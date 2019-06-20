Гуманитарная аура

Боец по жизни. Дмитрий Тымчук, как зеркало российско-украинской войны

Тымчук раньше других понял, что началась эта страшная война – война за Украину.

Мы познакомились с Дмитрием Тымчуком в 2011 году. Я жил в Симферополе, вел эфиры на радио. Он занимался Севастополем, был главным редактором интернет-портала «Флот2017», пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии».

Это издание пыталось заглянуть в будущее города. Того самого, что был выстроен как база Черноморского флота. Того самого флота, что в 2017-м должен был покинуть территорию полуострова.

Для просоветской аудитории сама идея вывода Черноморского флота звучала как крамола. А первое, что видел посетитель портала – это обратный отсчет времени, оставшегося в запасе у российских моряков. Безошибочный маркер для полуострова, привыкшего делить всех на «своих» и «чужих». Для просоветского большинства Дмитрий Тымчук был, безусловно, «чужим».

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Мы не переходили на «ты». О его военном прошлом я знал лишь обрывочные факты. Он был одним из немногих, кто пытался вырвать Крым из шаблонного контекста восприятия.

Одним из немногих, кто способен был рассказать о других странах Черноморского бассейна. Одним из тех, кто пытался представить себе будущее Севастополя и Крыма после того, как Черноморскому флоту придет время перебраться в Новороссийск.

Потом были Харьковские соглашения. Продление сроков базирования. Иногда Дмитрий приезжал ко мне на эфиры. Иногда я звонил ему за комментариями. Наша переписка в мессенджерах была лаконичной. Мы кидали друг другу тексты и коротко их обсуждали.

26 февраля 2014 года. В Симферополе под зданием парламента идет многотысячный митинг за территориальную целостность Украины. Янукович уже сбежал. Майдан уже победил. Дмитрий Тымчук пишет мне: «Похоже, сегодня со скрипом и в муках рождается новый Крым. И, честно говоря, он мне импонирует больше старого. Сейчас отличная возможность, наконец, соединить Украину с Крымом».

Короткий смайл в конце. Мы оба ошиблись. Через несколько часов начнется вторжение. Российский спецназ захватит крымский парламент и Совет министров.

Потом я несколько раз перебрасывал ему сообщения от украинских моряков из заблокированных частей.

То, что началась война, Дмитрий понял раньше других. Его «Информационное сопротивление» было первым волонтерским проектом, дававшим информацию в условиях тотального хаоса. На его страницу до сих пор подписано почти 270 тысяч человек.

Украинская блогосфера появилась на свет благодаря Майдану и войне. Традиционные СМИ не справлялись с запросом на информацию. Спрос определил предложение: люди, готовые читать о происходящем, находили информацию на страницах Facebook.

Пока кто-то на пике запроса торговал эмоциями, Дмитрий делился добавочным знанием. Тем самым, которого в тот момент катастрофически не хватало.

Мы увиделись уже много позже. Дмитрий Тымчук уже был депутатом парламента. Его портал писал о реальности аннексированного полуострова. Ставил информацию об арестах и задержаниях, войне и боевых действиях.

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Монополию его «Информационного Сопротивления» уже разбавляли новые волонтерские проекты, рождавшиеся в стране. И государственные органы, сумевшие вынырнуть из анабиоза и оцепенения первых месяцев после вторжения.

Мы не были друзьями. Не собираюсь постфактум записывать себя в его доверенные лица. Мы продолжали существовать на расстоянии – лишь иногда коротко пересекаясь на мероприятиях и в комментариях под текстами.

Он был самым известным из тех, кто связан с Крымом. Человеком, о котором много говорили за его спиной. В биографии которого можно найти все, кроме равнодушия.

Такое случается нечасто.

Автор Павел Казарин
Источник Крым.Реалии
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