Медицинский вопрос: почему государство должно обеспечить гарантии здравоохранения?

Гарантии социальной защиты содержатся в Конституции Украины и эти положения не могут быть изменены.

Недавно во время разговора с одним из финансовых аналитиков и апологетов экономических реформ неожиданно выяснилось, что у нас есть люди, которые не знают о существовании 49-ой статьи КУ и тем более о том, о чем именно там говорится, пишет на страницах «Фокуса» блогер, врач-терапевт Натали Безмен.

Это тем более неожиданно, что эти же люди рассуждают о реформах, налоговых новациях и сбалансированном бюджете. Балансировать бюджет они предлагают преимущественно путем секвестра социальных гарантий Государства, не особо вдаваясь в детали насколько это возможно с точки зрения нашего законодательства.

Это вполне добропорядочное неведение – или имитация оного – позволяет потом аналитикам, политикам и финансистам очень легко рассуждать о том, что Государство не должно заниматься здравоохранением, что все вопросы по его обеспечению можно «просто отдать частным страховым компаниям», что нужно уменьшать роль и финансовое участие Государства в социальных вопросах.

И, пожалуй, самое распространенное и непробиваемое: социальные гарантии – зло, они достались нам в наследство от Союза и уже только поэтому от них нужно отказываться. А кто против – социалисты, и да здравствует Капитализм, Либерализм и Невидимая рука рынка, современный аналог то ли эфира, то ли идеального газа.

Вопрос какая из систем здравоохранения (государственная, частная или смешанная) лучше не так прост, разные страны отвечают на него по-разному и с очень разными результатами. На сегодня можно смело утверждать, что идеальной системы пока что нет нигде, мир ее только ищет.

Для того чтобы ответить на вопрос какая система лучше для нас (не проще и понятнее для нашего политического истеблишмента, а лучше для всего населения) нужно определиться с целями, критериями и стоимостью их достижения на каждом из возможных путей. Потом оценить реалистичность и сроки достижения – и выбирать. А потом еще и делать то, что выбрали.

Но кроме собственно выбора есть и другая проблема: насколько можно это сделать, опираясь на то законодательство, которое есть прямо сейчас? Еще и в форме Основного Закона? Например, позволяет ли оно «просто» сложить с себя социальные обязательства?

Позволю себе напомнить текст 49-ой статьи Конституции Украины:

«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.»

В дополнение следует отметить еще две вещи.

Во-первых, 49-я статья Конституции Украины относится к тем, которые могут быть изменены только после позитивного решения всенародного референдума (и это решение потом еще должна ратифицировать ВР).

Во-вторых, у нас есть другая прекрасная статья КУ, которая прямо и безоговорочно запрещает менять КУ или принимать такие законы, которые ухудшают положение людей и сужают ранее предоставленные им права и свободы – (згідно частини третьої статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод).

То есть для отмены или изменения 49-ой статьи нам нужно или менять уже два базовых положения, или в принципе отказываться от всей нынешней Конституции Украины и принимать совершенно новую. И еще вопрос что из этого проще.

Кроме этого, в Конституции сказано, что «Україна є соціальною, правовою державою (стаття 1); права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3); держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (частина четверта статті 13).

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (друге речення статті 21); конституційні права і свободи людини не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані (частини перша, друга статті 22); конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (частина перша статті 64)».

Это еще не все, конечно. Возвращаясь к здравоохранению, у нас есть решение Конституционного Суда (№10-рп/2002 от 29.05.2002) согласно которому в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь, независимо от ее объема, предоставляется всем гражданам без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи.

А еще есть решение от 17 марта 2005 года (№ 1-рп/2005): «згідно з Конституцією України ознаками України як соціальної держави є соціальна спрямованість економіки, закріплення та державні гарантії реалізації соціальних прав громадян, зокрема їх прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень (статті 46, 48), тощо. Це зобов’язує державу відповідним чином регулювати економічні процеси, встановлювати і застосовувати справедливі та ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту всіх громадян».

Думаю, мы все понимаем, что в настоящее время будет практически невозможно получить голоса населения за отмену или уменьшение государственных социальных гарантий. Это кроме того что у нас пока что и правовые основы референдумов не определены.

И для того чтобы появился хотя бы шанс на такое решение, людям придется показать и внятно разъяснить альтернативу, и эта альтернатива должна быть достаточно привлекательной. А с учетом нынешней нашей ситуации (отсутствие независимых СМИ, влияние олигархов и внешних игроков, отсутствие правовой грамотности у населения) есть сомнения, что новая Конституция, в случае ее принятия, будет отражать интересы общества и каждого человека по отдельности.

