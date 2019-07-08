Вожделение высшей власти. «Слабоумие» Филарета или попытка снять ответственность с себя?

Интерпретация его поведения как вызванного старческим слабоумием – это попытка снять с него, а иногда и с себя, моральную ответственность за свои поступки.

Тот самый митрополит Филарет, который сейчас дал интервью российскому телеканалу и, что гораздо хуже, пытается восстановить Киевский патриархат, в декабре 2018 пытался выкрутить ручки-ножки новорожденной церковной структуре, чтобы она только названием отличалась от Киевского патриархата, и чтобы он мог сохранить в ней свою власть. А если было бы не по его, то он готов был этого ребенка вообще убить еще до рождения, когда угрожал сорвать объединительный собор, пишет на своей странице в Facebook профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви в 2007-2009 годах Кирилл Говорун.

«И тогда, и сейчас им двигало желание сохранить власть, с которой он никак не может растождествиться. И это вряд ли имеет отношение к маразму, который возможно и начинается, но еще не достиг того предела, чтобы можно было снять с Филарета моральную ответственность за то, что он делает и говорит», –

Тем более это не снимает ответственности с тех, кто в декабре всячески помогали ему наносить новой структуре родовые травмы, угождая его желаниям превратить и объединительный собор, и соборность внутри ПЦУ в управляемый симулякр, а в январе, например, отстаивали необходимость изменений в устав – опять же, чтобы удовлетворить прихоти митрополита Филарета. В том числе их манипуляции, в то же время заложили под новой структурой мины, которые начали взрываться сейчас, и бахать еще будет долго. (Хорошо, что наконец появилась критика действий Филарета, хотя и уже когда стало понятно, что за митрополитом незначительное меньшинство.)

«В январе я написал о том, что величайшим благом для ПЦУ на тот момент было бы, чтобы два ракетоносителя, которые помогли вывести ее на орбиту Вселенского Православия – П и Ф – отошли, чтобы полет был нормальный. Сколько я тогда услышал в свою сторону. Но вот так же и произошло, хотя и не без турбулентности. Хочется верить, что теперь полет будет продолжаться нормально. Но для этого в ПЦУ надо раз и навсегда положить конец искажению традиций и манипуляциям», – подчеркнул Говорун.

Про «хворобу» митрополита ФіларетаРозгорну свої коментарі у ФБ щодо «хвороби» митрополита Філарета. Інтерпретація його… Geplaatst door Cyril Hovorun op Zondag 7 juli 2019

P.S. И да, сравнивать «болезнь» Филарета, который знает что делает, потому что всегда поступал так, чтобы сохранить и приумножить свою власть, с деменцией пожилых людей, которые перестают помнить даже имена своих детей – это прежде всего несправедливость к по-настоящему больным.