Закон об украинском языке вступил в силу. Что изменится?

В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 г. В декабре 2018 г. профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок. В конце февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В четверг, 25 апреля, закон приняли 278 голосами. Во вторник, 16 июля, закон вступил в силу, пишет редакция «Деловой Столицы».

Что теперь изменится?

На украинском языке могут говорить все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Среди должностных лиц украинским языком должны свободно владеть, например, президент, глава парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры, главы министерств и всех государственных учреждений, депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

Говорить на украинском должны в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, подписи и маркировка товаров и услуг также должны быть на украинском. Это, в частности, касается и медицинской помощи, обслуживания в транспорте и в публичных заведениях.

Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов также необходимо использовать украинский. Государство гарантирует право на получение образования на государственном языке.

О принудительной украинизации речь не идет. Норма об обязательном дублировании контента на украинский язык вступает в силу через 30 месяцев после принятия закона и не касается языков Европейского Союза (официальных языков ЕС – 24). Молниеносного, как и вообще закрытия русскоязычных СМИ, не будет. СМИ и сайты могут выходить на нескольких языках, однако основная – на государственном языке.

В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50% названий печатных СМИ. Можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке. Сайты по умолчанию сначала загружаются украинской, но могут иметь и другие версии. При этом украинская версия должна быть по объему не меньше версии на другом языке.

Книгоиздатели должны издавать на украинском не менее 50% от всех изданных за год книжных изданий.

Языковой законопроект не регулирует личное общение и язык религиозных обрядов, языковой полиции не будет, законопроект не предусматривает уголовной ответственности за использование любого другого языка. Наказания за нарушение закона – штрафы, предупреждения, лишение лицензии.

Законопроект не регулирует и не запрещает использование других языков. При этом использование крымскотатарского языка как языка коренного народа Украины, а также языков национальных меньшинств будет регулироваться другим законом, который должен разработать и внести в парламент Кабинет Министров. Представителям нацменьшинств, лицам, принадлежащим к коренным народам, иностранцам и лицам без гражданства, которые не знают украинского языка, будут созданы условия для его изучения.

Государство гарантирует право на обучение на языке нацменьшинства или языке соответствующего коренного народа одновременно с украинским. Для них запланировано создание отдельных классов или групп.

Языковой законопроект не предусматривает обязательной сертификации на знание языка для всех граждан. Сертификация является условием для возможности занимать государственные должности. Сертификация существует и сейчас – это соответствует европейской практике. Подтверждение уровня владения языком для военнослужащих, медицинских работников не потребует сдачи дополнительных экзаменов – достаточно изучения украинского языка в школе.

Подавляющее большинство норм закона вступает в силу через два года. В некоторых случаях, например для печатной прессы, сроки больше.

Какие угрозы существуют

Ряд экс-«регионалов» и пророссийских депутатов намерены обращаться в Конституционный суд. По их мнению, нормы законопроекта № 5670-Д «не корреспондируются» с положениями статей 10, 11, 12 и 22 Конституции Украины. А также «не соотносятся с ратифицированными» Украиной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств и Международным пактом о гражданских и политических правах.

Апелляции к нормам Конституции и международного права сигнал к ​​тому, что в перспективе эти вещи могут стать основанием для попытки обжаловать языковой закон в Конституционном суде. Отдельно противники закона будут пытаться раскрутить критику Украины со стороны европейских институтов. Не зря же противники закона апеллируют к тому, что его перед принятием нужно показать Венецианской комиссии, чтобы она обнародовала собственный вывод, как это было сделано с Законом «Об образовании».

Противники языкового закона намекают на нарушение статей Конституции Украины.

Статья 10 Основного Закона прямо указывает, что «государственным языком в Украине является украинский язык, государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины». Но также эта статья гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины». Пророссийские силы играют именно на этом моменте: государство должно защищать и гарантировать свободное развитие русского и других языков нацменьшинств, а языковой закон, мол, несет угрозу этому.

Кроме этого, есть еще статья 11, в которой подчеркивается роль государства, которое способствует «консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины». Опять же, в общество забрасывается миф о том, что коренные народы пострадают от «титульной украинской» нации.

В статье 12 декларируется обеспечение государством «удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами государства». Здесь закон о языке якобы может сузить возможности русскоязычных украинцев за рубежом.

В статье же 22 при принятии новых законов или внесении изменений в действующие «не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». Пророссийские силы настаивают, что языковой закон сузит права и свободы представителей национальных меньшинств.