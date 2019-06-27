Повторение пройденного пути: Филарет на тропе войны против томоса и автокефалии

Не зря напомнил патриарх Филарет на своей пресс-конференции, что он уже однажды начинал «с одного епископа». И взрастил целую УПЦ КП. И может повторить.

Украинская православная церковь Киевского патриархата существует. Такое решение приняло собрание епископов, клириков и мирян, созванное патриархом УПЦ КП Филаретом. Сам патриарх упрямо называет это собрание «Поместным собором», но если так, то «поместье» весьма скромное, пишет Екатерина Щеткина на страницах издания «Деловая Столица».

На соборе, кроме самого патриарха, присутствовал только один правящий архиерей – митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф. Вторым стал викарий владыки Иоасафа епископ Валуйский Петр.

Но это ничего не значит, отметил патриарх. Ему не впервой. В 1992-м, если помните, его тоже поддержал только один архиерей. А вот ведь какую они из этого УПЦ КП взрастили.

Взращивание УПЦ КП версии 2.0 стартовало: уже рукоположены два епископа. То есть в данный момент в УПЦ КП епископов пять. И это не предел, сообщил на пресс-конференции владыка Филарет. Скоро их будет двенадцать, а может, и больше.

Собравшийся по горячим следам «собора» Священный синод ПЦУ принял ответные меры, которые, впрочем, и в этот раз показались не самыми решительными. Руководство ПЦУ то ли не может, то ли не хочет взяться за корень проблем, а вместо этого предпочитает обстреливать фланги.

Решительные меры были приняты в отношении «главного смутьяна», но им назначили вовсе не патриарха Филарета, как можно было ожидать, а митрополита Иоасафа и его викария владыку Петра. С ними расправились одним махом, исключив из епископата ПЦУ.

Однако так ли важно для них изгнание из ПЦУ, если они сами оттуда вышли, поддержав УПЦ КП? А два свежеиспеченных епископа УПЦ КП попали под запрет в ПЦУ.

Что же до настоящего «виновника торжества» – патриарха Филарета, то Синод ПЦУ его только «надкусил». Общественности напомнили, что никаких «поместных соборов» он проводить не мог, так как никакой УПЦ КП больше нет – она была упразднена перед Объединительным собором и патриарх Филарет сам подписался под этим документом.

Кроме того, в связи с невыполнением решения о перерегистрации общин бывшей УПЦ КП, а также «по просьбе трудящихся» – приходов и монастырей Киевской епархии – Синод передал Киевскую епархию из-под опеки патриарха Филарета под опеку митрополита Епифания.

При всей серьезности этого жеста – патриарха лишили епархии – дальше Синод не пошел. Никаких жестких оценок подрывной деятельности. Никаких «канонических санкций». Руководство ПЦУ объяснило свою сдержанность тем, что патриарх, мол, «вышел из ПЦУ», то есть уже находится вне ее юрисдикции.

Но почему тогда дисциплинарные меры были применены к другим священнослужителям, которые точно так же поставили себя вне ПЦУ? Они точно так же недостижимы для санкций со стороны руководства ПЦУ, как и их патриарх, но Священный синод все равно счел нужным их «дисциплинировать».

Или вот еще один милый штришок: несмотря на то что патриарх Филарет «поставил себя вне», он по-прежнему остается членом Священного синода ПЦУ. Никто не ставит вопрос о его исключении. Сам патриарх больше не ходит на заседания, но руководство ПЦУ этого «не замечает».

Злые языки утверждают, впрочем, что дело не столько в мятежном патриархе, сколько в том, что нынешний состав Синода устраивает руководство ПЦУ, и лучше сохранить место за Филаретом (тем более что он теперь не приходит и мешать не будет), чем впускать еще кого-то. Но, напомню, ротация Синода по уставу должна совершаться раз в полгода, то есть уже осенью половина епископов уступит место за круглым столом коллегам.

В общем, в отношении патриарха Филарета руководство ПЦУ действует несколько странно. С одной стороны, оно отняло у него Киевскую епархию и предложило объясниться (читай – покаяться) с митрополитом Киевским по поводу своих притязаний на Киевский патриархат. Но ничего больше. Ни тебе запретов, ни выталкивания на пенсию, ни даже лишения кресла в Синоде.

С точки зрения какого-нибудь Сунь-цзы, это правильный маневр. Патриарх Филарет – это по-прежнему сила. Его по-прежнему любят и боятся. За ним по-прежнему готовы идти. Применить к нему какие-либо суровые санкции – только усилить его позиции.

Единственное, что можно сделать в этой ситуации, – заманивать его дальше по неверной дорожке. Пускай чудит, вызывая недоуменные, раздраженные и, в конце концов, насмешливые взгляды. Разрушает свою репутацию. Убивается об стенку.

В конце концов, нынешнее руководство ПЦУ – «птенцы гнезда Филаретова» – привыкли ставить на своего патрона и ждать, что он все сделает для них сам. Так они поступают и теперь – ждут, когда он сам избавит их от себя.

А заодно от всех тех «слабых звеньев», которые пойдут за ним в его новый – теперь уже совершенно маргинальный – откол. Где быть «совершенно ни от кого независимым» (кроме патриарха Филарета, разумеется) важнее, чем каноническим и признанным.

