Территория безвременья. Как Украине перестать выпадать из реальности окружающего мира?

Украине следует постоянно сверять свое время и темп жизни с мировым эталонным, что бы не выпадать из общих вызовов, стоящих пред глобальным миром. А самое главное – не теряться во времени внутри страны.

Жители норвежского острова Соммарей решили отменить время. По крайней мере на те два месяца, пока у них длится полярный день, пишет на страницах «Фокуса» главный редактор журнала Евгений Гордейчик.

Зачем ходить на работу и в школу по часам, если светло сутки напролет? Удобнее все делать по гибкому графику, уверены они. Ночью красить заборы и косить траву, а утром отправляться на вечеринку и ложиться спать.

Нет смысла следить за часами. Проще всякий раз собираться и решать, что сейчас будем делать это и это.

Интересное решение. Мне кажется, оно может стать популярным и в Украине. Полярного дня у нас нет, но во многом наша земля — тоже место безвременья. Попытки упорядочить здесь жизнь по общемировым часам пока заканчиваются не­удачей.

Взять хотя бы недавние страсти вокруг рассмотрения Конституционным Судом вопроса о соответствии Основному Закону указа Владимира Зеленского о роспуске парламента. Никто достоверно не знает, когда развалилась коалиция, было ли у депутатов время для создания новой, а значит, не может точно сказать, когда должны пройти новые выборы.

Одним словом, из-за времени одни лишь невзгоды. Вместо летнего отдыха народным избранникам приходится ускоренно готовиться к выборам.

Не лучше ли вообще перестать высчитывать какие-то временные рамки и официально считать срок полномочий парламента истекшим, когда доверие к институции падет ниже условных 4%? То есть воспользоваться именно той логикой, которой оперирует президент.

А уровень доверия будем измерять путем всеобщего голосования в электронной форме — того самого государства в смартфоне, которое обещает Зеленский.

Единственная проблема. На острове Соммарей живет 300 человек. В Украине — 40 млн. Договориться всем со всеми будет затруднительно. Поэтому придется идти более сложным путем: создавать независимые суды, принимать качественные законы, которые не допускают двухзначной трактовки, неукоснительно их соблюдать.

И не забывать постоянно сверять местное время с мировым эталонным. А то запутаемся так, что из возможных занятий у нас останется ровно, как и на Соммарее, покраска заборов, уборка травы и рыбная ловля.