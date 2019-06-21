Прививка от беспамятства власти. Молдавские и грузинские уроки для Украины

Украина слишком долга выступала в роли стороннего наблюдателя российской агрессивной политики на постсоветском пространстве. А вокруг бушевали войны и гибли люди.

Когда в 2008 году грянула короткая, как тост, российско-грузинская война, Украина не испугалась, не стала на дыбы, не осудила. Я говорю не только о политиках, я говорю об обществе. О людях, пишет на страницах «Фокуса» писатель Ян Валетов.

До этого уже была Молдова, которая тоже не прозвучала предупредительным выстрелом.

Я помню, как ошалел от неожиданности в 1993-м, влетев на машине на блок-пост под Кишиневом. Я практически ничего не знал о происходящем. Слышал, как генерал Лебедь басил по ТВ про каких-то молдавских фашистов, от которых он будет защищать хороших граждан Молдавии! И все. В Грузии и Молдове войны в украинском понимании тогда не было. Это в Югославии шла война! Там стреляли, бомбили и убивали, а у нас… ну, какая война на трассе Кировоград-Кишинев?

А она уже шла. И показывала свои зубы: наполовину гнилые, наполовину стальные. Знаков отличия не было, зато были автоматы. Небритые подбородки, красные, как у кролей глаза, перегар такой густой, хоть режь его ножом…

– Сигареты есть?

Я поделился.

– Жратва?

Я отдал им несколько бананов, что брал в дорогу на перекус.

Они долго мусолили документы.

– Куда?

– Кишинев. Командировка.

-А… – протянул один из них. – Тут не проедешь. Мост заминирован.

Я офигел.

– Как заминирован?

– Вот так…

– И что делать?

Старший усмехнулся.

– Давай 20 баксов, проведем.

Он мало походил на человека, способного дать сдачу с сотки, а мельче у меня не было.

Я отказался от услуг проводника и дал круг через Дубоссары. По дороге я видел расстрелянные фермы, следы пуль на стенах домов. Много чего я видел. И армия генерала Лебедя охраняла эти мертвые фермы и опустевшие села. Фантастический пейзаж первой постсоветской гражданской, которая была уже практически рядом с нами. С русскими войсками на блок постах.

Если гангрена не у тебя, то о ней можно вспоминать изредка. Разве у нас болела Чечня? Когда российские танки превращали Грозный в кучи щебня, мы протестовали у российского посольства в Киеве? Мы тогда романтично подписывали Будапешстский меморандум и весело резали на куски ракеты и стратегические бомберы. Чечня – это не у нас. Танки не на Крещатике. Чего паниковать?

В 2008 я с 08.08. уже орал о том, что Украина может быть следующей. Но это было смешно, правда? Очевидные вещи очень часто отказываются признавать. Мозг отказывается признавать. Российско-Украинская война? Чушь какая! Братья же…

В Крыму уже тогда обсуждали вариант и не особенно стесняясь.

Лужков строил в Севастополе дома, весело размахивал кепкой, обещал все отобрать.

А русские самолеты бомбили Гори. И русские танки рвали траками грузинскую землю. И россияне убивали грузинских солдат. Принуждение к миру, как сказал тогда Дима Айфон. Потом уточнили – к «русскому миру».

Эта война случилась не внезапно. Ненависть к грузинам культивировалась давно и российское общество было готово поддержать эту войну. И поддержало. Помню, как комментировали фотографии мертвой грузинки, убитой русской бомбой. Как обсуждали фото кричащего от горя грузина, у которого на руках лежал мертвый. Снимал Глеб Гаранич, его пытались обвинить в фальсификациях.

Я думал, что Грузия обо всем забыла.

Мне писали, как много там теперь русских туристов. Что они везут в Батуми такое бабло, что вспоминать им про Осетию просто неприлично!

Нам, украинцам, говорили: посмотрите на Грузию! Видите? Там тоже была война, а теперь главное – бизнес. Мы же православные все! Разберемся. Не разобрались. И ничего не забыли.

Грузины ничего не забыли. Если судить по вчерашним событиям, там все еще болит. И сама мысль о том, что в кресло председателя грузинского парламента сядет россиянин, вызывает такую бурю эмоций, что православных святых точно можно выносить, даже вперед ногами. Религиозные соображения ушли на второй план. Парламент взяли штурмом несмотря на слезогонку и резиновые пули. Заметили – грузины даже лица не закрывали – не боятся и не стыдятся. Я думаю, эту власть грузины снесут – сколько в них не стреляй. И русские туристы в Батуми закончатся надолго. И не будет никакого православного братства, потому что его и не было, потому что церковь РФ стала отделом пропаганды ЦК.

Уже есть заявления официальной Москвы о грузинских фашистах, о бешеной русофобии и провокациях со стороны США и Украины.

Дело не в религиозном форуме. И даже не в российской делегации, вывезенной под охраной. И, вообще, все эти игрища мужчин в расшитых халатах и с бижутерией, смешны.

А вот мертвая женщина в развалинах дома – не пустяк. И плачущий мужчина, обнимающий мертвеца – не пустяк.

И память о войне, о территориях, которые теперь контролируются пророссийскими бандитами, никуда не делась. Танковые следы не заложить плиткой, купленной на российские рубли – они все равно проявятся.

Оказывается, лояльность народа трудно купить за деньги, оставляемые россиянами в Батуми. Почти невозможно. И правительство, которое об этом забывает, в две минуты отправляют в утиль.

Потому что повод – это пустяк, когда есть причина.

И сейчас уже никто в Украине не скажет, что у нас не может быть такого, как вчера в Тбилиси. Напомнить, кто идет и, скорее всего, пройдет в новую Раду? И сколько у нас сейчас православных иерархов на душу населения? И кто из них также был бы не против провести какие-то церковные посиделки с теми, кто начал войну под предлогом мира? Русского мира.

И нет никакой гарантии, что ночь в Тбилиси не повторится и в Киеве. С той лишь разницей, что у нас все будет гораздо серьезнее. Но прививки от беспамятства делать нужно, если власть или те, кто идет в нее забывает то, что забыть и простить нельзя.