Крымские татары: пять фактов о жизни, истории и культуре коренного народа Крыма

Крымские татары – коренные жители оккупированного Россией Крыма. Но много ли мы знаем об истории и культуре этого народа?

Что нужно знать о крымских татарах, чтобы представлять их как самостоятельный народ, а не как часть какого-то другого этноса? Таким вопросом задается на страницах «Голоса Америки» журналистка Ксения Туркова.

«Даже студенты Гарварда не слышали о крымских татарах», – говорит главный редактор «Украинской Правды» Севгиль Мусаева, которая училась по программе Nieman Foundation for Journalism.

«Не знали практически ничего, если честно. Многие люди слышали о Крыме в контексте событий 2014 года, я имею в виду оккупацию, то, что Путин отобрал Крым, что Крым был частью Украины, что в Крыму был проведен «референдум», который признан был международным сообществом нелегальным, нелегитимным. И все, наверное. И даже журналистам – а это была программа для журналистов – мне приходилось объяснять, кто такие крымские татары: что это коренной народ Крыма, они были высланы в 1944 году», – подчеркивает Мусаева

Что нужно знать о крымских татарах, чтобы представлять их как самостоятельный народ, а не как часть какого-то другого этноса?

Первое. Крымские татары – это не то же самое, что просто татары. Они не имеют никакого отношения к татаро-монгольскому игу.

Название «татары» осталось в русском языке с тех пор, когда почти все тюркоязычные народы именовались татарами. Карачаевцев называли горными татарами, азербайджанцев – закавказскими, хакасов – абаканскими. В хрониках и документах Московского царства использовалось название «крымчане». И язык у крымских татар свой, на просто татарский он не очень похож и гораздо ближе к турецкому или азербайджанскому.

Второй факт – где живут крымские татары? В основном в Крыму, в Херсонской и Запорожской областях. До аннексии Крыма, согласно официальной информации, в этих регионах проживало около 300 000 крымских татар.

После событий 2014 35 тыс крымских татар покинули полуостров. Однако это только по официальным данным. Назвать точное количество крымских переселенцев трудно, поскольку многие из них не зарегистрированы в этом статусе.

Крымские татары живут также в Турции, Румынии, Узбекистане, России и Болгарии.

Третий факт – крымские татары хоть и небольшой народ, но очень этнографически и культурно разнообразный. В нем выделяют три субэтноса – южнобережные, горные и степные крымские татары. Все они отличаются традициями, костюмами и языком.

Четвертый факт – у крымских татар на территории Крыма была своя государственность в течение трех веков. Крымские татары были основным населением Крымского ханства.

И по сути, первое массовое выселение этого народа произошло еще в XVIII веке, после подписания Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Население, которое составляло в 1700 году 707 000 человек, в 1785 сократилось в семь раз!

Вторая депортация состоялась в 1944 году, когда по указу Сталина крымские татары были отправлены в спецпоселение и в течение полувека не могли вернуться на родину. Официальным поводом было обвинение крымских татар в «сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами». Однако жертвами депортации стали в основном женщины и дети, поскольку мужчины были на фронте.

Наконец, пятый факт – аресты и обыски крымских татар в Крыму происходят почти каждый день. В конце марта только за два дня было арестовано 29 человек. Американская сторона выразила «глубокую озабоченность», а ситуацию обсуждали на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Однако все это никак не влияет на то, что крымские татары для обычных людей так и остаются terra incognita. Как же сделать так, чтобы о тех, кого вроде бы так защищает международное сообщество, больше знали в мире? Журналист Севгиль Мусаева считает, что главным способом донести информацию должна стать культурная дипломатия.

«Фильм «Хайтарма» помог многое понять украинцам о трагедии крымских татар. Вышел фильм «Чужая молитва», который рассказывает о том, как крымскотатарская девушка спасала еврейских детей во время Второй мировой войны, и благодаря ее усилиям выжило много детей, она их спасала, но при этом она была выслана из Крыма. Мне кажется, книги, документальные фильмы, выставки – это очень важно», – подчеркивает Севгиль Мусаева.

Наибольший вклад в культурную дипломатию, конечно, внесла крымскотатарская певица Джамала, которая три года назад победила на Евровидении с песней «1944» – о депортации его народа из Крыма.