Страх перед Филаретом присущ не только его «птенцам», которые теперь находятся у руля новой церкви, но и церковной общественности. Да, он начинал и с меньшим.

Но, может, стоит тогда припомнить не только это обстоятельство, но и все прочие, с которыми он начинал? Так вот, он начинал свой проект УПЦ КП в прочной связке с украинскими партийными элитами. Заказ на «ручную» автокефальную церковь исходил именно от них, и они не пожалели для этого ни сил, ни средств.

Не патриарх Филарет, а его политические соработники обеспечили ему в критический момент «церковную базу», отчасти убедив, отчасти подкупив, отчасти запугав, а отчасти просто обманув епископов УАПЦ, которые согласились на объединение с митрополитом Филаретом, бывшим экзархом Украины.

Патриарх Филарет умеет играть в политические игры. Он умеет пользоваться расположением власти и давить на власть, когда она к нему не расположена. Он продемонстрировал это в 1990-х при Кравчуке и Кучме и подтвердил в 2000-х при Ющенко и Януковиче. Он и сейчас пытается найти для себя место в политическом мейнстриме.

Во всяком случае, его камингаут вполне вписывается в контекст текущей политической ситуации, в которой многие видят или хотят видеть период «постмайданной реакции». И если Томос и ПЦУ были результатом и эхом Революции достоинства, то совершенно логично предположить, что в период реакции это все на какое-то время выйдет из моды.

Вот ведь вернули Портнова в университет (правда, сразу и выгнали), Россию – в ПАСЕ, так почему бы не вернуть патриарха Филарета в его Киевский патриархат? Не случайно патриарх так натужно взывает к президенту Зеленскому и его партнеру Коломойскому – он готов поучаствовать в предполагаемом «откате назад», который ассоциируется или приписывается новым хозяевам Банковой.

При всем сходстве с ситуацией 1992 г., которую сам Филарет, как может, подчеркивает, кое-что изменилось: он выступает не в собственной роли того образца, а в роли своих оппонентов. В 1992-м Филарет пошел против тех, кто пытался сохранить имперскую церковную структуру, с которой не соглашались сторонники независимости – и политической, и церковной.

Теперь же он пытается сохранить свою постсоветскую церковную структуру, с которой не соглашается уже новое поколение народа Божьего, которое видит в ПЦУ шанс на дальнейшее расставание с советским наследием.

Родственная связь патриарха с его товарищами по советскому прошлому то и дело вылезает наружу и колет глаза. Так, например, случилось и на последней пресс-конференции. Патриарх поделился с журналистами вопиющим фактом: согласно тайному (уже, впрочем, явному) соглашению между президентом Порошенко и патриархом Варфоломеем Украина обязывается передать под ставропигии почти все основные украинские святыни. Представленный патриархом список выглядел внушительно, но больше шокировало сообщение о том, что до тех пор, пока все это не будет передано, каждый приход ПЦУ должен выплачивать Фанару от $4 тыс. в месяц, что совокупно составляет сумму в $28 млн в месяц со всей ПЦУ.

«Это автокефалия?» – вопрошает патриарх. На вопрос журналистов, «откуда дровишки» – список монастырей и цифры, которых не было в опубликованном тексте соглашения, патриарх ответил, что его источником стало «расследование журналистов «Вестей». То есть патриарх на голубом глазу цитировал перед журналистами промосковский пропагандистский листок.

Также симптоматичными оказались пассажи о «рейдерских захватах» храмов УПЦ КП со стороны ПЦУ. Патриарх горячо апеллировал к правам и свободам верующих, которые украинская власть обязана защищать. А не будет защищать, патриарх готов обратить на это внимание европейской и мировой общественности. Найдите десять отличий с риторикой и тактикой УПЦ МП. Может, у них теперь спичрайтеры общие? И тактики со стратегами?

Впрочем, патриарх все же оказался верен себе. На вопрос, будет ли УПЦ КП обращаться в суд по факту «рейдерских захватов», он ответил: «Нет». Суды, напомнил патриарх, у нас «продажные». Поэтому обращаться будут не в суды, а к «общественности». Легальным методам ведения борьбы патриарх всегда предпочитал политические.

Зачем полагаться на закон и право, если можешь и умеешь манипулировать толпой? Патриарх же откровенен в своей приверженности манипуляции – об этом говорит вся его пресс-конференция, от первой минуты до последней.

В ней, кроме обильного цитирования «Вестей» и потрясания «общественностью», патриарх сообщил в очередной раз, что греки и Порошенко обманули, что Томос-не-такой, что импортное миро не кошерно и все, что нам нужно, – полнейшая независимость от всех и всего любой ценой.

И нет, увы, патриарх вовсе не болен ментально, как пытаются намекнуть его воспитанники. Все, в чем его можно упрекнуть, – он несколько отстал от жизни, не успевает реагировать на изменения в мире и в обществе.

Впрочем, и тут не стоит спешить с выводами. Может, это не он отстал, а некоторые из нас переоценивают изменения? Может, изменения на самом деле не такие уж глубокие и необратимые?

Вот это нам и предстоит выяснить. Самая большая интрига сейчас не в том, что получится или не получится у Филарета. А в том, что если у него получится, значит, ничего не изменилось в украинском обществе по сравнению с девяностыми и двухтысячными. Это тест и вызов не для него – он свои тесты сдал и вызовы отыграл. Это тест для Украины.