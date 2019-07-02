Возрождение Донбасса. Как политика «малых дел» меняет ситуацию в прифронтовом регионе

Начиная с 2014 года большинство людей с образованием и ресурсами покинули регион. И сейчас все меняется.

Почти каждое изображение восточной Украины показывает какое-то страдание: пожилые люди стоят в бесконечных очередях за пенсиями, внутренне перемещенные лица живут в тесном временном жилье, которое больше не временное, украинские войска продолжают работать в условиях не слишком современных, пишет на страницах «Atlantic Council» редактор рубрики UkraineAlert Мелинда Хэринг, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Начиная с 2014 года большинство людей с образованием и ресурсами покинули регион. Их можно понять.

И в реальности Донбасс меняется – возможно, даже быстрее, чем другие регионы Украины, так как там все началось с очень низкого уровня развития.

Многие западные эксперты избегают темы Донбасса, поскольку это сложная проблема, которая не имеет легкого решения, и в Киеве полно других дел. Мелинда Хэринг тоже была одной из таких экспертов, пока несколько недель назад, наконец, не прыгнула в машину, отправившись в Краматорск.

«Почти все, что мне было известно о Донбассе, было ошибочно. И я не могу дождаться, чтобы туда вернуться», – пишет эксперт.

Далее Мелинда Хэринг делится своими впечатлениями от посещения подконтрольной Украине части Донбасса.

Каждый день Евгений Вилинский, первый заместитель губернатора Донецкой областной государственной администрации, начинает свою утреннее совещание с одних и тех же вопросов. «Как ваши дела? Как ваше здоровье? Как там мои удочки?»

Это не какое-то коварство. Вилинский прямо смотрит на Игоря Стокоза, его заместителя, который занимается гуманитарными вопросами, с огоньком в глазах.

Стокоз любит рыбачить и имеет прекрасную коллекцию рыболовных удочек, ножей, катушек и лески, которые пообещал отдать Вилинскому после своей смерти.

Эта пара дразнит друг друга постоянно, и за этими шутками лежат серьезные намерения: Вилинский и Стокоз изрядно настроены вернуть Донбасс. Больше всего в этом дуэте поражает их мотивация. Никто из них не происходит родом из Донбасса, оба приехали сюда в 2015 году из чувства долга.

Они, возможно, наиболее необычная пара чиновников в стране. Вилинский, инженер-строитель, юрист и консультант, работавший для таких международных консалтинговых фирмах как Bain и Booz Allen Hamilton, по пунктам, которые не требуют изменения, говорит о комплексных стратегиях развития. Кажется, ему есть что сказать буквально о каждой проблеме в Украине.

Стокоз, в свою очередь, занимался в жизни просто всем, что только можно себе представить. он был «красным директором» советского завода, прожил 7 лет как профессор украинской литературы в университете Тараса Шевченко, и не так давно покупал и продавал недвижимость в Киеве. Лысеющий и седеющий Стокоз жесткий человек.

Покрытый проукраинскими тату, он неустанно курит и дает блестящие, актуальные комментарии по украинской политике шесть часов подряд, одновременно демонстрируя мне, как Донецкая область меняется к лучшему.

Когда Вилинский и Стокоз переехали в Краматорск в 2015 году, здесь почти ничего не было. Трудно поверить, как два таких космополита по собственной воле согласились занять эти позиции.

Никаких химчисток, никаких современных кафе, никаких общественных мест, где бы люди могли присесть и пообщаться, и никаких достойных ресторанов. Некоторые заведения питания были открыты только во время рабочей недели и зарезервированы для бизнес-переговоров.

Изменилось немало.

«Местные увидели, что их образ жизни может быть другим», – отметил Вилинский.

Появилось минимум пять хороших ресторанов, а также заведения с древней историей сейчас открыты на выходные – там часто полно семей. Сервис, качество еды и вид одного из краматорских ресторанов конкурирует с лучшими заведениями Киева.