Для того чтобы люди прекратили цепляться за доставшуюся нам в наследство «социалистическую конституцию для бедных», им придется дать возможность перестать бояться за свою жизнь и будущее, дать уверенность, что и без таких ограничительных мер со стороны Основного Закона они получат достойную жизнь, включая всю необходимую медицинскую помощь.

Что если за нее придется платить напрямую или приобретая страховку, то у них будет такая возможность. То есть будут рабочие места и достойный заработок.

Потому что социальная помощь – это для тех, у кого нет возможности работать, и если у нас в нашем сознании и в наших законах стоит знак равенства между социальными гарантиями и социальной помощью, то это означает, что Государство не считает нужным гарантировать населению возможность заработать на все необходимое. И что заработанное не отберут до последнего колоска.

Вместо этого оно по-прежнему обещает нечто «гарантированно и бесплатно» (миску с похлебкой, койку в бараке, бесплатную медицинскую помощь в том объеме, какой оно само сочтет достаточным), оставляя за собой право и забирать в закрома Родины по-максимуму, и труд работающих отчуждать так, чтобы это было выгодно кому угодно, кроме самих работающих, и о наличии самих рабочих мест особо не заботиться.

Нередко можно услышать как Конституцию Украины называют самым большим тормозом экономического процветания. Мол, весь наш патернализм, завышенные ожидания населения, его желание не работать, а все получать бесплатно, нереалистичные и неподъемные для бюджета расходы на социальную сферу проистекают именно из нее. Отменим – и заживем?

А не стоит ли для начала поставить вопрос иначе? Почему все эти вещи (право на социальную защиту, социальную направленность экономики, ответственность Государства за свою деятельность) пришлось директивно прописывать в Основном Законе?

Не потому ли, что его авторы (как и мы все по теперешний день) продолжаем подсознательно считать Государство чем-то злонамеренным, что только Законом и можно заставить работать на благо населения?.. И разве это не так – особенно с учетом того, что и прописанные в Конституции нормы нередко на деле не выполняются?

А зачем нам такое и почему бы тогда для начала не озаботиться созданием такой системы, когда благо каждого есть и цель, и смысл существования Государства? Когда благо каждого – есть и выгода каждого, и драйвер того самого экономического роста и финансового благополучия, которые являются залогом возможности достойной жизни и, уже, качественной медицинской помощи в нужном объеме.

Для начала для этого Государству и обществу следует понять, что основная его ценность – это люди. Да, это тоже где-то записано, но понимаем ли мы это в полной мере? И так ли это для представителей власти и национального бизнеса?

Не получится поднять экономику и обеспечить экономический рост без населения или с населением, которое предпочитает работать за пределами страны, привозя сюда лишь часть полученной пользы. Пока основной вклад в экономику и в рост отечественного бизнеса делают не люди, а, простите, сырье – отношение к людям не поменяется. Чтобы Государство и истеблишмент начало видеть своей целью рост населения и его удержание в пределах страны, именно население должно начать производить добавленную стоимость.

В свою очередь удержать население можно или социальными гарантиями, или высокими заработками для большинства работающих (да, в таком случае социальные гарантии не так и нужны потому что «услуги» большинство может себе просто купить).

Третьего не дано, это применение закона сохранения энергии для эффективности экономики и Государства: собираетесь ограничивать расходы на социальную сферу – будьте готовы сделать так, чтобы больше средств появилось и осталось в карманах людей, которым теперь придется платить за это самостоятельно. Иначе они разбегутся – туда, где есть или заработок, или… социальные гарантии.

И да, для этого еще и законы, включая Основной, поменять придется. Но и это вы сможете сделать, только показав людям иной путь и иные перспективы и заручившись их доверием.

Вот в этом треугольнике Бизнес (Экономика) – Государство – Люди и лежит ответ на вопрос можно ли отменять «социальные» статьи Основного Закона и когда это можно будет сделать. Не раньше, чем Государство в лице своих чиновников и диктующий ему свою волю крупный бизнес (актуальные экономические реалии, если угодно) не начнут видеть именно людей драйвером роста и источником своего и всеобщего благосостояния.

Пока не будет так, что чем больше работающих и чем выше их заработок – тем больше совокупный доход Государства и каждого в нем. До выполнения этого условия отмена социальных гарантий – дорога к ускорению падения рождаемости и продолжительности активных лет жизни и к дальнейшему исходу активной части населения из страны.