Гуманитарная аура

«Воевал за Украину. В гражданстве отказать!» Российскому добровольцу из «Азова» отказали в гражданстве

Российскому добровольцу воевавшему за Украину на Донбассе отказали в предоставление украинского гражданства из-за розыска его Россией по линии Интерпола.

Воевавшему за Украину в рядах полка «Азов» Национальной Гвардии россиянину-добровольцу Александру Валову отказали в предоставление гражданства Украины. Основной причиной отказа в Государственной миграционной Украины называют розыск Валова Россией по линии Интерпола за участие в войне на Донбассе, пишет сам доброволец на своей странице в Facebook.

«Мне нельзя предоставлять гражданство Украины, потому что я за нее воевал – таково официальное решение начальника ДМС Украины Максима Соколюка», – пишет российский доброволец.

Несколько дней подряд Валов ходил в Миграционную Службу Украины с целью подачи бумаг на гражданство, уже в десятый раз. Гражданство, которое может защитить воевавшего за Украину российского добровольца от депортации и смерти на Родине.

«С которым я могу сделать загранник и перемещаться по миру. В общем, подать бумаги не вышло. ДМС больше не принимает мои документы», – пишет Валов.

Причины отказа были указаны в личном деле Валова, которое пылится теперь в архиве ГМС Украины. В выдаче на руки личного дела Валову отказала чиновница ведомства со словами «я боюсь, что вы это сфотографируете».

«После моего замечания: «Вы действуете в интересах РФ, а не Украины», она гордо ответила: «Я из Донецка!» Чиновница ДМС, держа мои документы в своих руках, самостоятельно прочитала мне причины из решения, подписанного Максимом Соколюком», – отмечает Валов.

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Есть официальный отказ в гражданстве, датированный 2018 годом от Администрации бывшего Президента Петра Прошенко. Основание для отказа стало нахождение Валова в розыске Российской Федерацией по линии Интерпола.

«Это железобетонное препятствие для получения мной гражданства Украины. Передавать документы Валова повторно, уже другому Президенту – нельзя. На этом точка», – подчеркивает Валов.

«В розыске я по двум статьям – за «участие в Правом Секторе» и за “наемничество” в полку «Азов» Национальной Гвардии Украины. Оба обвинения – ложь. Я никогда не был в Правом Секторе, а также никогда не был наемником по фабуле обвинения. Я был добровольцем, причем в стране, в которой постоянно проживаю», – уточнил Валов.

Отказ в гражданстве основывается на официальной позиции РФ, от которой Украина дала Александру Валову статус «лица нуждающегося в дополнительной защите» (по причинам преследований на Родине).

«То, что РФ считает «наемничеством», здесь в Украине – защита территориальной целостности Украины (а это и есть основание для принятия меня в гражданство). Мне ведь даже медальку от МВС дали «Защитнику Мариуполя», значит меня в Украине считают защитником, а не наемником, думал я. Но нет, ведь для Миграционной Службы я тоже – наемник и преступник», – подчеркнул Валов.

При этом Валов уверен, что новый Президент Украины Владимир Зеленский совсем другого мнения о социальной группе иностранных добровольцев, которые защищали страну от агрессора. Он не только не считает иностранных добровольцев – наемниками, но и собирается предоставлять гражданство, заверив, что со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было в прошлые годы.

«Поэтому чиновники ДМС Украины сами искусственно затягивают процесс в моем конкретном случае, противореча нынешней политике Украины, новым законам и указам Президента. Целенаправленно, я полагаю», – подчеркивает Валов.

В Государственной миграционной службе Украины ему объяснили: «мы не дадим тебе твои документы, если хочешь – собирай их заново и подавай где-нибудь в другой отдел ДМС, они пришлют их нам», «потом мы снова откажем тебе на основании розыска российским отделом Интерпола».

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«Т.е. я могу снова собрать документы, но все будет зря, потому что Интерпол. При том, что их очень тяжело собрать. В ДМС мне объяснили, что если я такой отчаянный и буду подаваться снова, то мне опять нужна справка из РФ об отсутствии судимостей и еще одно, третье уже по счету, прошение министра МВС Арсена Авакова (я с ним не знаком, к слову, и прошения он мне не дает пачками). Все эти действия и заявления ДМС противоречат новым законам и моему статусу лица, которому предоставлена дополнительная защита. «Вот если б тебе статус беженца дали, тогда другое дело – Интерпол там, защищали бы». Но нет, не беженец», – пишет Валов.

«Мой статус совершенно ничего не решает и не помогает в данных вопросах. В ДМС мне дали понять, что он мне предоставлен в качестве услуги, чтобы я тут временно находился легально и перестал писать в фейсбуке. И не предусматривает того, чтобы оградить меня от страны происхождения и защитить. Меня ничто не защищает от депортации в РФ по запросу российского филиала Интерпола. Недавно уже высылали так человека и там его ждала тюрьма», – подчеркивает Валов.

Мне нельзя предоставлять гражданство Украины, потому что я за неё воевал – таково официальное решение начальника ДМС…

Geplaatst door Александр Валов op Woensdag 17 juli 2019

Для того что бы бумаги на гражданство Валова из ГМС Украины попали в Офис Президента Украины Владимира Зеленского, а не валялись в архиве, от Валова, что не смотря на то, что он воевал за Украину, в России не должно быить никаких претензий к нему.

«Абсурд? Да. Что делать? Я не знаю что делать. Я подаю свои бумаги на гражданство с июля 2015-го года множество раз. За это время я не получил нормальных документов, сколько ни пытался. От этого напрямую зависит, будет у меня жизнь в безопасном месте или же смерть в российской тюрьме. Хоть бери и вешайся уже прям напротив Миграционной или Офиса Президента. Тогда заметят и дадут посмертно, да и то не факт», – пишет Валов в закючении.

Российский доброволец, участник войны на Донбассе Александр Валов просит читателей помочь с распространением этого сообщения и обращается украинцам, «нормальным» чиновникам, депутатам, масс-медиа и Офису Президента Украины с просьбой разрешить его проблему.

Автор Александр Валов
Источник Facebook
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