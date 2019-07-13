Без информационного суверенитета Украине войну не выиграть

Пример России наглядно демонстрирует, как с помощью оболванивания населения повысить управляемость общества. В Украине Коломойский и Медведчук применяют российский опыт и получают необходимые им результаты.

Используя массовое невежество и проводя операцию по дальнейшей дебилизации населения с помощью воздействия масс-медиа легко получить управляемые массы. Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook рассматривает основные аспекты использования масс-медиа для дебилизации населения.

«Самая мерзкая, направленная на самые низменные, самые животные, самые негативные человеческие чувства пропаганда, соединенная с самым мощным средством ретрансляции идей, повергла в сумасшествие, в форменное безумие, восемьдесят шесть процентов населения самой большой на планете страны», – пишет журналист.

«Это страшно. Это и вправду оказалось страшно», – добавил он.

Путинская пропаганда достала из людей всю мразь, вывернула все самое плохое на место хорошего, разрешила убийства, ксенофобию, мракобесие, гонения, травлю, ненависть, агрессию, расовую нетерпимость, засадила мозги шовинизмом и национальным превосходством, имперским величием, убрала запреты, снизила планку практически до нуля, дала отмашку и сказала: все, фас, теперь можно – и это оказалось невероятно эффективно. Невероятно действенно.

«Были сняты моральные запреты. Отменено действие закона», – подчеркивает Бабченко.

Журналист, особо подчеркивает, что еще «ни одна страна в мире не пропагандировала ядерную войну». Россия оказалась первой. И, следует признать, отмечает Бабченко, Россия оказалась «очень в этой пропаганде успешной».

«Ретрансляторы Стругацких из «Обитаемого острова». Мы видели их действие в натуре», – подчеркнул журналист.

Этот эффект еще будут долго изучать – и психологи, и психиатры, и социологи, и антропологи. Десятилетиями.

«Но уже сейчас можно сказать точно – самое мощное оружие, каким обладает Россия, это не «Искандеры» и подводные лодки. Это – зомбоящик. Психотронное оружие массового неизбирательного поражения. Отрицательная телевизионная пропаганда», – отмечает Бабченко.

Которая, ко всему прочему, еще и против собственного же населения ведется методами и приемами информационной и психологической войны, разработанными и предназначенными против врага. Оружие попал в умелые руки и было доработано и усовершенствовано. До триггеров, которые применяет зомбоящик против своих же собственных людей, не додумался даже Геббельс.

«Но все же тут есть один нюанс», – подчеркивает Бабченко.

Дело в том, что все эти речи Кургиняна с пеной на губах, шизофренический бред Киселева с его «ядерным пеплом», истерические вопли каких-то «экспертов» на программах Соловьева и Толстого – все они легли на подготовленную почву. Они не были первыми. Даже они – лишь следствие.

«Пропаганда – следствие», – подчеркнул журналист.

«А причина – невежество», – добавил он.

Далее журналист отмечает, что «и вот тут мы вплотную подходим к сериалам и телепрограммам».

«Самое лучшее определение современному российскому телевидению я слышал от своего коллеги. Еще до всех войн и величий. Еще до Грузинской войны. Еще когда просто воровали и баки пилили», – пишет бабченко

Определение это – «говномет».

«Очень точно сказано», – отмечает Бабченко.

И главным его направлением была не пропаганда.

«Главным его направлением была – дебилизация. Дебилизация подконтрольного населения», – подчеркивает Бабченко.

Образованным, критически мыслящим обществом очень сложно манипулировать. Чтобы управлять Академией наук, надо быть как минимум на одну ступеньку выше самого умного её члена. Но чтобы управлять толпой, массой, достаточно быть всего лишь на ступеньку выше самого глупого её члена. Вывод был сделан правильный. Не можешь управлять страной умной, сделай управляемую страну глупой.

«Я практически уверен – никакой крымнаш не был бы возможен без без всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаки, «расследования» про маньяков, про детских насильников, про человечину в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху», – отмечает Бабченко.

Никакой Крымнаш не был бы возможен без предварительной десятилетней артподготовки в виде «Аншлага», и «Дома-2». О, да. «Дом-2». Этот образчик эталонной пошлости, семь лет насаждавший в России модель быдло-поведения самых низших слоев алкоголизированного люмпена, подготовил замечательную почву для всего дальнейшего шабаша.

«Киселеву не пришлось прикладывать никаких усилий – семена легли уже на вспаханные и пробороненные мозги. Я думаю, эта передача так же потом будет предметом изучения социологов-антропологов. Тот вред, который она нанесла нравственному здоровью общества, потомки, думаю, будут измерять в децидомах. Или гигадомах. Ксения Анатольевна – не последний архитектор той реальности, с которой она теперь пытается бороться», – подчеркивает Бабченко.

Эта дебилизация населения продолжалась десять лет. Десять лет говномет работал в полную силу. Десять лет экран был забит продуктом, в котором единственной моделью общения была ненависть. Единственной моделью разговора – крик. Единственная модель общения с ребенком – ор, вопли, избиение. Единственная модель поведения, принятия решений – нравственная идиотия.