Появились химчистки. А еще на переходах начинают останавливаться машины, ожидая, когда люди перейдут дорогу: такую практику начали Вилинский и Стокоз, и попросили своих друзей поступать так же.

Администрация инициировала и побудила городской совет к тому, чтобы модернизировать главную площадь и установить фонтан в центре Краматорска, подсвеченный ночью. В понедельник июньского вечера я насчитала десятки молодых людей, которые там зависали и говорили до поздней ночи, как это происходит в любом другом европейском городе. Такая картинка выглядит революцией в Донбассе.

В прошлом жизни в каждом из городов этого региона вращалась вокруг большого завода, который был в центре рабочей и социальной жизни. А вблизи жили люди в однотипных квартирах.

Все это меняется, и это в основном результаты работы молодых людей. В Константиновке, городе на 75 000 человек, большинство из которых работают на ныне дисфункциональном заводе по изготовлению стекла, 17-летняя София Пилипенко стыдливо показывает мне заведение «Друзья», общественный центр, который здесь открыли в январе 2017 года. То, что раньше было китайским ресторанчиком на втором этаже старого кинотеатра, Пилипенко и двое других волонтеров превратили в большую комнату с помощью Львовского образовательного фонда и Агентства США по международному развитию.

Комфортный центр, полный вазонов и книг, открытый 50 часов в неделю. Это место, где люди могут поговорить, подискутировать и послушать приезжих спикеров. В прошлом году София и ее друзья организовали музыкальный фестиваль в городской промышленной зоне, который привлек две тысячи людей послушать такие хорошо известные украинские группы как Yuko и Oy Sound System, и они планируют сделать то же самое в этом году.

«Люди хотят делать что-то сами», – говорит Пилипенко, приводя в пример инициативу создать в городе муралы на социально значимые темы.

Она только что закончила школу и этой осенью переедет в Киев учиться в университете Тараса Шевченко. Молодая организатор, которая учась в старших классах провела год в Лас-Вегасе, штат Невада, говорит, что после обучения хочет вернуться к Константиновку, так как ей нравится это сообщество.

«У нашего региона большой потенциал. Когда я была в США, мне было так скучно. Здесь же есть столько всего, чтобы создавать», – говорит Пилипенко.

В маленьком селе Иллиновка команда из супругов производит 20 различных видов сыра, включая изысканные пармезан и моцареллу, пять видов колбас и лучший йогурт в мире, который я когда-либо пробовала. На 500 тыс гривен гранта Донецкой областной государственной администрации Снежана Альникова и Сергей Свириденко закупили коммерческое оборудование и превратили свою маленькую ферму в «Казацкое подворье», решившись на эксперименты после просмотра видео с инструкциями на YouTube. Они сбывают свою продукцию в интернете и среди местных, и еще не нашли способа продавать свой удивительный сыр, салями и йогурты для гурманов в Киеве и за его пределами.

Даже в Авдеевке – городке, расположенном вблизи передовой, который видел тяжелые бои, и претерпел значительные разрушения – жизнь постепенно нормализуется. В период между 2015 – 2018 годами 780 зданий в Авдеевке было повреждено, по данным областных властей. И культовый жилой дом с муралом, на котором изображена учительница украинского языка Марина Марченко, наконец отстроили, и еще один хэппи энд – теперь дочь Марченко преподает украинский язык в местной школе. Люди также начали возвращаться: если в 2013-м здесь проживало 42 000, а за 2014−2016 годы население уменьшилось до 7-ми, то начиная с 2019-го областной совет насчитал уже 22 000.

Это произошло в основном усилиями талантливой команды, которая руководит всем процессом (…).

Вилинский и Стокоз отмахиваются от похвалы своим фирменным чувством юмора.

«Это история о двух придурках, – говорит острый на язык Стокоз. – Мы заставляем людей делать вещи, которых они делать не хотят».

И чем бы ни занимались эти двое, это работает. Каждый их знает и уважает, и это к лучшему Украине и Донбассу.