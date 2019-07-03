Дематюкация языка: почему эта идея правильная и своевременная?

37-й президент США, Ричард Никсон (1969−1974) после своего первого визита в СССР записал в мемуарах: «Я нанес сотни протокольных визитов руководителям правительств многих стран, но никогда раньше глава правительства не встречал меня тирадой нецензурных слов, переводя которые на английский его переводчик краснел». Речь шла о встрече с Хрущевым, пишет на страницах «Нового Времени» обозреватель издания Александр Пасховер.

Итак, 24 июля 1959 года. В Москву прилетает тогда еще вице-президент Ричард Никсон. Официальная цель визита – открытие первой в СССР американской выставки товаров народного потребления.

Американцы развернули в павильоне телестудию. Они предлагали устроить здесь живые теледебаты, которые будут транслироваться в прямом эфире.

Георгий Жуков, председатель госкомитета по культурным связям с зарубежными странами протестует: «Мы считаем абсолютно неприемлемым проведение на выставке и тем более показ по телевидению каких-либо дискуссий». Билеты на саму выставку выдавали только членам партии, комсомольцам и немного беспартийного актива «для организации критических записей в книге отзывов посетителей, имея в виду критику американского образа жизни».

Никсон долго готовился к этой поездке. Как отмечает историк Леонид Млечин, в своей книге «Министры иностранных дел. Романтики и циники», американский вице-президент консультировался со всеми специалистами по Советскому Союзу, изучал личность Никиты Хрущева. Встретился с побывавшими в Вашингтоне двумя первыми замами Хрущева в правительстве – Анастасом Микояном и Фролом Козловым.

«Встреча с Хрущевым после бесед с ними – это все равно что игра с командой высшего класса после игры со слабаками. Он пускает в ход умопомрачительный набор различных приемов, – вспоминал позже Никсон. – Я нанес сотни протокольных визитов руководителям правительств многих стран, но никогда раньше глава правительства не встречал меня тирадой нецензурных слов, переводя которые на английский его переводчик краснел».

Ну это английский переводчик, может быть, и краснел. Советский люд привык.

«Мат – это язык упрощения или даже примитивизации языка, понижение его уровня. Без него легко обойтись, когда твой словарный запас хотя бы вдвое превышает словарный запас Шарикова»– заявил Пасховер в своей статье.

Иногда, когда того требуют пиковые эмоциональные нагрузки, мат может быть и объясним, но не оправдан. Но жить на эмоциональных пиках ежедневно, ежеминутно невозможно. В итог мат в повседневной жизни переродился просто в гнилую речь.

«Я не уверен, что законопроект Ольги Богомолец «Про протидію лихослів’ю» (дематюкацію мови) что-то изменит. Но сама идея мне нравится. Терпеть ненавижу гнилую речь», – пишет Пасховер.

Историки считают, что русский мат – это наследие средневековой оккупации Руси татаро-монголами.

«Три века ига «обогатили» славянскую речь шлаком. Вне зависимости от судьбы законопроекта Ольги Богомолец, пора кончать с этим *#*%:##***-ом», – подчеркивает обозреватель «Нового Времени».

P.S. Из подслушанного в городском транспорте: Парень довольно громко, на весь автобус разъясняет двум своим приятельницам положение дел. Все через мат. В переводе на язык Пушкина его речь должна бы выглядеть так: «Увы, друзья, мы критически не успеваем, ситуация близка к патовой…».

Он выразился иначе, заменив словарь Ожегова на словарь Шарикова. Девочки приняли лексикон Полиграф Полиграфовича с благоуханием. И это огорчает.