«И просто идиотия. Единственная модель развития – насилие. Единственная модель решения проблем – агрессия и убийство. Единственная модель актерского лица – тупость, деградация. Единственная модель актерской игры – истерика. Ненависть, истерика, насилие, умственная отсталость, моральная кастрированность, убийства и все та же чернуха, чернуха, чернуха – вот и создана модель поведения российского телезрителя. А это подавляющее большинство населения», – отмечает Бабченко.

И она замечательно прижилась. Первые годы еще встречая сопротивление думающих людей, дальше эта модель пошла уже как по маслу.

«И именно на эту замечательно подготовленную почву и легла киселевщина», – отмечает журналист.

«На этом фоне обеление какого-нибудь спецназа ГРУ – вопрос уже десятой степени важности», – добавляет он.

Все эти сериалы про очередных «бешенных», «спецназов» и что там у них сейчас идет еще – лишь вариация все на ту же тему модели быдло-поведения. Сменились только декорации. Вместо ментов стали солдаты. Вместо маньяков – террористы. А в остальном все осталось тем же – вопли, ор, истерики, избиения, агрессия, плохая игра, плохие актеры, и трупы, трупы, трупы.

Эта проблема не решается в ручном режиме. Она слишком серьезна. Осознания её серьезности, насколько можно судить, в мире еще нет. Мир еще не сталкивался с таким. Он только начинает прозревать. Только начинает делать первые шажки в разработке системы, комплекса мер по противодействию использования такого мощнейшего инструмента как телевидение в негативных целях, если оно попадает в руки дорвавшимся до власти подонкам – не только в России, в любой стране.

Украина, столкнувшись с этим оружием вплотную, всю глубину проблемы, к сожалению, пока также не осознает. Заявленные поводы запрета – слишком мелочны. Слишком ничтожны. А если бы Россия не аннексировала Крым – что, все это сусло и далее можно было бы вкладывать в головы своего народа?

«Да и само украинское ТВ… Каждый раз, когда я вижу на украинских каналах заставки новостей с фронта, меня накрывает дежа-вю. Используется ровно тот же шаблон, который был в России в заставках новостей из Чечни. Причем шаблон уже того времени, когда слом телевидения уже произошел, когда моральная составляющая была отброшена, и оно стало инструментом зарабатывания бабок на смертях, войне и чернухе. Напряженная музыка, нагнетание обстановки, мчащийся танк, выстрел, взрыв, солдаты на броне, стреляющий пулеметчик, красные полосы, красные пятна, напряженное лицо ведущего, напряженный взгляд…», – подчеркивает Бабченко.

И если в колониальной сошедшей с ума стране зарабатывание телевидением рейтингов и денег на смертях своих колониальных граждан еще укладывалось в эту извращенную логику, то использование войны освободительной, использование смертей своих собственных солдат, защищающих твою же страну от вторжения для поднятия рейтинга и нагнетания чернухи – непонятно уже совершенно.

Запретить говномет соседа-агрессора, и в это же самое время набрать оттуда инженеров и механиков и начать строить свой собственный по тем же лекалам – логика, на мой взгляд, ну совсем уж оргигинальная.

«Подытоживая», – отмечает Бабченко.

Украина не сможет выиграть войну без установления информационного суверенитета. Это очевидно. Эту аксиому, как и силу телевидения, Владимир Владимирович понял прекрасно. Именно поэтому первым делом, придя к власти, он разгромил НТВ и ОРТ. Именно поэтому первым делом придя в Крым он потащил туда передвижные ретрансляторы на «Газелях».

Вот настоящая проблема, которая стоит сейчас перед Украиной.

«А совсем не фильмы, произведенные после первого января 2014 года», – подчеркивает Бабченко.

Телевидение может быть как мощнейшим оружием, так и мощнейшим образовательным инструментом. Девиз БиБиСи – образовывать, информировать, развлекать. Образовывать – на первом месте. Развлекать – на последнем. Причем и развлечение зачастую идет через образование

«Вместо «похождений Бешеного» в кафешках должны быть Discovery Science, National Geographic и Animal Planet. Из каждого утюга звучать. В прайм-тайм вместо построенных по чернушным лекалам новостей должен быть Стивен Хоккинг. А в «Спокойной ночи малыши» – Митио Каку», –

И, безусловно, этот инструмент должен быть под мощнейшим общественным контролем. Свобода слова не имеет никакого отношения к свободе пропаганды. А уж тем более человеконенавистнической. В самых благополучных странах с наименьшим количеством убийств – самое скучное телевидение. Ничего скучнее ТВ Швейцарии я в своей жизни еще не видел. Думаю, корреляция тут прямая.

«Это – оружие. Это факт должен быть осознан. И система противодействия ему в будущем должна быть разработана», – подчеркивает Бабченко.

«Юлиус Штрейхер не зря был признан виновным в Нюрнберге», – добавил он.

Бабченко предлагает сделайть главным каналом Дискавери.

И страна сама изменится за десять лет.

«Двадцать восьмого апреля две тысячи шестнадцатого года написано. У меня такое ощущение, что за эти три года выводы из этой статьи сделали два человека – Игорь Валерьевич Коломойский и Виктор Владимирович Медведчук. И приняли её на вооружение», – отмечает Бабченко

Один – полостью по этим лекалам – разрушил только начавшую нарождаться страну, второй сливает её Путину.