«Какой предыдущий политический строй или вектор развития страны был свернут, чтобы начать новый? Уточните, пожалуйста», – просит журналист.

«А то хотелось бы все же знать», – подчеркивает Бабченко в заключении.