«Черные человечки» Харьковщины. В чем вред подобных заявлений накануне выборов?

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены несколько десятков мужчин спортивного телосложения в черной одежде и балаклавах. Похоже, что на Харьковщине зарождается новое партизанское движение по борьбе с ярыми реваншистами, но поговорим о негативном эффекте от таких заявлений, пишет пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Но сначала обратися к фактам, один из мужчин в черной одежде и балаклаве обращается к зрителям:

«Сегодня сторонники «русской весны» стремятся наверстать упущенное в 2014 году. Грязные политики и их шавки, которые привели в нашу страну войну, решили вернуть былые позиции. Мы напоминаем реваншистам, что меняется власть, но не меняемся мы. Черные человечки никуда не пропали и не ушли», – говорит мужчина.

ЧЁРНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 2019 Geplaatst door Черные Человечки op Woensdag 17 juli 2019

Его товарищ в это время поливает из канистры флаги партий, среди которых и «Оппозиционный блок», а потом поджигает их.

«Пять лет назад на Харьковщине нас было несколько сотен, и тогда сепаратисты получили по зубам. Сегодня нас несколько тысяч, и на этот раз они останутся без зубов. Сегодня за нашими плечами освобожденные города украинского Донбасса. Мы закаленные в боях за Украину. Господа реваншисты, «русского мира» не будет. Ваши жалкие намерения закончатся для вас больницами и моргами. Восток Украины уже не тот. Реванша не будет!», – закончил свое обращение спикер.

В комментариях пользователи в восторге от решимости «черных человечков», но некоторые все же не смогли пропустить мимо ушей тот момент, что речь в видео русская.

«Думаю, все прекрасно помнят как в 2014-м году, когда Украина столкнулась с таким явлением как гибридная война и была не готова противостоять такому врагу как Россия, главную скрипку играли добровольческие подразделения. И именно тогда не малый положительный морально-психологический эффект для населения играли так называемые «черные человечки», видео-обращения которых в условиях ползучей оккупации были крайне мотивирующим и не давали упасть духом», – пишет военно-политический обозреватель Коваленко, комментируя появление этого видео.

После же того как в активное противостояние включилась армия роль как добровольческих подразделений, так и мифических «черных человечков» отошла на второй план и со временем вовсе была нивелирована. Но, внезапно, на 6-й год войны, из небытия выныривает очередное послание «ЧЧ».

«Возможно, патриотически настроенным жителям Харьковщины теперь будет спать спокойнее, но с другой стороны, насколько подобные движения актуальны для страны, которая обладает уже не той армией, что шесть лет назад, а соответствующие силовые структуры, как бы кто их не критиковал, а выполняют свою работу. Причем выполняют с балансом сохранения государственности и репутационных потерь Украины на Западе. И с этого момента немного поподробнее», – отмечает Коваленко.

За эти года можно было неоднократно слышать недовольные возгласы относительно того, что целая плеяда пророссийских политиков и олигархов, спокойно разгуливают на свободе и вредят стране.

К примеру, тот же Вадим Новинский, к антигосударственной деятельности которого относится и саботаж строительства корвета «Владимир Великий». Но, просто взять и забрать предприятия и заводы Новинского, без колоссальных репутационных потерь в глазах Запада было бы невозможно и более того, Новинский, обратись в случае такой экспроприации в международный суд – выиграл бы его, что и вовсе стало бы нокаутом.

«Так же само и с выборами. Что делают такие пророссийские партии как «Оппозиционная платформа – За жизнь!» и «Оппозиционный блок» в списках? Но, не дать им возможности избираться, без весомых причин, не только в глазах украинского законодательства, но и западного, у нас – нет. Сделай мы это, наши европейские партнеры и вовсе могут не признать выборы, что на руку только нашим северо-восточным «доброжелателям», – добавляет Коваленко.

С учетом этих, довольно утрированных примеров, возникает вопрос, группа вооруженных людей, в лесу угрожает пророссийскому реваншу. То есть, грубо говоря, строго определенной группе лиц, политических деятелей, исповедующих определенного рода взгляды, не соответствующие идеологии «ЧЧ». И как это выглядит со стороны, особенно западной?

«Да, согласен, что Запад заигрался в толерантность и своей лояльностью загоняет себя порою в глухой угол. Но у Украины намного более сложное положение, ей приходится лавировать между провокациями хитроумного врага и аморфным Западом. Задача очень не простая, но последние 5 лет это у нас получалось. И в условиях когда под аккомпанемент парламентских выборов нам пытается навязать реализацию сценария по дестабилизации социально-общественной обстановки в стране, запустив режим контролируемого хаоса, из небытия вдруг выныривают «ЧЧ», – подчеркнул Коваленко.

«Конечно, спасибо за то, что вы есть, если вы и вправду те, кто вы есть, но появление именно сейчас это больше «медвежья услуга» нежели реально мотивирующий фактор. Тем более, с учетом того, что в планах Кремля по дестабилизации Украины Харьков играет одну из главных ролей», – добавил он в заключении.