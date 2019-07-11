Параллельная реальность войны в Украине. С каждым днем Донбасс отдаляется массовом сознании

За минувшие сутки 9 июля боевики на Донбассе 42 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы. Война на Донбассе продолжается.

Об окончании Второй мировой 8 мая помнят все. А о том, что в Украине уже более пяти лет продолжается война и конца ей не видно? Лично главный редактор журнала «Фокуса» Евгений Гордейчик в последние годы стал забывать об этом, пишет он на страницах журнала. Говорит он не об абстрактном представлении о событиях на Донбассе и чтении новостей о ходе ООС, а о влиянии войны на нашу повседневную жизнь.

О том, берем ли мы во внимание вооруженное противостояние на востоке, планируя свой день. Большая часть страны – к счастью, нет. Страхи войны остались в 2015-м. Вместе с Иловайским котлом и Дебальцево, массовыми призывами и свежими аллеями на кладбищах.

Выборы, зарплаты и кредиты вытеснили из наших умов бронежилеты, аптечки, залпы «Градов» и прицелы снайперов. Даже прифронтовой Мариуполь сегодня больше ассоциируется не с угрозой оккупации, а с грандиозным фестивалем «ГогольFest». Война превратилась в параллельную реальность, практически не пересекающуюся с нашей. Если точнее, она растворилась в повсе­дневности.

Произошло это благодаря сотням тысяч военнослужащих, принявших участие в АТО. Благодаря 13 000 погибших и 30 000 раненых бойцов, из которых 5 000 получили инвалидность. Эти люди существуют, они живут среди нас, более того, стараются ничем не отличаться от нас, «мирных жителей».

История не имеет сослагательного наклонения, но все же автора всегда мучил вопрос: как бы сложились их судьбы, если бы не война? Что ветераны АТО сами думают об упущенных из-за войны возможностях и недостигнутых целях? Гордейчик всегда пытаюсь аккуратно выяснить это у бывших атошников. И не перестаю удивляться их стоическому спокойствию – тому, как легко они принимают испытания, выпавшие на их долю.

Единственное, чего по-настоящему хотят бывшие бойцы АТО, – полноценно влиться в мирную жизнь, забыть об обстрелах и осколках и делать свое дело. А стесняются связанных с социализацией проблем.

Говоря языком бизнеса, бойцы АТО инвестировали в нашу мирную жизнь самое ценное, что было у них, – свое здоровье.

Наш долг – постараться помочь вернуть их инвестиции хотя бы частично. Вариантов для этого масса: помочь деньгами людям с инвалидностью, мечтающим о собственном бизнесе; предоставить им конкурентное преимущество – при равных условиях приобрести товар или услуги именно у бывших атошников; взять на работу сотрудников из числа бывших военных.

Или хотя бы просто относиться к ним как к равным, без скидки на «увечность» и травматичный жизненный опыт. Одним словом, не забывать, что мы, не воевавшие украинцы, серьезно задолжали солдатам, оберегавшим на Донбассе нашу жизнь. Порядочные люди всегда стараются отдавать долги.