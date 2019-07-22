«Камбоджийские» страдания украинцев. Почему Украина не Запад?

Украинцам нужно определится со своими «хотелками», и уже исходя из этого выстраивать свои отношения с Западом. Если Украина хочет быть Западом, то ей следует отказаться от «камбоджийских» ожиданий, а если она желает быть Камбоджей – то нет смысла требовать к себе иного отношения…

Служба безопасности Украины в субботу, 20 июля, пришла с обыском на металлургический комбинат компании «ArcelorMittal» в Кривом Роге – «АрселорМиттал Кривой Рог», заявил и.о. гендиректор комбината Александр Иванов в своем видеообращение. Сложившуюся ситуация много и разнообразно комментируют в украинском обществе, пишет в своем Telegram-канале журналист и публицист Виталий Портников.

В своем видеообращении Александр Иванов подчеркивает надуманность всех обвинений в адрес комбината.

«Сегодня на наше предприятие приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановой в апреле этого года», – говорится в заявлении Иванова.

По его словам, обыски проводились на новом объекте – третьей машине беспрерывного литья заготовок.

Иванов отметил, что за 13 лет «ArcelorMittal» инвестировал в комбинат 9,2 млрд долларов, в том числе в 2018 году – 443 млн долларов. За это время предприятия выплатило около 60 млрд гривен налогов и сборов.

Он добавил, что в ближайшие три года планируется вложить в модернизацию предприятия еще порядка 1,8 млрд долларов.

При этом Иванов предупредил, что «происходящие в последнее время события ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия».

Волонтер и участник Революции Достоинства Роман Донник комментируя обыски на объекте «ArcelorMittal» в Кривом Роге, подчеркнул, что руководство компании уже обратилось к правительствам стран G7, в Американскую торговую палату, в Европейскую бизнес ассоциацию с просьбой помощи и защиты от фактически рейдерского захвата предприятия предпринятого новыми властями Украины.

«Приходите к нам инвесторы», сказал на х##вом английском Зеленский и отправил с обысками Баканова на «АрселорМиттал Кривой Рог». «ArcelorMittal» – это крупнейшая металлургическая компания в мире. Только что построила новый объект, который прошел все экологические проверки, в том числе внеплановую – в апреле этого года. И. о. гендиректора уже обратился в посольства стран «Большой семерки», Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату. И уже об том накате пишут американские финансовые издания», – прокомментировал видео Доник.

«Когда я отслеживаю реакцию на обыски в «Арселор Миттал», я вспоминаю 2004 год. Одним из самых важных результатов Майдана была отмена приватизации «Криворожстали» Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком и проведение нового конкурса, на котором победила индийская компания», – пишет Портников комментируя событие.

Третий президент Украины Виктор Ющенко мог продемонстрировать свою «равноудаленность» от олигархов, премьер Юлия Тимошенко – показать, как привлекает новых инвесторов.

Через 15 лет шестой президент Украины Владимир Зеленский договаривается с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о помощи в восстановлении Донбасса, Юлия Тимошенко вновь претендует на пост главы правительства, на бывшей «Криворожстали» проходят обыски. Не изменилось ничего – ни основные игроки, ни экология, ни понимание ситуации украинцами. Бег по кругу продолжается просто потому, что нет запроса на изменение самих правил игры. Запрос есть на лучшую жизнь, которая не приходит просто так.

«Если мы действительно хотим другой экологии, нам нужно не просто другое законодательство, но и другие суды, и другое общество», – отмечает Портников.

Западный инвестор работает по-разному в Англии, России и Китае. На Западе он придерживается норм. В России дает взятки.

«Про Китай я не рассказываю – экономический рост этой страны обеспечен тотальным равнодушием к людям, что естественно для коммунистов», – подчеркивает Портников.

«При этом мы должны понимать, что как только добьемся западных стандартов, то сразу же перестанем быть интересны западным инвесторам», – добавил он.

Западный бизнес потому и уходит в «третий мир», что там можно эти стандарты нарушать. Это отвратительно, но никто не может изменить законов капитализма кроме коммунистов. А как это делают коммунисты мы уже знаем.

Украинцы хотели бы уже сегодня жить как в Германии, но при этом конкурировать на рынке труда и новых производств с Камбоджей. Так не бывает. Именно поэтому здесь не будет никакой Германии.

«А будет Камбоджа, стыдливо прикрытая фиговым листком борьбы с коррупцией и заботой о «простом человеке», – резюмирует Портников.