Гражданство Шредингера. Проблема иностранной паспортизации украинцев

Вопрос двойного гражданства в Украине так и не урегулирован, и это ситуация порождает большое количество проблем даже на законодательном уровне.

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак недавно заявил, что сразу два человека с иностранным гражданством баллотируются в Верховную Раду. Это, по словам нардепа, является нарушением Конституции Украины и требует расследования со стороны правоохранителей, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Вот только, если бы народные избранники вспоминали о Конституции не в контексте выборов, они бы знали, что закона, регулирующего институт гражданства в стране нет. Вернее, он есть. Но толку от него столько же, сколько от гневных обличений, произнесенных с парламентской трибуны.

Начнем с того, что Конституция буквально ничего не запрещает. Там говорится, что в Украине существует только одно гражданство. А дальше каждый трактует по-своему.

Одни юристы, расценивают это, как запрет на наличие у граждан Украины паспортов других стран. А другие – как отсутствие в стране гражданства Львовской области, или Донецкого края. Без дополнительного разъяснения Конституционного суда невозможно понять, какая из двух групп права. «Закон о гражданстве» еще более невнятный.

Он указывает, что добровольное вступление в иностранное гражданство может стать основанием для утраты гражданства Украины. Но, «добровольным», считается такое, при котором гражданин собственноручно писал заявление в миграционные органы иностранного государства и попросил о подданстве.

Другими словами, даже если у украинца обнаружат второй паспорт, он всегда может сказать, что никаких заявлений не писал. Также доказательством не являются официальные ответы от иностранного государства. Нет собственноручного заявления – нет нарушения.

Вот и получается, что гуляющие интернетом сканы иностранных паспортов – это дразнилка для общества. «Пришить к делу» их не получится. Можно, конечно, попробовать получить признание от украинца, что он, являясь гражданином иностранного государства, стал им добровольно – но это вряд ли. Какой же мрак, скажете вы. И будете абсолютно правы.

В Украине действует настоящий институт гражданства Шредингера. В марте 2018 года уже была предпринята попытка упорядочить этот бардак. Однако, внесенный Порошенко законопроект №8156 не вызвал живых обсуждений среди депутатского пула. Если бы законопроект был принят, для обнаружения владельцев нескольких паспортов больше не нужно было никаких признаний и собственноручных заявлений.

Фактом добровольного получения иностранного гражданства считалось бы то, что украинец активно пользуется своим иностранным паспортом. Достаточно было, чтобы документы засветились в базах недвижимости, списках избирателей, в таможенных службах иностранных государств.

Государственные реестры должны были стать гарантией надежности информации. Потому что в любой стране есть процедура, за исполнение которой отвечает чиновник. В данном случае иностранный.

Внося данные в базы, он подтверждает, что человек добровольно дал ему паспорт на проверку и что документ подлинный. Вроде бы, все логично. Но, закон даже не попал с сессионный зал. Его быстренько отозвали, а СМИ протрубили об очередной «перемоге» над «зразой».

Тогда упрощению выявления двойного гражданства помешал скандал. Поднявшаяся шумиха, сделала акцент на том, что закон якобы лишает крымчан, взявших оккупационные паспорта в Крыму, украинской принадлежности. Хотя ничего подобного в документе не было.

Интересно было наблюдать, как активисты кричали на всех телеканалах, что Украина хочет отказаться от жителей оккупированного Крыма, а юристы тех же правозащитных организаций собирали конференции, чтобы сказать, что «нет», «да», «все это очень и очень». Юристы прямо не утверждали, что закон направлен против крымчан, но и не сильно опровергали это.

Самое интересное, что законопроект четко прописывал, что даже если крымчане подавали заявление в оккупационные администрации на получение российского паспорта, это не считается «добровольным получением», а значит не может служить основанием для утраты ими украинского гражданства.

Те, кто раздувал скандал, забывали упомянуть, что такой нормы в украинских законах нет до сих пор, что это очень опасно для жителей оккупированного полуострова. Все понимали, что существующее законодательство надо менять. Но вместо поиска путей, предпочли оставить все как есть.

Как бы там ни было, работающего закона о гражданстве в стране нет. Процедура идентификации настолько сложная, что ее исполнить почти невозможно. Разъяснения строчки из Конституции тоже нет, поэтому каждый трактует ее, как хочет.

И вот, в этих условиях мы слышим призывы народных депутатов разобраться как следует и наказать кого попало. Если это не предвыборные технологии, то что тогда? Политики, те же самые, которые все время пребывания у власти вели перманентную борьбе друг с другом и даже не подумали рассмотреть законопроект, сегодня требуют защиты Конституции. А активисты, сорвавшие принятие нужных правок, сегодня постят сканы иностранных паспортов украинских чиновников и клянут власть за круговую поруку.

Здесь нет хороших и плохих. Сплошь демонстративные и горластые.

Украине давно необходимо урегулировать вопрос с множественным гражданством. Только делать это надо планомерно, закрыв все бреши и разночтения в законодательстве. В Германии, например, двойное гражданство разрешено. Но, государственные служащие, полицейские, судьи и военные обязаны отказаться от иностранного паспорта при приеме на работу. Такое же законодательное ограничение имеется и в России.

Украинским политикам стоило бы исходить из сложившихся реалий и не прятать голову в песок, просыпаясь только перед выборами. Число тех, кто для удобства берет иностранные паспорта, с каждым годом растет.

Лишить их всех украинского гражданства глупо и недальновидно. А вот прописать четкие правила идентификации и ограничений по профессиональному признаку стоило бы.

Необходимо принять цивилизованный механизм, который бы не делал из сотен тысяч украинцев нарушителей невнятной нормы Конституции. Однако это должен быть такой закон, который защищал государственные органы от тех, кто так и не смог определиться какой стране он собирается служить.

Отдельным пунктом стоит рассмотреть ситуацию с наличием у украинцев российских паспортов. Проблема ведь никуда не денется. Владимир Путин поручил МВД РФ до 1 августа предложить «дополнительные преференции» для украинцев при получении российского гражданства.

Необходима профессиональная дискуссия исходя из имеющихся реалий. А главное надо, чтобы прекратились попытки зарабатывать моральные, электоральные и материальные бонусы на раздувании скандалов вокруг темы, которая слишком болезненна и слишком актуальна, чтобы быть спущенной на тормозах.